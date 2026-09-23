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అగ్రిగోల్డ్‌ బాధితులకు సర్కార్‌ భరోసా - ఆస్తుల గుర్తింపునకు 20 ప్రత్యేక బృందాలు

అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు పరిహారం చెల్లింపు, సంస్థ ఆస్తుల గుర్తింపుపై సచివాలయంలో హోంమంత్రి అనిత నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ భేటీలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

Cabinet Sub Committee on Agrigold
అగ్రిగోల్డ్​ ఆస్తుల గుర్తింపునకు 20 ప్రత్యేక బృందాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:52 PM IST

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Cabinet Sub Committee on Agrigold : అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. బాధితులకు పరిహారం చెల్లింపు, సంస్థ ఆస్తుల గుర్తింపుపై సచివాలయంలో హోంమంత్రి అనిత నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం (కేబినెట్ సబ్ కమిటీ) కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ భేటీలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో అగ్రిగోల్డ్ సంస్థకు ఉన్న ఆస్తులు, బాండ్లు, ప్లాట్లు, చెల్లింపుల వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలో పక్కాగా వెరిఫికేషన్ చేయడానికి 20 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఉపసంఘం నిర్ణయించింది.

అగ్రిగోల్డ్​ ఆస్తుల గుర్తింపునకు 20 ప్రత్యేక బృందాలు (ETV Bharat)

తొలి విడతలో 35 వేల మందికి న్యాయం : అగ్రిగోల్డ్ సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టి నష్టపోయిన వారిలో తొలుత పూర్తి స్థాయిలో డబ్బు చెల్లించిన వారికి న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా, సంస్థకు పూర్తిగా డబ్బు చెల్లించి, ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకున్న 35,544 మంది బాధితులకు తొలి విడతలో న్యాయం చేయాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయించింది. వీరితో పాటు, సంస్థకు పూర్తి డబ్బులు చెల్లించినప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తికాని మరో 6,987 మంది బాధితుల పరిస్థితిపైనా కమిటీ చర్చించింది. వీరికి సంబంధించిన పత్రాలను కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి న్యాయం చేయాలని నిర్ణయించారు.

ఆస్తుల లెక్కింపు : అగ్రిగోల్డ్ సంస్థకు చెందిన ఆస్తులను పూర్తిస్థాయిలో వెలికితీయడంపై ప్రభుత్వం ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల విలువను అత్యంత పారదర్శకంగా అంచనా వేయాలని అధికారులను ఉపసంఘం ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా ఎర్రచందనం, యూకలిప్టస్ (నీలగిరి) ప్లాంటేషన్లతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న భూములు, విద్యుత్ ప్లాంట్ల వివరాలను సైతం పక్కాగా లెక్కించాలని స్పష్టం చేసింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు గుర్తించిన ఈ ఆస్తులన్నింటినీ సీఐడీకి అప్పగించే ప్రక్రియను వెంటనే సమన్వయం చేయాలని ఉన్నతాధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసింది.

జాయింట్ టీమ్‌లతో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన : ఆస్తుల గుర్తింపు, బాధితుల వివరాల నమోదు కోసం క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టనున్నారు. దీనికోసం జిల్లాల కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు (జేసీలు), ఆర్డీవోలతో ప్రత్యేకంగా సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, మున్సిపల్ శాఖల అధికారులను సమన్వయం చేస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో జాయింట్ టీమ్‌లను (ఉమ్మడి బృందాలను) ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయించింది. ఈ బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఆస్తుల వివరాలను, రికార్డులను నిర్ధారించనున్నాయి.

బాధితులకు మంత్రి నాదెండ్ల కీలక సూచన : అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సభ్యులు నాదెండ్ల మనోహర్ సూచించారు. బాండ్లు ఉన్న బాధితులు అధికారుల పరిశీలన సమయంలో తమ ఒరిజినల్ పత్రాలను తప్పనిసరిగా చూపించాలన్నారు. అనంతరం ఆయా పత్రాలకు సంబంధించిన సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ (స్వీయ ధ్రువీకరణ) జిరాక్స్ కాపీలను అధికారులకు సమర్పించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

"అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఆస్తులు, బాండ్లు, చెల్లింపుల వెరిఫికేషన్ కోసం 20 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. పూర్తిగా డబ్బులు చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న 35,544 మందికి తొలి విడతలోనే న్యాయం చేస్తాం. చెల్లింపులు పూర్తయి రిజిస్ట్రేషన్ కాని వారి పత్రాలను కూడా పరిశీలిస్తాం. అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను పారదర్శకంగా అంచనా వేసి సీఐడీకి అప్పగిస్తాం. బాధితులు తమ ఒరిజినల్ బాండ్లు అధికారులకు చూపించి, సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ జిరాక్స్ కాపీలను అందజేయాలి." - నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సభ్యులు

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