అసాధారణ ప్రజ్ఞ - 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో నాయుడుపేట బాల మేధావి
UKG Girl India Book of Record: యూకేజీ చిన్నారి వయసుకు మించిన జ్ఞాపకశక్తితో అందరినీ అశ్చర్యపరుస్తోంది. సెప్టెంబర్ 2న ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధులు చిన్నారి ఘనతను ధ్రువీకరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:29 PM IST
Darsana Hari Siva Sri Records : సాధారణంగా కిండర్గార్టెన్ వయసు గల పిల్లలు చేసే పనేంటి? కడుపునిండా తినడం, ఆడుకోవడం, పడుకోవడంలాంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. లేదా మహా అయితే ప్లే స్కూల్కు గానీ, ప్రీ ప్రైమరీలో కానీ జాయిన్ అయి బేసిక్స్ నేర్చుకుంటారు. అంతే కదా! అయితే ఇలా అలోచిస్తే మీరు పప్పులో కాలు వేసినట్టే. ఇవన్నీ అపోహలే అని నిరూపించేందుకు తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి 'దర్శన హరిశివశ్రీ' అసాధారణ బాల మేధావిగా గుర్తింపు పొందింది. యూకేజీ చదువుతున్న ఈ చిన్నారి ఒకేసారి ఐదు విభిన్న విభాగాల్లో తన ప్రజ్ఞాపాటవాలను ప్రదర్శించి, ప్రతిష్టాత్మక 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించుకుంది.
నాలుగేళ్ల వయసు ఐదు విభాగాల్లో రికార్డులు: నాయుడుపేట ఆర్ముగంనగర్కు చెందిన కట్టిన మోహన్, కాలగంధ భవానీ దంపతుల కుమార్తె దర్శన హరిశివశ్రీ. ప్రస్తుతం యూకేజీ చదువుతున్న ఈ చిన్నారి వయసుకు మించిన జ్ఞాపకశక్తితో అందరినీ అశ్చర్యపరుస్తోంది. సెప్టెంబర్ 2న నిర్వహించిన పరిశీలనలో ఈ చిన్నారి ఐదు విభాగాల్లో చూపిన ప్రతిభకు గానూ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధులు ఈ ఘనతను ధ్రువీకరించారు.
చిన్నారి అద్భుత ప్రజ్ఞాపాటవాలు ఇవే: ఆంగ్లం, హిందీ, తెలుగు భాషల్లోని పదాలు, వారాలు, నెలల పేర్లను అనర్గళంగా చెబుతోంది. వంద వరకు అంకెలను స్పష్టంగా చదవడంతో పాటు రాయగలదు. ఆరు వరకు ఎక్కాలను అలవోకగా చెప్పేస్తోంది. జామెట్రీలోని తొమ్మిది రకాల విభిన్న ఆకారాలను, భారతీయ కరెన్సీ నాణేలు, నోట్లను సులభంగా గుర్తిస్తోంది. రామాయణం, మహాభారతం, శివపురాణాలపై అడిగిన 47 క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు కేవలం 3.30 నిమిషాల్లోనే సమాధానాలు చెప్పి ఆకట్టుకుంది. అలాగే 20 సంస్కృత శ్లోకాలు, పలు దైవ మంత్రాలను కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే పఠించి మెప్పించింది దేశంలోని 17 జాతీయ చిహ్నాల పేర్లను చెబుతూనే, జాతీయ గీతాన్ని స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో ఆలపిస్తోంది.
భారత ప్రధానులు, రాష్ట్రపతులు, ముఖ్యమంత్రులకు సంబంధించిన 13 క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తోంది. దేశంలోని 28 రాష్ట్రాల రాజధానుల పేర్లను ఎంతో వేగంగా చెప్పడం ఈమె ప్రత్యేకత. పలు రకాల జంతువులు, పక్షులు, వాహనాలు, వివిధ వృత్తులు, కూరగాయలు, పండ్లు, రంగులను ఇట్టే గుర్తించేస్తుంది. మానవ శరీరంలోని ఆరు రకాల విభిన్న భావోద్వేగాలను హావభావాల ద్వారా ప్రదర్శించి చూపగలదు. నాలుగేళ్ల ప్రాయంలోనే ఇంతటి అద్భుతాలు సృష్టిస్తుందంటే అందరికీ గర్వకారణమే. జ్ఞాపకశక్తిని, ప్రతిభను కనబరిచి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించుకుంది చిన్నారి దర్శన హరిశివశ్రీ. పాపను స్థానికులు, విద్యావేత్తలు ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ చిన్నారి మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
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