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ఏపీ పీపీపీ పాలసీ-2026 ముసాయిదాకు ఆమోదం - కేబినెట్​ కీలక నిర్ణయాలివే

మూడున్నర గంటలకు పైగా జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం - ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ యాక్ట్–2026కు గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఏపీ పీపీపీ పాలసీ-2026 ముసాయిదాకు ఆమోదం

AP Cabinet Meeting Key Decisions
AP Cabinet Meeting Key Decisions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:31 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 2:45 PM IST

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AP Cabinet Meeting Key Decisions: రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి, రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో వేగం, పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహకాలు తదితర అంశాలు ప్రధాన అజెండాగా ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. అమరావతి నిర్మాణం, పారిశ్రామికాభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా మంత్రివర్గం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చే కొత్త చట్టాలతో పాటు పెండింగ్ వివాదాల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసింది. విద్యా, వైద్య రంగాలు సహా రహదారి భద్రత, మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం 30కి పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం తెలిపింది.

ఆక్వా రంగానికి విద్యుత్​ రాయితీ: పారిశ్రామిక విప్లవం కోసం ఈజ్​ ఆఫ్​ డూయింగ్​ బిజినెస్​ యాక్ట్–2026, ఏపీ పీపీపీ పాలసీ-2026 ముసాయిదాలకు ఆమోదం తెలిపారు. పరిపాలనా, చట్టపరమైన సంస్కరణలలో భాగంగా ఏపీ దిశా బిల్లు-2019, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ బిల్లు-2024లను ఉపసంహరించి కొత్త కఠిన చట్టాలను తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. పారిశ్రామిక వేగానికి బల్క్‌డ్రగ్ పార్క్ కోసం హుడ్కో నుంచి 680 కోట్ల రూపాయల రుణం, ఆక్వా రంగానికి యూనిట్‌కు రూపాయిన్నర విద్యుత్ రాయితీని కొనసాగించనున్నారు. అర్బన్​ డెవలప్‌మెంట్​ అథారిటీల పునర్వ్యవస్థీకరణతో పాటు మున్సిపల్ భూముల లీజు గడువును 25ఏళ్లకు పైగా పెంచేలా చట్టసవరణలకు ఆమోదం తెలిపారు.

స్లమ్ పేదలకు ఇళ్లు: రాజధాని అమరావతి పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా అమరావతి క్వాంటమ్​ వ్యాలీ ట్విన్​ టవర్స్​ పనులను వేయి కోట్ల రూపాయలతో ఎల్​ అండ్ టీ సంస్థకు అప్పగించి రుణం సమీకరించేందుకు గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇచ్చారు. అసెంబ్లీ, హైకోర్టు అదనపు డిజైన్ల వ్యయాన్ని 206 కోట్లకు పెంచుతూ సవరించిన అనుమతులు మంజూరు చేశారు. రైతుల యాన్యుటీ చెల్లింపుల కోసం తీసుకున్న 300 కోట్ల రుణానికి, 'అమరావతి ఐ' ప్రాజెక్టు రీ-టెండర్లకు పచ్చజెండా ఊపారు. వైకుంఠపురం ఇనాం భూముల వివాదాన్ని 122 కోట్ల రూపాయల పరిహారంతో శాశ్వతంగా పరిష్కరించేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కుప్పం ఎయిర్‌పోర్ట్ బాధితులకు ఎకరాకు 12 లక్షల 44వేల రూపాయల పరిహారం, విశాఖ వెలంపేట స్లమ్ పేదలకు 28కోట్ల 44 లక్షలతో బహుళ అంతస్తుల భవనాలను మంజూరు చేసేందుకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.

ఘాట్​ల అభివృద్ధికి నిధులు: పాదచారుల భద్రతా పాలసీ-2026 అమల్లోకి తెస్తూ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. గోదావరి పుష్కరాలు- 2027 ఘాట్‌ల అభివృద్ధికి 210 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. విద్యా వ్యవస్థ విస్తరణలో భాగంగా ఆర్​వీఎస్​, ప్రగతి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలతో పాటు కొత్త జిల్లాలకు 15 కొత్త డీఈవో పోస్టులను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.

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Last Updated : August 6, 2026 at 2:45 PM IST

TAGGED:

AP CABINET DECISIONS 2026
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