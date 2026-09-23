రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త పోలీస్ కమిషనరేట్లు - కేబినెట్ ఆమోదం
రాష్ట్రంలో పోలీసింగ్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేలా 4 కొత్త పోలీస్ కమిషనరేట్ల ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. సీఎం అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో 60కి పైగా అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 1:22 PM IST
AP Cabinet Meeting Key Decisions: రాష్ట్రంలో కొత్తగా నాలుగు పోలీస్ కమిషనరేట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు మంత్రివర్గం అంగీకారం తెలిపింది. రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు, తిరుపతి, కర్నూలు కేంద్రాలుగా వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన భేటీలో పలు కీలక అంశాలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సమావేశంలో 60కి పైగా అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
రాజధాని అమరావతి పరిధిలోని గ్రామాల్లో రూ.1,548 కోట్లతో మౌలిక వసతుల పనులకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి ఇన్ఫ్రా పనులకు అదనంగా రూ.644.98 కోట్లు, అసెంబ్లీ భవన స్పైర్, రూఫ్, లిఫ్ట్ పనులకు రూ.661 కోట్లు కేటాయించేందుకు కేబినెట్ అంగీకారం తెలిపింది. ఎల్పీఎస్ రైతులకు కనీస యాన్యుటీ చెల్లించేలా నిబంధనల సవరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
పెట్టుబడులకు గ్రీన్సిగ్నల్: మై హోమ్, క్యాటర్పిల్లర్, ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ తదితర పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు ప్రోత్సాహకాలు, కుప్పం పరిధిలో పలు పరిశ్రమలకు భూకేటాయింపులు, ఐటీ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చారు. విద్యుత్ రంగంలో పలు సోలార్, విండ్, హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టులతో పాటు 1,344 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్, 500 మెగావాట్ల ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సేకరణకు ఆమోదం తెలిపారు. ఎల్పీఎస్ రైతులకు కనీస యాన్యుటీ, పలు హోటల్ ప్రాజెక్టులకు ప్రోత్సాహకాలు, న్యాయాధికారుల పదవీ విరమణ వయసు 61 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంపు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ పాలసీ, ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపులు, ఎక్సైజ్ పాలసీ, వార్డు సచివాలయాల్లో పదోన్నతి మార్గాల ఏర్పాటుపైనా మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
పారిశ్రామిక రంగంలో భారీ ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ ప్రోత్సాహకాలు, భూకేటాయింపులకు ఆమోదం తెలిపింది. పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి మండలం గామాలపాడులో మై హోమ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రీన్ఫీల్డ్ సిమెంట్ యూనిట్, శ్రీ సిటీలో క్యాటర్పిల్లర్ ఇండియా గ్రీన్ఫీల్డ్ ఫెసిలిటీకి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనుంది. కుప్పం పరిధిలో ఎంఏఎఫ్ క్లోతింగ్ గార్మెంట్ ప్లాంట్కు 24 ఎకరాలు, దాల్మియా సిమెంట్కు 250 ఎకరాలు, ఎంఎస్ అగర్వాల్ ఫౌండ్రీస్కు 148.98 ఎకరాల భూకేటాయింపులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రాజెక్టు అమలు గడువులు, ప్రోత్సాహకాల కాలపరిమితి సవరణలకు కూడా గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
ల్యాండ్ పూలింగ్ రైతుల విషయంలోనూ కీలక నిర్ణయాలు: రాజధాని నిర్మాణంలో తదుపరి దశ పనులకు మంత్రివర్గం నిధులు కేటాయించింది. అమరావతి గ్రామ పంచాయతీల్లో క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ పనులకు పరిపాలనా అనుమతిని రూ.904 కోట్ల నుంచి రూ.1,548.98 కోట్లకు పెంచింది. అదనంగా రూ.644.98 కోట్లతో నీటి సరఫరా, మురుగునీటి వ్యవస్థ, స్టార్మ్ వాటర్ నెట్వర్క్, రోడ్లు, వీధి దీపాల పనులను విస్తరించనుంది. అసెంబ్లీ భవన స్పైర్, రూఫ్, లిఫ్టులు తదితర నిర్మాణ పనులకు రూ.661 కోట్ల పరిపాలనా అనుమతికి ఆమోదం తెలిపింది. ల్యాండ్ పూలింగ్ రైతుల విషయంలోనూ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఒక ఎకరం కంటే తక్కువ పొడి, జరీబు భూములు ఇచ్చిన అర్హులైన రైతులకు కనీస యాన్యుటీ చెల్లించేలా నిబంధనలు సవరించింది. ఇప్పటికే 1,304 మంది ఎల్పీఎస్ భూయజమానులకు చెల్లించిన రూ.5.04 కోట్ల యాన్యుటీని ర్యాటిఫై చేసింది. వివిధ సంస్థలకు భూకేటాయింపులపై మంత్రుల బృందం చేసిన సిఫార్సులకు ఆమోదం తెలపడంతో పాటు పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో స్ట్రీట్ వెండర్స్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ కమిటీల ఏర్పాటుకు అనుమతించింది.
ఐటీ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ రంగాలకు పెట్టుబడుల ఆకర్షణపై కూడా మంత్రివర్గం దృష్టి సారించింది. విశాఖలో ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్కు డెలాయిట్ టచ్ టొమాట్సు ఇండియా ఎల్ఎల్పీకి ఐటీ/ఐటీఈఎస్ క్యాంపస్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ పాలసీ కింద ఏడు సంస్థలకు భూమి, కార్యాలయ స్థలం, విద్యుత్, నీరు, ప్రోత్సాహకాలు కల్పించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది.పర్యాటక రంగంలోనూ పలు ప్రాజెక్టులకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతిలో ఫోర్ స్టార్ హోటల్, కడపలో త్రీ స్టార్ హోటల్, రేణిగుంటలో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ప్రాజెక్టులకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనుంది. ఆహార ప్రాసెసింగ్, టెక్స్టైల్స్, స్టీల్, సిమెంట్, పారిశ్రామిక పార్కులు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, పట్టణ భూసేకరణకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపైనా కేబినెట్ నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపులు, ఎక్సైజ్ పాలసీ, వార్డు సచివాలయాల్లో పదోన్నతి మార్గాల ఏర్పాటు తదితర అంశాలకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది.
అమరావతి సంగమం నిర్మాణానికి రూ.759.79 కోట్లు - ఏపీ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే
ప్రభుత్వ శాఖల్లో 10,060 పోస్టుల భర్తీ - కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్