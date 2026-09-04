ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండిపోకూడదు - వ్యవసాయ రంగం రక్షణకు చంద్రబాబు స్పష్టమైన ఆదేశాలు
ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు - ఎల్నినోపై ఇక ప్రతి నెలా కేంద్రానికి పరిస్థితిని వివరిస్తూ లేఖలు పంపుతామన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:28 AM IST
Chandrababu Naidu On El Nino Drought : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేందుకు కార్యోన్ముఖులు కావాలని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులను ఆదేశించారు. ఎక్కడా తాగునీటి కొరత రాకుండా, సాగులో ఉన్న ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండిపోకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 56 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైందన్నారు. ఎల్నినోపై ఇక ప్రతి నెలా కేంద్రానికి పరిస్థితిని వివరిస్తూ లేఖలు పంపుతామని సీఎం వెల్లడించారు.
గంటన్నరకు పైగా చర్చ : ఎల్నినో ప్రభావంపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో గంటన్నరకు పైగా చర్చ జరిగింది. నీటి వనరులను అత్యంత పొదుపుగా వినియోగించాలని సీఎం సూచించారు. ముందుగా ప్రజలకు, పశువులకు తాగునీరు అందించాలని ఆ తర్వాత పండ్ల తోటలకు నీటిని కేటాయించాలన్నారు. తాగునీటి సరఫరాకు ఎంత ఖర్చు పెట్టేందుకైనా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. తాగునీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాల్లో హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.
ఒకచోట నీటిని నిల్వ చేసి అక్కడి నుంచి చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, ప్రాంతాలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచించారు. మంత్రులు జిల్లా, మండల, గ్రామ స్థాయిలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర జీఎస్డీపీలో వ్యవసాయరంగం వాటా తగ్గకూడదని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
అవసరమైన చోట బోర్లు : రైతులు, రైతు సంఘాలు, వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీలు, సొసైటీలతో మంత్రులు సమావేశాలు నిర్వహించి పరిస్థితిని వివరించాలని సూచించారు. భూగర్భ జలాల లభ్యతను పరిశీలించి అవసరమైన చోట బోర్లు వేసి రైతులకు నీరు అందించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే వేసిన పంటలను కాపాడటానికి అందుబాటులో ఉన్న అన్ని మార్గాలను వినియోగించాలని స్పష్టం చేశారు.
సీడ్బాల్స్ వెదజల్లే కార్యక్రమం : రాష్ట్రంలోని 210 రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా సీడ్బాల్స్ వెదజల్లే కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా చేపట్టాలని చంద్రబాబు సూచించారు. పచ్చదనం పెంచడంతో పాటు భవిష్యత్తులో పశువులకు దాణా అందుబాటులోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. ఎల్నినో వంటి సంక్షోభ సమయాల్లో నాయకులు, అధికారులు తమ సమర్థతను చూపించాలని సీఎం అన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇకపై ప్రతి కేబినెట్ సమావేశంలో 20 నిమిషాల పాటు ఈ అంశంపై ప్రత్యేకంగా చర్చించాలని సీఎం నిర్ణయించారు.
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