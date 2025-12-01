ETV Bharat / state

రూటు మార్చిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనని నాయకులపై చర్యలు!

జిల్లాల పర్యటనల్లో నాయకులకు కటువుగానే హెచ్చరికలు - పదవుల పంపిణీలో సామాజిక సమతూకం పాటించకపోతే మందలింపు, ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనని వారికి అక్షింతలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 9:31 AM IST

CBN Warns TDP Leaders Against Indiscipline: ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కొందరు టీడీపీ నాయకులు తమ తీరును మార్చుకోకపోవడం, ప్రజలతో మమేకమయ్యేందుకు అవకాశమున్న కార్యక్రమాలకూ దూరంగా ఉండటంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టని నాయకులపై సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

తప్పుచేస్తే ఉపేక్షించేది లేదన్న సీఎం: ప్రజల్లో వ్యతిరేకత రావడానికి నాయకులే తప్పు చేయాల్సిన పనిలేదు, కార్యకర్త తప్పు చేసినా, చివరకు అధికారులు తప్పులు చేసినా ప్రభుత్వానికే చెడ్డపేరు వస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మొదట నాయకులు, కార్యకర్తలు మోటివేట్‌ అయితే అధికారులను నియంత్రించడం పెద్ద కష్టం కాదని సీఎం తెలిపారు. పవిత్రయజ్ఞానికి ఎవరు విఘ్నం కలిగించినా వదిలిపెట్టనని ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.

అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పాలనా వ్యవహారాల్లో తలమునకలై పార్టీకి సమయం కేటాయించకపోవడంతో నష్టం జరుగుతోందని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తించారు. అందుకే ఈసారి చంద్రబాబు తన పంథాను మార్చారు. అందుకు అనుగుణంగా పింఛన్ల పంపిణీ కోసం నియోజకవర్గాలకు వెళ్లినప్పుడు స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, కేడర్‌తో సమావేశమవుతున్నారు. పరిస్థితుల్ని తెలుసుకుంటూ, పార్టీ అండగా ఉంటుందన్న భరోసానిస్తూ వారిలో ఉత్సాహం నింపుతున్నారు.

అంతేకాకుండా సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కులను బాధితులకు అందజేయడంలో జాప్యం చేస్తున్న, మరణించిన పార్టీ కార్యకర్తలకు బీమా సొమ్ము చెక్కుల్ని స్వయంగా అందజేయని ఎమ్మెల్యేల విషయంలో చంద్రబాబు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాంటి 49 మంది ఎమ్మెల్యేలకు నోటీసులివ్వాలని పార్టీ కార్యాలయ సిబ్బందిని ఇప్పటికే ఆదేశించారు. వారిలో మంత్రులూ ఉండటం గమనార్హం.

సామాజిక సమానత్వంపై ప్రత్యేకదృష్టి: ఇటీవల కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గ పార్టీ కేడర్‌తో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. అక్కడ ఒక సామాజికవర్గానికి చెందినవారు 29% ఉంటే, వారికి 39% పదవులు ఇవ్వడం, ఎస్సీల్లోని ఒక వర్గంవారు 11% ఉంటే 8% పదవులే కేటాయించడం, 2-3% జనాభా ఉన్న కొన్ని వర్గాలకు పదవులే దక్కకపోవడం లాంటి అంశాల్ని ఆయన ప్రస్తావించారు.

అదే విధంగా పదవుల పంపకంలో నియోజకవర్గ స్థాయిలోనూ సామాజికవర్గాల్ని బ్యాలెన్స్‌ చేసుకోవాలని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. చిన్నచిన్న వర్గాలను విస్మరిస్తే వాళ్ల మనుషులు కనిపించక బాధ్యత తీసుకోరని వివరించారు. పార్టీ గాలి వీచినప్పుడు అందరూ ఓట్లేస్తారు. అన్ని వర్గాలవారూ, అన్ని సందర్భాల్లో పార్టీతో ఉండేలా సోషల్‌ రీ ఇంజినీరింగ్‌ జరగాలిని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

ఎమ్మెల్యేలకు ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టు: నియోజకవర్గ నాయకులు, కార్యకర్తలతో సీఎం సమావేశమైనప్పుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పనితీరును ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు. పింఛన్ల పంపిణీలో ఎన్నిసార్లు పాల్గొన్నారు? స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమానికి ఎన్నిసార్లు హాజరయ్యారు? పబ్లిక్‌ గ్రీవెన్సెస్‌ ఎన్నిసార్లు నిర్వహించారు? సభ్యత్వ నమోదులో ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నారు? ఇలా వారి ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్టు బయటపెడుతున్నారు.

వయసు, వర్గాల వారీగా విశ్లేషణ: నియోజకవర్గంలో సామాజికవర్గాలు, మహిళలు, పురుషులు ఏ పార్టీవైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు? ఏ వయసువారిలో ఏ పార్టీకి ఆదరణ బాగుంది? టీడీపీకి దూరంగా ఉండే వర్గాల్లో సూపర్‌ సిక్స్‌ లాంటి సంక్షేమ పథకాల అమలు తర్వాత ఎలాంటి మార్పు వచ్చింది? గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల మొగ్గు ఎటు ఉందనే విషయాన్ని చంద్రబాబు కూలంకషంగా విశ్లేషిస్తున్నారు. ఏ వర్గాలపై ఎక్కువ దృష్టిపెట్టాలో స్థానిక నాయకులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు.

శని, ఆదివారాల్లో ఓ మూడు గంటలు: గ్రామం నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు ప్రభుత్వం, పార్టీ పదవుల కేటాయింపులో మొహమాటాలకు తావు లేదని, పనితీరునే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నామని సీఎం స్పష్టం చేస్తున్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వ్యవహరించాను. తెలిసిన వ్యక్తికి సీటు ఇవ్వాలనుకోలేదు. ప్రజలు మెచ్చిన వ్యక్తికే దండ వేశాను. సోషల్‌ రీ ఇంజినీరింగ్‌ చేశాను. బెస్ట్‌ టీమ్‌ను డెవలప్‌ చేశానని సీఎం చంద్రబాబు కమలాపురం సమావేశంలో చెప్పారు. డేటా ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాననీ, ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో మూడేసి గంటలు పార్టీ వ్యవహారాలను నేరుగా సమీక్షిస్తున్నానని సీఎం పేర్కొన్నారు.

అధినేత చేతిలో అందరి చిట్టాలు: నియోజకవర్గాల్లో పదవుల కేటాయింపులో సామాజిక సమతూకం పాటించారా? లేదా? 2024 ఎన్నికల్లో కూటమికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి? ఇప్పటికప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే ఎన్ని వస్తాయి? ఎమ్మెల్యే పనితీరుపై ప్రజల స్పందనేంటి? నియోజకవర్గంలోని పార్టీ నాయకుల్లో ఎవరైనా పార్టీకి దూరంగా ఉంటున్నారా? ఇలా సమస్త సమాచారం అధినేత చేతిలో పెట్టుకుంటున్నారు. ఆశించిన పనితీరు లేని వారిని సున్నితంగా హెచ్చరిస్తున్నారు.

CHANDRABABU WARNS TDP LEADERS
DISCIPLINARY ACTION ON TDP LEADERS
పంథా మార్చిన సీఎం చంద్రబాబు
CHANDRABABU ON TDP LEADERS CADRE
CHANDRABABU WARNS TDP LEADERS

