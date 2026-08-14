విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి పెంచాలి - సీఎం చంద్రబాబు
వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే అందించేలా సమగ్ర ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు - విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:17 AM IST
Chandrababu Naidu Electricity Review : రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచి వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే అందించేలా సమగ్ర ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలోని 130 రిజర్వాయర్ల వద్ద పంప్డ్ స్టోరేజ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు సాధ్యసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేయాలన్నారు. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
పవర్ జనరేషన్ ప్లాన్స్ : సచివాలయంలో విద్యుత్ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. రాష్ట్రంలో వేగంగా పుంజుకుంటున్న పారిశ్రామికీకరణ వల్ల ప్రతి ఆరేళ్లకు విద్యుత్ వినియోగం రెట్టింపవుతోందని దీనికి తగ్గట్టుగా పవర్ జనరేషన్ ప్లాన్స్ రూపొందించాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు. పోలవరంతో పాటు ఇతర రిజర్వాయర్ల వద్ద పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల ఎకనమిక్ ఫీజిబిలిటీపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని ఆదేశించారు. సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు పీఎం సూర్యఘర్ కింద సెప్టెంబరు నాటికి 6 లక్షల సోలార్ కనెక్షన్లు నాన్ సూర్యఘర్ కింద మరో 3 లక్షల కనెక్షన్లను వేగవంతం చేయాలన్నారు.
వీటితో పాటు అదనంగా 10 లక్షల కనెక్షన్ల కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపాలన్నారు. కుసుమ్ పథకం లక్ష్యాలను చేరుకుంటూనే మరో 2వేల మెగావాట్ల సామర్థ్యం కోసం కేంద్రాన్ని కోరాలని సూచించారు. సోలార్, విండ్, పంప్డ్ స్టోరేజ్ వంటి పునరుత్పాదక వనరులను సమన్వయం చేస్తూ రాష్ట్రంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి : విద్యుత్ కొనుగోలు ధరలను తగ్గించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిందని సీఎం తెలిపారు. యూనిట్ విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను ఈ ఏడాదే 4 రూపాయల 60పైసలకి తగ్గించాలని 2029 నాటికి దీన్ని 4 రూపాయలకు తీసుకురావాలని అధికారులకు గడువు విధించారు. పవర్ స్వాపింగ్, కుసుమ్, సూర్యఘర్ వంటి వివిధ మోడళ్లను సమర్థంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుందన్నారు. విద్యుత్ కొనుగోళ్లలో ఆప్టిమైజేషన్ ద్వారా ఇప్పటికే రూ. 234 కోట్లు, ప్రాంప్ట్ పేమెంట్ రిబేట్ కింద రూ. 100 కోట్లు ఆదా చేయడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇకపై విద్యుత్ సంస్థలపై ఉన్న రుణ భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఆర్థిక సంస్థలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపి వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాలని ఆదేశించారు.
రేటింగ్ విధానం : ఆస్తుల కల్పన, మూలధన పెట్టుబడుల కోసం మాత్రమే అప్పులు చేయాలని ఇతర రోజువారీ అవసరాల కోసం రుణాల కోసం వెళ్లే పరిస్థితి రాకూడదని తేల్చి చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని 6 విద్యుత్ సంస్థలు సమర్థంగా పని చేసేలా రేటింగ్ విధానాన్ని తీసుకురావాలని సీఎం నిర్ణయించారు. ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ సంస్థలకు ధీటుగా ప్రభుత్వ విద్యుత్ సంస్థలను తీర్చిదిద్దాలని, ప్రతి సంస్థకు కచ్చితమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించాలని ఆదేశించారు. సాధారణ వినియోగదారులపై విద్యుత్ టారిఫ్ భారం పెంచకుండానే పంపిణీ నష్టాలను తగ్గించి సంస్థలను లాభాల బాట పట్టించాలన్నారు.
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