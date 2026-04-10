యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా కీలక అడుగు - ఏపీలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలకు కేబినెట్ ఆమోదం

పలు కీలక అంశాలపై చర్చించి ఆమోద ముద్ర వేసిన కేబినెట్ - రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మందికి ఉపాధి ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపిందన్న మంత్రి పార్థసారథి- ఇప్పటివరకు ఎస్ఐపీబీలో రూ.9,36,246 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం

AP Cabinet Meeting Key Decisions
AP Cabinet Meeting Key Decisions (ETV)
Published : April 10, 2026 at 10:59 PM IST

AP Cabinet Meeting Key Decisions : సూపర్‌సిక్స్‌ హామీల్లో కీలకమైన యువతకు ఉపాధి కల్పనను సాకారం చేసే దిశగా కీలక అడుగు పడింది. 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాకాశాలు కల్పించే ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆర్డర్ గెజిట్‌ ప్రతిపాదన సహా SIPB ఆమోదించిన పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు క్యాబినెట్‌ పచ్చజెండా ఊపింది.

అమరావతిలోని సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సమావేశమైన మంత్రివర్గం పలు కీలక అంశాలపై చర్చించి ఆమోదముద్ర వేసింది. రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి-SIPB ఆమోదించిన ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలకు సమ్మతి తెలిపింది. మంత్రివర్గ నిర్ణయాలను మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మీడియాకు వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు SIPBలో 9 లక్షల 36 వేల 246 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదముద్ర వేసిందని మంత్రి తెలిపారు. దీని ద్వారా 9 లక్షల 62 వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని పేర్కొన్నారు. SIPB ప్రతిపాదనల మేరకు ఆయా ప్రాజెక్టులకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని మంత్రి వివరించారు.

విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో AI డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు ప్రాజెక్టుపై సమర్పించిన అభ్యర్థనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అదానీ ఇన్‌ఫ్రా, రైడెన్‌ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా అధికారిక నోటిఫైడ్‌ పార్ట్‌నర్‌ అభ్యర్థనలకు పచ్చజెండా ఊపింది. ఆర్సెలార్ మిత్తల్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌కు ప్రోత్సాహకాల్లో మార్పు, కేటాయించిన భూమికి సంబంధించిన మార్పుల అభ్యర్థనలను ఆమోదించింది.

రూ.387 కోట్ల పెట్టుబడితో 6,500 ఉద్యోగాలు : విశాఖలో సుమారు రూ.387 కోట్ల పెట్టుబడితో 6,500 ఉద్యోగాల కల్పన సామర్థ్యం కలిగిన క్రెడెన్స్ రియాల్టీ ఐటీ పార్కు ప్రాజెక్ట్‌ ఆమోదానికి, ప్రోత్సాహకాల విస్తరణకు క్యాబినెట్ అంగీకారం తెలిపింది. విశాఖలో రూ.1800 కోట్ల పెట్టుబడితో నిర్మించనున్న సీ కేబుల్ ల్యాండింగ్‌ స్టేషన్‌ స్థాపన కోసం శ్రీటెక్‌ డేటా లిమిటెడ్‌కు భూమి కేటాయింపును ఆమోదించింది. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో NPSPL స్పెషాలిటీ కెమికల్స్‌ సంస్థకు 105 ఎకరాల భూమి కేటాయింపునకు ఆమోదముద్ర వేసింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ ద్వారా జారీ చేసిన ఏపీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆర్డర్-2025ను అమలులోకి తెచ్చే ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో గతంలో ఉన్న 4 జోన్ల స్థానంలో 6 జోన్లు వస్తాయని మంత్రి పార్థసారథి వివరించారు.

ప్రోత్సాహకాల విస్తరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం : ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్స్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ 4.0 కింద ఎర్లీ బర్డ్‌ ప్రోత్సాహకాల విస్తరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. విశాఖలో ఐటీ స్పేస్‌, రిటైల్‌, రెసిడెన్షియల్, డేటా సెంటర్ల అభివృద్ధి కోసం, ఐ స్పౌట్‌ బిజినెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు 9.5 ఎకరాల భూమి కేటాయింపునకు ఆమోదముద్ర వేసింది. జలవనరులశాఖలో పరిపాలన అవసరాలు తీర్చడానికి షేర్ ప్రాతిపదికన 58 మంది అర్హులైన డిప్యూటీ ఈఈలను, ఈఈలుగా అడ్‌హాక్‌ పదోన్నతి కల్పించడానికి అనుమతినిచ్చింది.

