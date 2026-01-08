ETV Bharat / state

ఏపీ క్యాబినెట్‌ భేటీ - పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం!

దాదాపు 35కు పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం - ఏపీ లాజిస్టిక్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపిన మంత్రివర్గం - ఏపీ క్యాబినెట్‌లో కీలక నిర్ణయాలు ఇవే!

AP Cabinet Meeting Key Decisions
AP Cabinet Meeting Key Decisions (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 1:33 PM IST

AP Cabinet Meeting Key Decisions : దాదాపు 35కు పైగా అజెండా అంశాలను ఆమోదించేందుకు సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశమైంది. ఏపీ లాజిస్టిక్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటుకు క్యాబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. ఎంఎస్‌ఎంఈ పరిధిలో ఏపీ క్లస్టర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రాంను ఆమోదించినట్లు సమాచారం. దాదాపు రూ. 200 కోట్లతో 45 ఎంఎస్‌ఎంఈ కామన్‌ ఫెసిలిటీ కేంద్రాల ద్వారా వచ్చే 5 ఏళ్లలో 500 మందికి ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా క్లస్టర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రాం అమలు కానుంది.

రాష్ట్రంలో వివిధ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డులో తీసుకున్న నిర్ణయాలను క్యాబినెట్​లో ఆమోదించారు. బార్లలో అదనపు రీటైల్‌ ఎక్సైజ్‌ ట్యాక్స్‌ ఉపసంహరణపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నివేదికపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో మైక్రో బ్రువరీలు ఏర్పాటుకు సంబంధించి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నివేదికపై చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జల్‌జీవన్‌ ద్వారా నీటి సరఫరాకు రూ.5 వేల కోట్ల రుణం పొందేందుకు ప్రభుత్వ గ్యారెంటీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.

పాఠశాల కిట్‌లు పంపిణీకి రూ. 944.53 కోట్లు : శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళిలో కొత్త ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలపనున్నారు. 1 నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు పాఠశాల కిట్‌లు పంపిణీకి 944.53 కోట్ల రూపాయల పరిపాలన అనుమతులకు ఆమోదించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సంప్రదాయేతర ఇంధన, విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటుకు ఆమోదించనున్నట్లు సమాచారం. సీఆర్డీయే అథారిటీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలపనుంది. వివిధ సంస్థల భూకేటాయింపులకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది.

మరో రూ.19,391 కోట్ల పెట్టుబడులు : రాష్ట్రంలో మరో రూ.19,391 కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 11,753 ఉద్యోగాలు కల్పించే ప్రతిపాదనాలకు నేడు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. పరిశ్రమలు, పర్యాటకం, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఇంధన రంగాల్లో వివిధ పెట్టుబడులకు సంబంధించి మొత్తంగా 14 సంస్థల ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. అమరావతిలో కృష్ణా తీరంలో మెరీనా ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం లభించనున్నట్లు సమాచారం.

CRDAలో 2015లో జీవో నెంబర్‌ 81 ద్వారా మంజూరు చేసిన 754 పోస్టుల ర్యాటిఫికేషన్‌కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. వాటిలో కొన్ని పోస్టుల్ని డైరెక్ట్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ద్వారా, కొన్ని పోస్టుల్ని డిప్యుటేషన్, కాంట్రాక్ట్, అవుట్‌సోర్సింగ్‌ విధానంలో నియమించుకునేందుకు ప్రభుత్వం అప్పుడే వెసులుబాటు కల్పించింది. రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతులకు కేటాయించిన వాణిజ్య స్థలాల్లో వీధిశూల ఉన్నవాటికి బదులు వేరే స్థలాల్ని కేటాయించే ప్రతిపాదనలకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. పలు సంస్థలకు భూ కేటాయింపులతో పాటు ఇతర కీలక నిర్ణయాలకు క్యాబినెట్ ఆమోదం లభించనుంది.

