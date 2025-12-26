ETV Bharat / state

‘సిమ్‌ బాక్స్‌’తో అంతర్జాతీయ ఫోన్‌కాల్స్‌ రూటింగ్‌ - ముఠా గుట్టురట్టు చేసిన ఏపీ సీఐడీ

దేశవ్యాప్తంగా ఏపీ సీఐడీ దాడులు- వియత్నాం దేశీయుడితో పాటు మరికొందరి అరెస్ట్‌-పెద్ద ఎత్తున 14 సిమ్‌ బాక్సులు, 1500 సిమ్‌ కార్డులు, పలు‌ కంప్యూటర్​లు, ఇతర సాంకేతిక పరికరాలు స్వాధీనం

Representative image of Cybercrime
Representative image of Cybercrime (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
AP CID Busted Gang That Committing Cybercrimes Using SIM Boxes for Routing : అంతర్జాతీయ ఫోన్‌కాల్స్‌ను లోకల్‌ కాల్స్‌గా రూటింగ్‌ చేసి, పెద్ద ఎత్తున సైబర్‌ నేరాలకు పాల్పడుతున్న అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టు రట్టయ్యింది. వీరు ‘సిమ్‌ బాక్స్‌’ అనే ప్రత్యేక పరికరం ద్వారా ఈ నేరానికి పాల్పడ్డట్టు సీఐడీ సైబర్ క్రైమ్ ఎస్పీ అధిరాజ్ సింగ్ రాణా వివరించారు. ఏపీ సీఐడీలోని సైబర్‌ నేరాల పోలీస్‌స్టేషన్‌లో నమోదైన ఓ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సీఐడీ ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో దాడులు చేపట్టి, ఈ నేర నెట్‌వర్క్‌ను ఛేదించింది.

ఈ ముఠాలో కీలకమైన వియత్నాం దేశీయుడితో పాటు మరికొందర్ని అరెస్టు చేసింది. పెద్ద ఎత్తున 14 సిమ్‌ బాక్సులు, 1500 సిమ్‌ కార్డులు, పలు‌ కంప్యూటర్​లు, ఇతర సాంకేతిక పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ అధిరాజ్​ సింగ్​ రాణా తెలిపారు. ఈ తరహా మోసం ద్వారా సైబర్‌ నేరాలకు పాల్పడి భారీ మొత్తాల్లో సొత్తు కొల్లగొట్టడమే కాకుండా, కాల్స్‌ రూటింగ్‌ ద్వారా టెలికం కంపెనీలకు పెద్ద ఎత్తున నష్టం కలిగించినట్లు సీఐడీ దర్యాప్తులో తేల్చింది. కాంబోడియా కేంద్రంగా సైబర్‌ నేరాలకు పాల్పడే ముఠా దీని వెనక ఉన్నట్లు గుర్తించింది.

‘సిమ్‌ బాక్స్‌’తో అంతర్జాతీయ ఫోన్‌కాల్స్‌ రూటింగ్‌ - ముఠా గుట్టురట్టు చేసిన ఏపీ సీఐడీ (ETV)

వీరు చైనా నుంచి సిమ్​ బాక్స్​లు దిగుమతి చేసుకున్నారని, మోసాలకు పాల్పడేందుకు అనేక రకాల అధునాతన సాంకేతిక పరికరకాలు వాడుతున్నారని ఎస్పీ తెలిపారు. ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్​ను లోకల్​కాల్స్​గా మార్చి చూపుతున్నారని, దీంతో చాలా మంది కాల్స్ మాట్లాడటం ద్వారా మోస‌పోతున్నారని అన్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఏడాదికి పది వేల‌కోట్లు వరకు సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్నాయని అంచనా ఉందన్నారు. ఒక్క ఏపీలోనే ఇరవై కోట్ల రూపాయల వరకు మోసం చేశారని, ఈ విధంగా అనేక దేశాల వారిని మోసం చేశారని వివరించారు. ఒకేసారి 64 సిమ్​లతో బాక్స్ నుంచి కాల్స్ చేయవచ్చని, ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేసేది తెలియకుండా మోసాలకు‌ పాల్పడుతున్నారని అన్నారు.

'ఒక్క చోటే కూర్చుని అనేక దేశాల‌ ప్రజలను ‌ మోసం చేస్తున్నారు. టెలిగ్రామ్ యాప్ ద్వారా వీరు మోసపూరిత లింక్​లు పంపిస్తున్నారు. ఈ ముఠా ఫేక్ కేవైసీ చేసి సిమ్ కార్డులు సంపాదిస్తున్నారని, ఏ సిమ్​ ఎప్పుడు ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో టెలిగ్రామ్ యాప్ ద్వారా వారికి సంకేతాలు పంపుతారు. ప్రజలు కూడా వీటిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. అజ్ఞాత వ్యక్తులు నుంచి వచ్చే కాల్స్ పట్ల అలెర్టుగా ఉండాలి.' - అధిరాజ్ సింగ్ రాణా, సీఐడీ సైబర్ క్రైమ్ ఎస్పీ

నేరానికి పాల్పడ్డారిలా : వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఇంటర్నెట్‌ ప్రొటోకాల్‌ (వీవోఐపీ)ను ఉపయోగించుకుని ఇంటర్నేషనల్‌ కాల్స్‌ను ‘సిమ్‌ బాక్స్‌’ అనే పరికరంలోకి పంపిస్తారు. ఒక్కో సిమ్‌ బాక్స్‌లో భారతదేశానికి సంబంధించిన వందల సిమ్‌లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఈ ముఠాలు నకిలీ చిరునామాలు, గుర్తింపు కార్డుల వివరాలతో సేకరించినవే. ఈ సిమ్‌ బాక్సుల ద్వారా అంతర్జాతీయ కాల్స్‌ అన్నీ లోకల్‌ సిమ్‌ నుంచి బయటకు వెళ్తాయి. కాంబోడియా, చైనా సహా పలు దేశాల్లో పాగా వేసిన అంతర్జాతీయ సైబర్‌ నేర ముఠాలు అక్కడి నుంచి మన దేశంలోని అనేక మందికి ఫోన్‌ కాల్స్‌ చేసి సైబర్‌ మోసాలకు పాల్పడుతున్నాయి.

డిజిటల్‌ అరెస్టుల పేరిట బెదిరింపులు సహా ఇతరత్రా నేరాలు చేస్తున్నాయి. సిమ్‌బాక్సుల వల్ల సైబర్‌ నేరగాళ్లు విదేశాల నుంచే కాల్స్‌ చేసినప్పటికీ మన దేశంలోని బాధితులకు అవి స్థానిక ఫోన్‌ నంబర్లలానే కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల అసలైన నేరగాళ్లు దర్యాప్తు సంస్థలకు చిక్కకుండా మోసగిస్తున్నారు.

