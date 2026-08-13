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ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయండి: సీఈఓ వివేక్ యాదవ్

ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ 2026పై సీఈఓ వివేక్ యాదవ్ సమీక్ష - అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌ల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు సీఈఓ ఆదేశం

AP CEO Vivek Yadav Reviews SIR 2026 Electoral Rolls via Video Conference
AP CEO Vivek Yadav Reviews SIR 2026 Electoral Rolls via Video Conference (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 5:16 PM IST

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AP CEO Vivek Yadav Reviews : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR)-2026 ప్రక్రియను భారత ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలకు లోబడి అత్యంత పారదర్శకంగా, వేగంగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈఓ) వివేక్ యాదవ్ ఆదేశించారు. గురువారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో సీఈవో, అదనపు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు (డీఈఓలు) పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా సీఈఓ మాట్లాడుతూ ఓటర్ల జాబితాలో అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌ల పరిష్కార ప్రక్రియను మరింత క్రమబద్ధీకరించాలన్నారు. మ్యాపింగ్ చేయని ఓటర్లు, లోపాలు ఉన్న వారికి నోటీసులు జారీ చేయడం, విచారణలు పూర్తి చేయడంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. 'బుక్ ఎ కాల్' పెండింగ్ అంశాలు, ఎన్‌జీఎస్పీ (NGSP) ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించాలని జిల్లాల అధికారులను ఆదేశించారు.

ఆగస్టులో ప్రత్యేక ప్రచారం: ఓటర్ల సౌకర్యార్థం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఆగస్టు 22, 23, 29, 30 తేదీల్లో 'ప్రత్యేక ప్రచార దినాలు' నిర్వహించనున్నట్లు సీఈఓ వెల్లడించారు. ఈ నిర్ణీత ప్రచార దినాల్లో బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓలు), రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు (బీఎల్ఏలు) పోలింగ్ కేంద్రాల్లోనే స్వయంగా అందుబాటులో ఉండి పౌరులకు ఓట్ల నమోదు, ఫారమ్‌ల పూర్తిపై మార్గదర్శకత్వం వహిస్తారని పేర్కొన్నారు. చట్టపరమైన నిబంధనలు పాటిస్తూ ఈ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా ముగించాలన్నారు.

యువ ఓటర్ల నమోదుపై ప్రత్యేక దృష్టి: 18-19 ఏళ్ల వయసు గల యువ ఓటర్ల నమోదుకు విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఇందుకోసం అన్ని కళాశాలలు, ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసి, అర్హులైన ప్రతి యువకుడికి ఓటు హక్కు కల్పించేలా చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారులను ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమీక్షలో అదనపు, డిప్యూటీ డీఈఓలు పాల్గొన్నారు.

ఆగస్ట్‌ 30 వరకు గడువు: 30 ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా జూన్‌ 15 నుంచి జులై 24 మధ్య మీ వివరాలు నింపిన ఎన్యూమరేషన్‌ ఫాంలను బూత్‌ స్థాయి అధికారులకు ఇంకా సమర్పించ లేదా? తాజాగా విడుదలైన ముసాయిదా ఓటరు జాబితాలో మీ పేరు లేదా? మీ పేరు జాబితాలో ఉన్నా పేరు, వివరాలు, చిరునామాల్లో ఏమైనా తప్పులు, సవరించాలా? లేకుంటే మార్పులు చేయాలా? జాబితాలోని అనర్హుల పేర్లపై అభ్యంతరం చెప్పాలా? వీటిపై దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు, అభ్యంతరాలు సమర్పించేందుకు ఎన్నికల సంఘం మరోసారి అవకాశం కల్పించింది. ఓటర్లు, రాజకీయ పార్టీల బూత్‌స్థాయి ఏజెంట్లు-BLA ఎవరైనా క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాలు సమర్పించేందుకు ఆగస్టు 30 వరకూ సమయం ఇచ్చింది.

"సర్‌"లో సవరణలకు మరో అవకాశం - ఆగస్ట్‌ 30 వరకు గడువు

రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం - సెప్టెంబర్​ 3న ఫొటో ఎలక్ట్రోరల్ రోల్స్ ప్రకటన

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AP CEO VIVEK YADAV REVIEWS
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ
ELECTORAL ROLL REVISION REVIEW
ELECTORAL ROLL REVISION REVIEW

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