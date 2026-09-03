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20కి పైగా అజెండా అంశాలు - కొనసాగుతున్న మంత్రివర్గ సమావేశం

సీఎం అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం - 20కి పైగా అజెండా అంశాలతో సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం - రైతులు, మత్స్యకారులు, సాగునీరు, అమరావతి, విద్యుత్‌ రంగాలపై కేబినెట్‌ దృష్టి

సీఎం అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభం
సీఎం అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 1:31 PM IST

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AP Cabinet Meeting key Decisions : 20కి పైగా అజెండా అంశాలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాయంలో మంత్రివర్గ సమావేశం కొనసాగుతోంది. రైతులు, మత్స్యకారులు, అమరావతి, సాగునీరు, విద్యుత్‌, పారిశ్రామిక రంగాలకు సంబంధించిన కీలక ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తోతాపురి మామిడికి మద్దతు ధర కోసం మార్క్‌ఫెడ్‌కు రూ.281 కోట్ల నిధులు సమకూర్చుకునే ప్రతిపాదన, పొగాకు రైతులకు DBT ద్వారా రూ.94 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అంశాలు కేబినెట్‌ ముందుకు రానున్నాయి. మత్స్యరంగాన్ని ప్రోత్సహించేలా రిజర్వాయర్‌ కేజ్‌ కల్చర్‌ పాలసీ-2026 ముసాయిదాకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది.

'అమరావతి సంగమం' నిర్మాణానికి రూ.759 కోట్ల 79 లక్షల పరిపాలనా అనుమతి ప్రతిపాదనపై కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అమరావతిలో సిమెంట్‌ కాంక్రీట్‌ రోడ్ల స్థానంలో బీటీ రోడ్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనపైనా చర్చ జరగనుంది. అమరావతి రైల్వే కనెక్టివిటీ, ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు పనులపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. శాఖమూరులో స్టేట్‌ పబ్లిక్‌ లైబ్రరీ, ఆడిటోరియం, గుడ్‌ గవర్నెన్స్‌ సంస్థలతో 'అమరావతి సంగమం' నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. సాగునీరు, వరద పునరుద్ధరణకు సంబంధించి కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో 78 పనులకు రూ.6 కోట్ల24 లక్షలకు పైగా పరిపాలనా ఆమోదం, వ్యయానికి అనుమతిపై కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

కాలువల నిర్వహణ, సాగునీటి హక్కులపై చర్చ : వెలిగొండ టన్నెల్‌-2లో TBM తొలగింపు పనులకు రూ.11కోట్ల 63 లక్షల మంజూరుపైనా ఆమోదం తెలపనుంది. కాలువల నిర్వహణ, సాగునీటి హక్కులకు సంబంధించిన అంశాలపైనా చర్చ జరగనుంది. విద్యుత్‌ రంగంలో ఏపీ ట్రాన్స్‌కో మధ్యకాలిక రుణానికి రూ.950 కోట్ల ప్రభుత్వ గ్యారంటీ, సీలేరు కాంప్లెక్స్‌లో ఏపీ జెన్‌కోకు ఫైర్‌ ప్రికాషనరీ ఫీజు మినహాయింపు ప్రతిపాదనలు కేబినెట్‌ పరిశీలనకు రానున్నాయి.

కడప జిల్లాలో సోలార్‌ పవర్‌ ప్రాజెక్టు : ఓక్‌ పంప్డ్‌ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టులో 800 మెగావాట్ల కేటాయింపు రద్దు, విండ్‌ సోలార్‌ హైబ్రిడ్‌ ప్రాజెక్టులో సామర్థ్యాల మార్పిడిపైనా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. APPDCL రుణాలకు సంబంధించి జెన్‌కోకు కార్పొరేట్‌ గ్యారంటీలు ఇచ్చేందుకు అనుమతిపైనా చర్చించనుంది. పారిశ్రామిక మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, మార్కాపురంలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కలెక్టరేట్‌ కాంప్లెక్స్‌ నిర్మాణం, కడప జిల్లాలో PM-కుసుమ్‌ కింద సోలార్‌ పవర్‌ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపైనా మంత్రివర్గం చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది.

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AP CABINET MEETING KEY DECISIONS

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