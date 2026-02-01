2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ ఏపీ అభివృద్ధికి మరింత ఊతమిచ్చేలా ఉంది : ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్
కేంద్ర బడ్జెట్ సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల రంగానికి ఊతమిచ్చేలా ఉందన్న ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్ - మౌలిక సదుపాయాల కోసం రికార్డు స్థాయిలో రూ. 12.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించారని హర్షం
Published : February 1, 2026 at 10:06 PM IST
AP Chamber of Commerce on Budget : ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27లో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల రంగానికి, రాష్ట్రానికి ఊతమిచ్చేలా ఉందని ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్ అభిప్రాయపడింది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు నాలుగు శక్తివంతమైన ఇంజన్లలో ఎంఎస్ఎంఈ రంగం ఒకటిగా కేంద్రం గుర్తించిందని, రూ.10 వేల కోట్ల రూపాయలతో గ్రోత్ ఫండ్ శుభపరిణామంగా పేర్కొంది.
సెల్ఫ్-రిలయంట్ ఇండియా ఫండ్ కోసం రూ.2 వేల కోట్ల కేటాయింపు వల్ల సూక్ష్మ పరిశ్రమల విస్తరణకు తోడ్పడుతుందని భావిస్తోంది. చిన్న పరిశ్రమలకు పూచీకత్తు లేని రుణాలను అందించే క్రెడిట్ గ్యారెంటీ పరిమితిని పెంచడం, డిజిటల్ డేటా, జీఎస్టీ ఇన్వాయిస్ల ఆధారంగా రూ.కోటి వరకు రుణాలను వేగంగా ఆమోదించేలా చర్యలు తీసుకోవడం మంచి నిర్ణయాలుగా పేర్కొంది.
బడ్జెట్లో వీటికి కీలక స్థానం : ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న 200 పాత పారిశ్రామిక క్లస్టర్లను ఆధునీకరించడానికి కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించారని ఖాదీ, చేనేత, హస్తకళల రంగాలను బలోపేతం చేయడానికి, గ్లోబల్ మార్కెట్తో అనుసంధానించే పథకం ప్రవేశపెట్టడం మంచి నిర్ణయాలని ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్ తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక, మౌలిక సదుపాయాల రంగానికి ఈ బడ్జెట్లో కీలక స్థానం లభించిందని వెల్లడించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక రేర్ ఎర్త్ కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారని ఇది ఏపీలో మైనింగ్, ప్రాసెసింగ్, తయారీ రంగాల్లో భారీ ఉపాధిని కల్పిస్తుందని అంచనా వేస్తోంది.
ఆ ప్రాంతాల్లోని పరిశ్రమలకు రవాణా సౌకర్యం : హైదరాబాద్-బెంగళూరు హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ప్రతిపాదన వల్ల రాయలసీమ, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని పరిశ్రమలకు రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడుతుందని ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్ వివరించింది. విశాఖ, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్లకు గ్లోబల్ ఎగుమతుల సమ్మిట్ ద్వారా లభించిన గుర్తింపును బడ్జెట్ నిధులు బలోపేతం చేస్తాయని భావిస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీకి రూ.40 వేల కోట్లు, సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0 కి నిధుల కేటాయింపు ద్వారా రాష్ట్రంలోని శ్రీసిటీ వంటి పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు మేలు చేస్తుందని, మౌలిక సదుపాయాల కోసం రికార్డు స్థాయిలో రూ. 12.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించింది. ఇది దేశ వ్యాప్తంగా రోడ్లు, రైల్వేలు, పోర్టుల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్ కామర్స్ సభ్యులు తెలిపారు.
ఈ బడ్జెట్ భారత్ను అగ్రగామి రాజ్యంగా నిలబెడుతుంది : మరోవైపు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ భారత్ను అగ్రగామి రాజ్యంగా నిలబెడుతుందని విశాఖలో CII ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలు చెబుతున్నారు. 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ ఏపీ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుందన్నారు. వికసిత్ భారత్ ప్రయాణం వేగవంతానికి బడ్జెట్ తోడ్పాటు అందిస్తోందన్నారు. భారత్లో డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ట్యాక్స్ హాలిడే ఇవ్వడంపై CII ప్రతినిధులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగాల కల్పనకు కేంద్ర బడ్జెట్ మరింత దోహదం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.
