రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడంపై మంత్రివర్గ తీర్మానం - కీలక నిర్ణయాలు ఇవే

ఏపీ పున‌ర్విభ‌జ‌న చ‌ట్టంలోని సెక్షన్-5 స‌వ‌రించాలని కేబినెట్ తీర్మానం - కొత్త రాజ‌ధానిగా సీఆర్డీఏ చట్టం పరిధిలోని అమ‌రావ‌తి పేరు చేర్చాలని తీర్మానం- అసెంబ్లీలో 4 గంటలపాటు రాజధాని అమరావతిపై చర్చించి తీర్మానించాలని నిర్ణయం

Published : March 26, 2026 at 4:00 PM IST

AP Cabinet Meeting Key Decisions : రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ తీర్మానం చేయడమే ప్రధాన అజెండాగా రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నేడు సమావేశమైంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయం మొదటి బ్లాక్​లో ఈ భేటీ జరిగింది. మూడు గంటలపాటు వివిధ కీలక అంశాలపై చర్చించిన కేబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే అంశంపై మంత్రివర్గం తీర్మానం చేసింది. ఏపీ పున‌ర్విభ‌జ‌న చ‌ట్టం 2014లోని సెక్షన్-5ను స‌వ‌రించాల్సిందిగా తీర్మానం చేసింది. కొత్త రాజ‌ధానిగా సీఆర్డీఏ చట్టం పరిధిలోని అమ‌రావ‌తి పేరును చేర్చాలని తీర్మానంలో ప్రస్తావించారు. ఎల్లుండి (మాార్చి 28న) అసెంబ్లీలో 4 గంటల పాటు రాజధాని అమరావతిపై చర్చ పెట్టి తీర్మానించాలని నిర్ణయించారు. రాజధాని చరిత్ర ప్రజలకు తెలియచేయాలని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు.

పొట్టి శ్రీరాములు పోరాటం, కర్నూలు రాజధానిగా ఆంధ్ర ఏర్పాటు, హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఏపీ ఆవిర్భావం, తెలంగాణ విభజన, అమరావతి ఏర్పాటు ప్రజలకు వివరించాలన్నారు. అమరావతి రాజధానిగా సమర్ధించిన జగన్, 3 రాజధానులు నాటకాన్ని ప్రజలకు గుర్తు చేయాలని మంత్రులు సూచించారు. 3 రాజధానుల నాటకంలో నాడు మండలి చైర్మన్​గా ఉన్న షరీఫ్​పై దాడి జరిగినంత పనైందని ప్రస్తావనకు వచ్చింది.

ఏపీ పున‌ర్విభ‌జ‌న చ‌ట్టం : అమరావతి చట్టబద్ధతపై గతంలో పలు పరిణామాలు జరిగాయి. 2025 మే 8న కేబినెట్ ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం మే 12న కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ‌కు పంపింది. ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించాలంటూ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో తాజాగా తీర్మానం చేసి పంపించ‌నున్నారు. ఏపీ పున‌ర్విభ‌జ‌న చ‌ట్టం 2014 లోని సెక్ష‌న్ -5 ను స‌వ‌రించాల్సిందిగా తీర్మానం చేశారు.

  • A) సెక్ష‌న్ - 5లోని స‌బ్ సెక్ష‌న్ (2)లో కొత్త రాజ‌ధాని స్థానంలో అమ‌రావ‌తి పేరును చేర్చాలనీ ప్రభుత్వం భావిస్తుంది.
  • B) Amaravati includes the capital city areas notified under AP Capital Region Development Authority Act,2014 అనే ప‌దాల‌ను చేర్చాలి అని నేడు మంత్రిమండలిలో నిర్ణయించారు.

చంద్రబాబు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ : అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వ్యవస్థపై కేబినెట్​లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. జగజ్జీవన్ రామ్ జయంతి రోజు (ఏప్రిల్ 5) మొదలుకుని అంబేడ్కర్ జయంతి (ఏప్రిల్ 14) లోపు ప్రతీ నియోజకవర్గంలో 2 వేలు చొప్పున సూర్యఘర్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. పీఎంకుసుమ్ ద్వారా పవర్ లాస్​లు తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. బ్యాటరీ స్టోరేజ్ వ్యవస్థలు 33/11కేవీ సబ్ స్టేషన్​ల వద్ద ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ సంస్కరణలు తీసుకొస్తూ విద్యుత్ శాఖ ముందుకెళ్లాలన్నారు. ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటుకు నిర్ణయించారు.

ఆదాయంలో 99శాతం జీతాలకే : రాష్ట్ర ఆదాయంలో 99శాతం జీతాలకే సరిపోతోందని, కేంద్రం నుంచి వచ్చే సాయం అప్పులకు వడ్డీలు కట్టేందుకే సరిపోతోందని ఈ సందర్భంగా మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఇంతటి క్లిష్టపరిస్థితుల్లోనూ మెరుగైన సంక్షేమం అమలు చేస్తూ, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి దిశగా నడిపిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల్ని ఎక్కువగా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనే రాజధానిగా అమరావతి చట్టబద్దత సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నారన్నారు. హైకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనం రాజధానికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇస్తే రైతులు వాళ్లు వెళ్లే సమయంలో పూలు చల్లి వీడ్కోలు పలికారని గుర్తుచేశారు.

వడ్డెర సొసైటీలకు మైనింగ్ లీజులు : వడ్డెర సొసైటీలకు మైనింగ్ లీజులకు రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో మరో యువగళం హామీని మంత్రి లోకేశ్ నెరవేర్చారు. తాము కులవృత్తి చేసుకుని జీవనోపాధి పొందేందుకు ప్రభుత్వ కొండ పోరంబోకు భూముల్లో మైనింగ్ లీజులు ఇవ్వాల్సిందిగా పాదయాత్ర సమయంలో వడ్డెరలు లోకేశ్​ను కోరారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వడ్డెరలకు మైనింగ్ లీజులు కేటాయించే అంశాన్ని లోకేశ్ క్యాబినెట్ ముందుకు తెచ్చారు. వడ్డెర సోదరుల సామాజిక, ఆర్థిక స్థితిగతులను పెంచడానికి వడ్డెర సొసైటీలకు మైనింగ్ లీజులను కేటాయిస్తూ క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. పూర్తిస్థాయి విధివిధానాలతో త్వరలోనే జీవో జారీ చేయనున్నారు.

మృతులకు కేబినెట్ సంతాపం : మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత‌్వం 5 లక్షల పరిహారం ప్రకటించంది. గాయపడిన వారికి 2 లక్షల సాయం చేస్తామని తెలిపింది. క్షతగాత్రులకు అందిస్తున్న వైద్యసాయంపై మంత్రులు, అధికారులు పర్యవేక్షించాలని క్యాబినెట్ భేటీలో సీఎం ఆదేశించారు. ప్రమాదాల నివారణకు, R&B, రవాణాశాఖ, పోలీసు, వైద్యారోగ్యశాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. ఘటనపై పూర్తిస్థాయి విచారణ చేయాలని, నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు. బస్సు ప్రమాద మృతులకు క్యాబినెట్ సంతాపం తెలిపింది.

ఏపీ కేబినెట్‌ మరిన్ని నిర్ణయాలు :

  • రాష్ట్రంలో 96 జూనియర్, సీనియర్ సివిల్ జడ్జిల కోర్టులు ఏర్పాటుకు ఆమోదం
  • ఖనిజ లీజుల కేటాయింపులో ప్రీమియం, సీనరేజ్ ఫీజుల్లో 50 శాతం రాయితీ
  • కుప్పం బాలికల పాఠశాలలో పీఈటీ, నర్సు, రికార్డు అసిస్టెంట్ పోస్టుల మంజూరుకు ఆమోదం
  • 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆస్తి పన్ను బకాయిలపై వడ్డీ మాఫీ
  • జలవనరుల శాఖలో వివిధ ప్రాజెక్టుల ఆధునీకరణ, మరమ్మతులకు పరిపాలన అనుమతులు
  • వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులపై నిర్ణయం తీసుకున్న మంత్రివర్గం

