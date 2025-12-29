ETV Bharat / state

ఏపీలో 28 జిల్లాలు! - పునర్విభజనపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న మంత్రివర్గం

20కి పైగా అజెండా అంశాలతో మంత్రివర్గ సమావేశం - జిల్లాల పునర్విభజన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తే 28 జిల్లాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు - అమరావతి అభివృద్ధికి ఏడీబీ నిధులతో పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్

AP Cabinet Meeting key Decisions
AP Cabinet Meeting key Decisions (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 12:38 PM IST

AP Cabinet Meeting Key Decisions : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం కొనసాగుతుంది. దాదాపు 20కి పైగా అజెండా అంశాలతో సమావేశం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో జిల్లాల పునర్విభజనపై మంత్రివర్గం తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. మదనపల్లె కేంద్రంగా ఏర్పాటయ్యే జిల్లాకు అన్నమయ్య పేరు పెట్టే ప్రతిపాదనను కేబినెట్ పరిశీలించనుంది. అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉన్న రాయచోటిని మదనపల్లె జిల్లాకు మార్పు, రాజంపేటను కడప, రైల్వేకోడూరును తిరుపతి జిల్లాకు మార్పు ప్రతిపాదనపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. గూడూరును నెల్లూరు జిల్లాకు మార్పు అంశంపై కేబినెట్​లో నిర్ణయం చేయనున్నారు. ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తే 28 జిల్లాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు కానుంది.

ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు అమలుకు అవకాశం : అమరావతి అభివృద్ధికి నాబార్డు నుంచి రూ. 7,387 కోట్ల రుణానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ పనుల కోసం ప్రపంచ బ్యాంక్, ఏడీబీ నిధులతో ప్యాకేజీ పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. అమరావతి రోడ్లు, డ్రైనేజీ, నీటి సరఫరా పనుల ప్యాకేజీకి అనుమతి ఇవ్వనుంది. తిరుపతి అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ పరిధిలో స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపునకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. మంగళగిరి–తాడేపల్లి పరిధిలో అండర్‌గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, ఎస్​టీపీ పనులకు, అటవీ శాఖలో అసిస్టెంట్ కన్జర్వేటర్ పోస్టుల భర్తీకి కేబినెట్‌ అంగీకారం చెప్పనుంది. విద్యుత్ రంగంలో ప్రీపెయిడ్ స్మార్ట్ మీటర్ల అమలుకు మంత్రివర్గం సూత్రప్రాయ ఆమోదం తెలపనుంది. కలంగి వరద నియంత్రణ పనులకు పరిపాలనా అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు అమలుకు ఆర్థిక శాఖ అనుమతికి కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది.

మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనున్న అంశాలు : గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పేర్ల మార్పుపై ఆర్డినెన్స్‌కు ఆమోదం తెలపనున్నట్లు సమాచారం. జిల్లా కోర్టుల్లో సిస్టమ్ ఆఫీసర్లు, అసిస్టెంట్ల పోస్టుల సృష్టికి ఆమోదం చెప్పనున్నారు. దుగరాజపట్నం గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్ట్, దగదర్తి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ కోసం భూసేకరణకు మంత్రివర్గం అనుమతి ఇవ్వనుంది. రోడ్డు భద్రత కోసం లైఫ్ ట్యాక్స్‌పై 10 శాతం సెస్ విధింపునకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలపనుంది. నూజివీడులో ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వ భూమి లీజుకు ఆమోదం చెప్పనుంది. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా కాట్రేనికోనలో వేదాంత సంస్థకు ఆయిల్ డ్రిల్లింగ్ కోసం భూమి లీజు పునరుద్ధరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నారు. తిరుపతి డామినేడు గ్రామంలో స్పోర్ట్స్ సిటీ ఏర్పాటుకు భూమి బదలాయింపునకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలపనుంది.

రుషికొండ నిర్మాణాలు ఆతిథ్య రంగానికి ఇచ్చే ప్రతిపాదనలు పరిశీలించడంతో పాటు సీఆర్డీఏ అథారిటీ నిర్ణయాలకు కేబినెట్ ఆమోదించనుంది. అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్ భవనాల నిర్మాణం టెండర్లకు మంత్రివర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో 2 ఎకరాల్లో 103.96 కోట్లతో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌ భవన నిర్మాణానికి ఎల్‌-1 గా నిలిచిన బిడ్డర్‌కి టెండరు ఖరారుకు నేడు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. ఉండవల్లి వద్ద 8వేల 500 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యం గల పంపింగ్‌ స్టేషన్‌ని రూ. 443.76 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. అఖిల భారత సర్వీసుల అధికారుల కోసం నిర్మిస్తున్న బంగళాల్లో 109.52 కోట్లతో అదనపు సదుపాయాల కల్పనకు కేబినెట్ అంగీకారం చెప్పనున్నట్లు సమాచారం.

