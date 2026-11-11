వెబ్ల్యాండ్లోకి చొరబడ్డారు - 70 ఎకరాలు తారుమారు చేశారు
AP CID Busts Webland Scam : వెబ్ల్యాండ్ రికార్డుల ట్యాంపరింగ్ ముఠా గుట్టును సీఐడీ రట్టు చేసింది. ఈ మేరకు అక్రమాలకు పాల్పడ్డ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 7:33 AM IST
వెబ్ల్యాండ్ రికార్డుల ట్యాంపరింగ్ చేస్తూ కోట్ల విలువైన భూములను ఇతరుల పేరిట మార్చేస్తున్న నలుగురు సభ్యుల ముఠా ఆగడాలకు సీఐడీ అడ్డుకట్ట వేసింది. వీరంతా దాదాపు రూ.50 లక్షలు వసూలు చేసి సుమారు 70 ఎకరాలకు సంబంధించిన 30 రికార్డులను మార్చేసినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. ఈ కుంభకోణం ద్వారా లబ్ధిపొందిన మిగతా వారిని గుర్తించేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ మండలం ఇండ్లచెరువు, పడమరలక్ష్మీపురం గ్రామాల పరిధిలోని 6.65 ఎకరాలకు సంబంధించి వెబ్ల్యాండ్ రికార్డుల్లో అసాధారణ స్థాయిలో అనధికారిక మార్పులు జరిగాయంటూ భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్ కార్యాలయం ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై సీఐడీ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేసింది.
పడమరలక్ష్మీపురానికి చెందిన ప్రధాన నిందితుడు వడ్లమూడి ఏడుకొండలు తన కుటుంబానికి చెందిన భూముల వెబ్ల్యాండ్ రికార్డులను తన తండ్రి వడ్లమూడి వెంకటేశ్వర్లు పేరిట మార్చాలని భావించారు. ఇందుకోసం తన సమీప బంధువు గుండపనేని వెంకటేశ్వర్లును సంప్రదించారు. ఆయన పురపాలక శాఖ కమిషనరేట్లో పొరుగు సేవల ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా పనిచేసే తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు వేముల వెంకటరావు అలియాస్ వెంకట్ను పరిచయం చేశారు.
వడ్లమూడి ఏడుకొండలుకు వెంకట్ ద్వారా అన్న క్యాంటీన్ ప్రాజెక్టులో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసే షేక్ బాషా, ఆయన ద్వారా విజయవాడ నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్-(ఎన్ఐసీ) పొరుగు సేవల ప్రాతిపదికన జూనియర్ డెవలపర్గా పనిచేసే సాయికుమార్ పరిచయమయ్యారు. సాయికుమార్కు వెబ్ల్యాండ్ డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఉంది. ఏడుకొండలు, వెంకటేశ్వర్లు ఇతరుల పేరిట ఉన్న భూముల వివరాలను గుర్తించి వెంకట్కు అందించేవారు. ఆ భూములను ఎవరి పేరిట మార్చాలో వివరించేవారు. ఆ సమాచారాన్ని వెంకట్, బాషాకు చేరవేసేవారు. ఆయన సాయికుమార్ ద్వారా వెబ్ల్యాండ్ రికార్డుల్లో మార్పులు చేయించేవారు.
ఎన్ఐసీలో సీనియర్ అధికారిగా పనిచేసే జీవీఎస్ఆర్ శర్మ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ను ఆయనకు తెలియకుండా సాయికుమార్ అక్రమంగా వినియోగించేవారు. నిర్ణీత దరఖాస్తు, పరిశీలన, రెవెన్యూ ఆమోదం వంటి ప్రక్రియలన్నింటినీ బైపాస్ చేసేసి వెబ్ల్యాండ్ డేటాబేస్లో మార్చేసేవారు. ప్రతిగా షేక్ బాషా భార్య అమీనా ఫోన్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు సాయికుమార్కు నగదు జమయ్యేది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో రూ.50,000లు, సెప్టెంబర్లో రూ.25,000లు చెల్లించినట్లు సీఐడీ తేల్చింది.
వెబ్ల్యాండ్లో మార్పులు చేశాక తహసీల్దార్ కార్యాలయ రికార్డుల్లో ఎలాంటి మ్యుటేషన్ ప్రొసీడింగ్స్, మంజూరు ఉత్తర్వులు లేకుండానే ఆన్లైన్ రికార్డుల్లో కొత్త పట్టాదారుల పేర్లు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. సాయికుమార్కు డబ్బులిస్తానని ఆశ చూపించడంతో పాటు అతని స్నేహితులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి బాషా ఈ అక్రమాల ఊబిలోకి దించాడు. వెబ్ల్యాండ్ డేటాబేస్ ట్యాంపరింగ్ ఏడుకొండలు కుటుంబ భూములకే పరిమితం కాలేదు. మరికొంతమంది వ్యక్తులు, గ్రామాలకు చెందిన భూముల వివరాల్ని కూడా ట్యాంపరింగ్ చేశారు.
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