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ఏపీలో ప్రజా ప్రభుత్వానికి రెండేళ్లు పూర్తి - సేవకులుగా పనిచేస్తున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు!

ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు - గత ప్రభుత్వ సవాళ్లు, సంక్షోభాలను అధిగమించి ముందుకు వెళ్తున్నాం - పాలకులుగా కాకుండా ప్రజలకు సేవకులుగా పనిచేస్తున్నామని వెల్లడి

AP Govt Completes 2 Years
AP Govt Completes 2 Years (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:59 AM IST

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AP Govt Completes 2 Years : రాష్ట్రంలో 'ప్రజా ప్రభుత్వం' కొలువుదీరి నేటికి సరిగ్గా రెండేళ్లు పూర్తయిందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు తమపై పెట్టుకున్న అపారమైన నమ్మకాన్ని వమ్ముచేయకుండా పాలన సాగిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో ఎన్నో సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నామన్నారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి వదిలివెళ్లిన సంక్షోభాలు, సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తూ వస్తున్నామని చెప్పారు. వాటన్నింటినీ అధిగమిస్తూ రాష్ట్రంలో సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన అనే మూడు మూలస్తంభాలతో ముందుకు వెళ్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. ప్రజా ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అధికారం కాదు, అది మా బాధ్యత : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడంలేదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అధికారాన్ని తమ భుజాలపై ఉన్న ఒక బాధ్యతగా మాత్రమే తాము భావిస్తున్నామన్నారు. తాము పాలకులం కాదని, ప్రజలకు సేవ చేసే సేవకులం మాత్రమే అని ఆయన తెలిపారు. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో ప్రతి పౌరుడిని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడమే లక్ష్యంగా పనిచేశామన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబాన్ని, సమాజంలోని ప్రతి వర్గాన్ని గెలిపించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన అజెండా అని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలను తప్పకుండా నెరవేరుస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. రాష్ట్ర ఉజ్వల భవిష్యత్‌కు పటిష్టమైన బాటలు వేస్తున్నామని వివరించారు.

ప్రధాని మోదీ, పవన్‌లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు : రాష్ట్రాభివృద్ధికి అడుగడుగునా కేంద్రం అండగా నిలుస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఏపీ పునర్నిర్మాణంలో పూర్తి సహకారం అందిస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రజల తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. అలాగే రాష్ట్రంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి (డిప్యూటీ సీఎం) పవన్ కళ్యాణ్ భాగస్వామ్యం ఎంతో కీలకమన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం, పవన్ కళ్యాణ్ సమన్వయంతో 'స్వర్ణాంధ్ర' దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రెండేళ్ల ప్రయాణంలో తమకు కొండంత అండగా నిలిచిన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. రానున్న రోజుల్లో మరెన్నో అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడతామన్నారు. అందుకు ప్రజల మద్దతు, సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉండాలని కోరుతూ "జై ఆంధ్రప్రదేశ్" అంటూ సీఎం చంద్రబాబు నినదించారు.

'నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాం ': ప్రజా ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ కూడా స్పందించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ రెండేళ్ల పాలనలో ప్రజల నమ్మకాన్ని నూటికి నూరు శాతం నిలబెట్టుకుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రగతి, ప్రజా సంక్షేమమే ప్రథమ ప్రాధాన్యంగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరుగుతోందన్నారు. అన్ని ప్రాంతాలకు ప్రగతి ఫలాలను సమానంగా పంచుతున్నామని వివరించారు.

సూపర్ హిట్ అయిన 'సూపర్ సిక్స్' : ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'సూపర్ సిక్స్' పథకాలు రాష్ట్రంలో సూపర్ హిట్ అయ్యాయని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు సమర్థ నాయకత్వం వల్లే ఇది సాధ్యమైందన్నారు. కూటమి పక్షాల మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన సమన్వయంతో ప్రజా ప్రభుత్వం సాఫీగా సాగుతోందని వెల్లడించారు. ఈ సుపరిపాలన ఇలాగే కొనసాగడానికి ప్రజల ఆశీస్సులే తమకు కొండంత బలం అని మంత్రి నారా లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

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