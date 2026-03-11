ETV Bharat / state

రెండు దశల్లో జనగణన - డిజిటలైజెషన్​తోపాటు 16 భాషల్లో యాప్​

2027 జనగణనలో భాగంగా మే 1 నుంచి 30 తేదీ వరకూ హౌస్ లిస్టింగ్, హౌస్ సెన్సెస్ ప్రక్రియ - ముఖ్యమంత్రికి వివరించిన డైరెక్టర్ జె. నివాస్

AP CENSUS OPERATIONS
AP CENSUS OPERATIONS (CMO Andhra Pradesh X Post)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
AP CENSUS OPERATIONS : 2027 జనగణనలో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది మే 1 తేదీ నుంచి హౌస్ లిస్టింగ్, హౌస్ సెన్సెస్ ప్రక్రియ చేపడుతున్నట్టు ఏపీ సెన్సెస్ ఆపరేషన్స్, సిటిజన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ డైరెక్టర్ జె. నివాస్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు వివరించారు. ఫ్రక్రియ పూర్తిగా డిజిటల్ పద్ధతిలోనే జరుగుతుందని చెప్పారు. ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎంతో ఆయన భేటీ అయ్యారు. జనగణనపై ప్రధాన అంశాలపై చర్చించారు.

రెండు దశాలుగా జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ : రాష్ట్రంలో జనాభా ఎక్కువ ఉన్నందున ఈ ప్రక్రియ ఒకేసారి పూర్తవడం కష్టమని, అలానే ఒకే సారి జనగణన నిర్వహిస్తే గందరగోళం పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని, అందుకోసం జనాభా లెక్కల ప్రక్రియను రెండు దశలుగా చేపడుతున్నామని నివాస్ తెలిపారు. మొదటి దశలో ఇళ్ల జాబితా, గృహ గణన (హౌస్ లిస్టింగ్, హౌస్ సెన్సెస్) ప్రక్రియను చేపట్టనున్నట్టు వివరించారు. మే 1నుంచి 30 తేదీ వరకూ ఈ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తామన్నారు. అయితే ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఇళ్లలోని పరిస్థితులు, గృహాల్లోని వివిధ సదుపాయాలను, ఆస్తులకు సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేయనున్నట్టు తెలిపారు.

రెండో దశ పూర్తిగా డిజిటలైజేషన్​ : రెండో దశలో భాగంగా 2027 ఫిబ్రవరి నుంచి జనాభా లెక్కింపు ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్టు స్పష్టం చేశారు. జనగణనలో భాగంగా సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక పరిస్థితులు, వలసలు, సంతానానికి సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేయనున్నట్టు తెలిపారు. పూర్తి డిజిటలైజేషన్ విధానంలో తొలిసారి 16వ సెన్సెస్ చేపడుతున్నట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు తెలిపారు.

ఏప్రిల్ 16 నుంచి స్వీయ గణన వెసులుబాటు : ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఏప్రిల్ 16 తేదీ నుంచి 30 తేదీ వరకూ స్వీయ గణన వెసులుబాటు కల్పించినట్టు సెన్సెస్ ఆపరేషన్ డైరెక్టర్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. అయితే మొబైల్ అప్లికేషన్లు, ప్రత్యేకించిన వెబ్ పోర్టళ్ల ద్వారా ఈ సమాచార సేకరణ జరుగుతుందన్నారు. అలానే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేని ప్రాంతాల్లో ఆఫ్ లైన్ లోనూ సమాచార సేకరణ, జనగణన చేపట్టనున్నట్టు తెలియచేశారు.

అధికారులే కాదు ప్రజలు కూడా : ప్రజలే నేరుగా తమ వివరాలను స్వీయ గణన ద్వారా నమోదు చేసేందుకు పబ్లిక్ పోర్టల్​ను ఏర్పాటు చేసినట్టు సీఎంకి వివరించారు. సెన్సెస్ మేనేజ్మెంట్ మోనిటరింగ్ సిస్టమ్ పోర్టల్ ద్వారా నిరంతరం ఈ జనగణన ప్రక్రియను పర్యవేక్షించనున్నట్టు తెలిపారు. హౌస్ లిస్టింగ్ బ్లాక్స్ కోసం డిజిటల్ సరిహద్దు మ్యాపింగ్ చేయనున్నట్టు వివరించారు.

16 భాషల్లో యాప్​ అందుబాటులోకి : వివరాల నమోదు కోసం 16 భాషల్లో హౌస్ లిస్టింగ్ మొబైల్ యాప్ అందుబాటులోకి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిందని చంద్రబాబుకు తెలియచేశారు. 2027 జనగణన ప్రక్రియపై విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించేందుకు ప్రగతి, వికాస్ అనే మస్కట్ లను వినియోగిస్తున్నట్టు రాష్ట్ర సెన్సెస్ ఆపరేషన్ డైరెక్టర్ జె.నివాస్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.

డిజిటలైజ్​కు గల కారణాలు : 2027 జనాభా లెక్కల సేకరణ, నమోదుల్లో నాణ్యత, సామర్థ్యం, సమయానుకూలతలను పెంచేందుకు పెద్దఎత్తున డిజిటల్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. ఈసారి జనాభా లెక్కలను డిజిటల్ మోడ్‌లోనే సేకరించి ఈ ప్రక్రియకు ఆధునిక టెక్ హంగును జోడిస్తున్నారు. ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌తో కూడిన డిజిటల్ డివైజ్‌లను జనాభా లెక్కలను సేకరించే 32 లక్షల మంది క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, ఎన్యుమరేటర్లు, సూపర్‌వైజర్లను నియమించారు. సీఎంఎంఎస్ పోర్టల్ ద్వారా జనాభా సమాచారం సేకరణ చాలా ఈజీగా జరుగుతుందని, దీనివల్ల ఎంతో టైం ఆదా అవుతుందని ఇంతకు ముందే అధికారులు తెలిపారు. దీనిలో తప్పుల సవరణ కూడా సులభంగా చేయొచ్చని పేర్కొన్నారు. 2027 జనగణన అనేది దేశంలోనే తొలి పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ జనగణనగా నిలుస్తుందని అధికారులు వెల్లడించారు.

