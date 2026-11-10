ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం - 30కి పైగా అంశాలపై చర్చ
AP Cabinet Meeting: భారీ పెట్టుబడులకు గ్రీన్ సిగ్నల్, కొత్త పారిశ్రామిక విధానాలకు ఆమోదం కీలక పరిపాలనా నిర్ణయాల దిశగా కేబినెట్ సమావేశం కొనసాగుతోంది. ఈ భేటీలో 30కి పైగా అంశాలపై మంత్రివర్గం చర్చిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:42 PM IST
సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం కొనసాగుతోంది. ఈ భేటీలో 30కి పైగా అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఐటీ, పరిశ్రమలు, రెవెన్యూ, హోంశాఖ ప్రతిపాదనలపై చర్చలు జరుపుతున్నారు. 2026–2031 కాలానికి ఏపీ ఏవీజీసీ-ఎక్స్ఆర్ పాలసీ, 2036 వరకు రోబోటిక్స్, ఫిజికల్ ఏఐ పాలసీ, సెమీకండక్టర్, డిస్ప్లే ఫ్యాబ్ పాలసీ-4.0లో సవరణలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై చర్చిస్తున్నారు.
రాంబిల్లిలో ఈప్యాక్ డేటా సెంటర్ యూనిట్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనపై చర్చిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈప్యాక్ సంస్థ రూ.570.20 కోట్ల పెట్టుబడితో 2565 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. నాయుడుపేటలో లిథియం బ్యాటరీ మెటీరియల్ తయారీ పరిశ్రమ, కార్బన్ కాస్మో సంస్థ రూ.4000ల కోట్లతో పరిశ్రమ ఏర్పాటుపై మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. తిరుపతిలో డిక్సన్ టెక్నాలజీస్కు భూ కేటాయింపు ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నారు. డిక్సన్ సంస్థ రూ.700 కోట్ల పెట్టుబడి, 2300 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది.
విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం అమనాంలో 512 మెగావాట్ల ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఏఎం ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ ద్వారా రూ.31,387 కోట్ల పెట్టుబడి, వెయ్యిమందికి ఉద్యోగాలు దక్కనున్నాయి. అదానీ గ్రూపు క్లౌడ్ హబ్ ప్రతిపాదనపై ఐటీ శాఖ సమగ్ర పరిశీలన నివేదికపై కేబినెట్ భేటీలో చర్చిస్తున్నారు. అదేవిధంగా వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపుల ప్రతిపాదనలకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో హెటెరో గ్రూపునకు బల్క్ డ్రగ్ పార్కులో భూ కేటాయింపు, అన్నమయ్య జిల్లాలో 56.82 ఎకరాల్లో ఫుట్వేర్ కాంపోనెంట్ పార్కు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా జయంతిపురంలో 30 ఎకరాల్లో ఎఫ్ఎల్వో మహిళా పారిశ్రామిక పార్కు, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎకరా రూ.35.31 లక్షల ధరతో ప్లాట్ల కేటాయింపులు ఉన్నాయి.
పలు ఇంధన ప్రాజెక్టులకు మంత్రివర్గం సమీక్షించి ఆమోదం తెలపనున్నట్లు సమాచారం. ఏపీ పోలీసు శాఖలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, రోడ్ సేఫ్టీ డైరెక్టరేట్ ఏర్పాటు, మంగళగిరి పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలో ఐజీ స్థాయి అధికారి నేతృత్వంలో కొత్త విభాగం, టీటీడీ ప్రధాన సన్నిధి యాదవ, అదనపు సన్నిధి యాదవ పోస్టుల ఏర్పాటు, రాష్ట్రంలో చిన్న మాడ్యులర్ రియాక్టర్ల సాంకేతికతతో అణు విద్యుత్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై చర్చిస్తున్నారు. అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల్లో ప్రైవేట్ రంగానికి భాగస్వామ్యం కల్పించే అంశంపై పరిశీలించనున్నారు. వివిధ జిల్లాల్లో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అంతకుముందు స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఘన విజయంపై మంత్రివర్గ సమావేశం చప్పట్లతో మార్మోగింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పరస్పరం కరచాలనం చేసుకుంటూ కలిసి కేబినెట్ భేటీకి వెళ్లారు. ఎన్నికల్లో హిట్ కొట్టామంటూ ఇద్దరూ ఉత్సాహంగా మంత్రివర్గ సమావేశ మందిరంలోకి అడుగుపెట్టారు. వారిని చూడగానే మంత్రులంతా లేచి నిలబడి ఎన్నికల్లో విజయంపై చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్కు అభినందనలు తెలిపారు. మంత్రుల చప్పట్లతో సమావేశ ప్రాంగణం మార్మోగింది.
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