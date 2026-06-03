తెలంగాణలో పవన్ కల్యాణ్ కార్యక్రమం అడ్డుకోవడం సరికాదు: చంద్రబాబు
హైదరాబాద్లో పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం రద్దుపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పందన - ప్రజల మధ్య విభేదాలు తెచ్చేందుకు నేతలు పోటీపడకూడదని తెలంగాణ నేతలకు హితవు
Published : June 3, 2026 at 4:28 PM IST
AP CM Chandrababu Naidu on Pawan Kalyan Meeting : తెలంగాణలో జనసేన అధ్యక్షుడు, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కార్యక్రమం అడ్డుకోవడం సరికాదని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ప్రజలకు మంచి చేయడంలో నాయకులు పోటీపడాలని సూచించారు. ప్రజల మధ్య విభేదాలు తెచ్చేందుకు నేతలు పోటీపడకూడదని తెలంగాణ నేతలకు హితువు పలికారు.
వివాదాలు సృష్టించడం ఎవరికీ మంచిది కాదు : రాష్ట్ర విభజన జరిగి 12 ఏళ్ల సమయం గడిచిపోయిందన్న చంద్రబాబు ప్రజలకు ఎవరు మంచి చేశారనేది అందరికీ తెలుసునని పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధిని లాజికల్గా తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. అనవసరంగా వివాదాలు సృష్టించడం ఎవరికీ మంచిది కాదని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా ఎక్కడైనా సభలు నిర్వహించుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు. తాను కూడా ఇటీవల తమిళనాడు వెళ్లి ఎన్నికల ప్రచారం చేశానని గుర్తు చేశారు.