పరకామణి చోరీ కేసు విచారణలో అవకతవకలు - వారిని విచారిస్తున్నాం: సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్

పరకామణి చోరీ ఘటన - ఆస్తుల వివరాలు తెలిస్తే 94407 00921కి తెలపాలని వెల్లడి, మీ వ్యక్తిగత వివరాలని గోప్యంగా ఉంచుతామని స్పష్టం, డిసెంబర్‌ 2లోగా హైకోర్టుకు నివేదిక ఇస్తామని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 8:04 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 8:09 PM IST

CID DG Ravishankar Request Tirumala Parakamani Theft Case: తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసుపై డిసెంబర్‌ 2లోగా హైకోర్టుకు నివేదిస్తామని సీఐడీ డీజీ రవిశంకర్‌ అయ్యన్నార్‌ తెలిపారు. ఎవరికైనా పరకామణి ఆస్తుల వివరాలు తెలిస్తే ఇవ్వాలని ఫోన్‌ నంబర్‌, ఈమెయిల్‌ను ఇచ్చారు. సమాచారం ఇచ్చినవారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని అన్నారు. పరకామణి చోరీ కేసు దర్యాప్తునకు టీటీడీ అన్ని విధాలా సహకరిస్తోందని వెల్లడించారు.

కేసుకు సంబంధించి దర్యాప్తు చేసే అధికారం సీఐడీ అధికారలకు మాత్రమే ఉందని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. సమాచారాన్ని తెలిపేందుకు పరకామణి ఆస్తుల వివరాలు తెలపాల్సిన నంబర్‌ 94407 00921 కు ఫోన్ చేయాలని రవిశంకర్ సూచించారు. అంతేకాకుండా దీనికితోడు మెయిల్‌ ఐడీకి కూడా పంపించవచ్చని వివరించారు.

ముగిసిన పరిశీలన: తిరుమల పరకామణి చోరీ కేసులో సీఐడీ అధికారులు పరిశీలన ముగిసింది. హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి చోరీ కేసు దస్త్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐడీ డీజీ తెలిపారు. తిరుమల వన్‌టౌన్‌ పీఎస్‌, లోక్‌ అదాలత్‌లో కేసు వివరాలు సేకరించామని అన్నారు. కేసుకు సంబంధించి రికార్డులు సీజ్‌ చేసినట్లు చెప్పారు. సీజ్‌ చేసిన దస్త్రాలను హైకోర్టులో అప్పగిస్తామని వివరించారు.

గత 2023 సంవత్సరం మార్చిలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరకామణిలో చోరీ చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో మొత్తం 920 డాలర్లను దొంగిలిస్తూ టీటీడీ ఉద్యోగి రవికుమార్‌ పట్టుబడ్డారు. ఆ తర్వాత కేసు విచారణలో టీటీడీ పూర్తిస్థాయి విచారణ నిర్వహించలేదంటూ హైకోర్టులో పిల్‌ దాఖలైంది. అనంతరం లోక్‌అదాలత్‌లో రాజీ కుదుర్చుకుని అప్పటి పాలకవర్గం కేసు మూసివేసిందని పలు ఆరోపణలు ఎదురయ్యాయి. అంతేకాకుండా లోక్‌అదాలత్‌లో రాజీ తర్వాత రూ.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను టీటీడీకి రవికుమార్‌ విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ వరస పరిణామాల నెలకొన్న నేపథ్యంలో హైకోర్టు ఆదేశాలతో పరకామణి కేసు విచారణను సీఐడీ విచారణను పూర్తి చేసింది.

కేసు నేపథ్యం​: పరకామణిలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగి సీవీ రవికుమార్‌ పెద్ద ఎత్తున డాలర్లు, బంగారం అపహరించారని ఆరోపించారు. దీనిపై 2023 ఏప్రిల్‌ 29న తిరుమల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఏవీఎస్‌వో సతీశ్​కుమార్‌ ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా నిందితుడు రవికుమార్‌తో స్వచ్ఛందంగా లోక్‌ అదాలత్‌ (తిరుపతి మొదటి తరగతి రెండో అదనపు జ్యుడిషియల్‌ మేజిస్ట్రేట్‌) వద్ద రాజీ చేసుకున్నారని వివరించారు.

అదే విధంగా గత నెల 27వ తేదీన ఈ వ్యాజ్యంపై విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సింగిల్‌ జడ్జి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ ఈ వ్యవహారంపై లోతైన దర్యాప్తు చేయాలని సీఐడీని ఆదేశించారు. చోరీకి పాల్పడిన రవికుమార్, ఆయన కుటుంబసభ్యులు కూడబెట్టిన స్థిర, చరాస్తులతోపాటు బ్యాంక్‌ ఖాతాలపై ఏసీబీ విచారణకు ఆదేశించారు.

Last Updated : November 5, 2025 at 8:09 PM IST

