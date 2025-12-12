విజయవాడలో 'బిజినెస్ ఎక్స్పో' ప్రారంభం - 160 స్టాళ్లు ఏర్పాటు
విజయవాడలో రెండో బిజినెస్ ఎక్స్పో-2025ను ప్రారంభించిన మంత్రి పార్ధసారధి - పారిశ్రామికవేత్తలందరూ రాష్ట్రానికి రావాలని విజ్ఞప్తి
Business Expo 2025 in Vijayawada : ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులకు అగ్రగామి రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని సమాచార, గృహనిర్మాణశాఖ మంత్రి కొలుసు పార్ధసారథి అన్నారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని చెప్పారు. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనే ఆలోచన వచ్చిన క్షణం నుంచి ప్రభుత్వం అన్ని అనుమతులు, మార్గదర్శకాలు, అవసరమైన సహకారం వెనువెంటనే అందిస్తోందని తెలిపారు. అవకాశాల కేంద్రంగా ఏపీ నిలుస్తోందని మంత్రి వివరించారు. విజయవాడలో ఏపీ ఛాంబర్ ఆప్ కామర్స్ నిర్వహించిన రెండో బిజినెస్ ఎక్స్పో-2025ను లాంఛనంగా ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఛాంబరు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పొట్లూరి భాస్కరరావు అధ్యక్షత వహించారు.
పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం పొందడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి కొలుసు పార్ధసారథి తెలిపారు. క్వాంటం టెక్నాలజీలో దేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దిశా నిర్దేశం చేస్తోందన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొద్ది దేశాల్లో మాత్రమే ఉన్న క్వాంటం కంప్యూటర్ మరో రెండు, మూడు నెలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు కానుందని తెలిపారు. అన్ని రంగాల అభివృద్ధి కోసం 25 కొత్త విధానాలను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందన్నారు.
తొలిసారిగా ఎస్క్రో ఖాతా విధానం : పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గూగుల్, రిలయెన్స్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయని మంత్రి వెల్లడించారు. రిలయన్స్ సంస్థ రాష్ట్రంలో 500 కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయడానికి అంగీకరించిందన్నారు. అనేక గ్లోబల్ కంపెనీలు రాష్ట్ర నాయకత్వంతో జరిపిన చర్చల అనంతరం ఏపీని పెట్టుబడుల గమ్యంగా ఎంచుకున్నాయని వివరించారు.
పరిశ్రమల ప్రోత్సాహకాలు ఆలస్యం కాకుండా ఉండేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశంలోనే తొలిసారిగా ఎస్క్రో ఖాతా విధానాన్ని అమలు చేస్తోందన్నారు. సమయానికి, పారదర్శకంగా ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ఒక్క ఫోన్ చేస్తే తామే వారి వద్దకు వెళ్లి చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని మంత్రి కొలుసు పార్ధసారథి అన్నారు.
"ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడుదారులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక గమ్యస్థానంగా మారింది. సీఎం చంద్రబాబు విజన్తో దాదాపు 25 కొత్త పాలసీలను తీసుకువచ్చాం. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు ఇంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని ఎవరూ ఊహించి ఉండరు. ప్రపంచంలో 5 దేశాల్లో మాత్రమే క్వాంటం కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి. ఆరో దేశంగా భారతదేశం ఉంది. అందుకు కారణం ఆంధ్రప్రదేశ్. పారిశ్రామికవేత్తలందరినీ రాష్ట్రానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారికి అన్నివిధాలుగా ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది." - కొలుసు పార్ధసారథి, రాష్ట్ర సమాచారశాఖ మంత్రి
175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు : రాష్ట్రంలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల రంగం అభివృద్ధికి అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 175 MSME పార్కుల ఏర్పాటు దిశగా ప్రభుత్వం చొరవ చూపుతోందని రాష్ట్ర MSME డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ టి. శివశంకర్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రపంచ మార్కెట్లకు అనుసంధానించడం వంటి చర్యలు ప్రభుత్వం చేపడుతోందన్నారు. బిజినెస్ ఎక్స్పోలో భాగంగా 160 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని ముఖ్యఅతిధులతోపాటు సందర్శకులు తిలకించారు. ఈ ఎక్స్పో డిసెంబర్ 13, 14 తేదీల్లోనూ జరగనుంది.
