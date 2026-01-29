రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని 2.61 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లు - రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయాలివే
హడ్కో నుంచి పొందే రూ.4,451 కోట్ల రుణానికి ప్రభుత్వ హామీ - అథ్లెట్ యర్రాజి జ్యోతికి 500 చ.గజాల స్థలం, గ్రూప్-1 ఉద్యోగం - పోలవరం నిర్మాణానికి రాయి కోసం హిల్ నంబరులో తవ్వకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 7:07 AM IST
CM Chandrababu Revealed Cabinet Decisions: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని 2.61 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లను జూన్ నాటికి పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అప్పగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు ఆ ఇళ్ల నిర్మాణం, మౌలిక సదుపాయాల పనులకు ఏపీ టిడ్కో రూ.4,451 కోట్ల మేర హడ్కో నుంచి తీసుకునే రుణానికి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చేందుకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
పిడుగురాళ్లలో బోధనాసుపత్రిని ప్రభుత్వం నిర్వహించనుంది. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుతం ఉన్న 330 పడకల ఆసుపత్రిని 420 పడకలకు పెంచేందుకు, అవసరమైన పోస్టుల భర్తీకి, ఇతర కళాశాలల నుంచి సర్దుబాటుకు మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం నిన్న (బుధవారం) సచివాలయంలో జరిగింది. ఇందులో తీసుకున్న నిర్ణయాలను పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి విలేకర్లకు తెలిపారు. వివరాలు ఇవి.
ఆధునిక రైతు బజారుగా అభివృద్ధి: చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని పశు పరిశోధన సంస్థకు చెందిన 33 ఎకరాలను శ్రీవేంకటేశ్వర పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పలమనేరు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీకి బదలాయించేందుకు అనుమతించారు. పరిహారం చెల్లించి, ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకొని అక్కడ కొత్త వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రస్తుతం పలమనేరులో ఉన్న వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీని రైతు బజార్ సొసైటీకి అప్పగించనున్నారు. ఆధునిక రైతు బజారుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ఆదేశించారు.
గార్డెన్సిటీ రియాలిటీకి ఇచ్చిన ఎల్ఓఐ రద్దు: తిరుపతి శిల్పారామంలో కన్వెన్షన్ సెంటర్ విత్ గెస్ట్రూమ్స్, స్పా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విశాఖపట్నంలో బొటిక్ హోటల్, కన్వెన్షన్ సెంటర్ అభివృద్ధికి గార్డెన్ సిటీ రియాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కన్సార్షియానికి భూములు కేటాయిస్తూ 2019లో ఎల్ఓఐ జారీ చేశారు. అయితే ఇంతవరకు ఆ సంస్థ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టలేదు. ఆ ఎల్ఓఐ రద్దు చేశారు. కొత్తగా టెండర్లు ఆహ్వానించేందుకు అనుమతిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
గుంటూరు శిల్పారామంలో కల్చరల్ సెంటర్, ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ అభివృద్ధికి 1.47 ఎకరాలను రఘురామ్ హ్యూమ్ పైప్స్కు ఎల్ఓఐ జారీ చేసేందుకు అనుమతించారు. ఆ సంస్థ రూ.25 కోట్లతో 1000 మంది సామర్థ్యంతో హాల్, పిల్లల ఆటస్థలం వంటివి నిర్మిస్తుంది.
గ్రూప్-1 హోదాలో ఉద్యోగం: అగ్రశేణి అథ్లెట్, అర్జున అవార్డు గ్రహీత యర్రాజి జ్యోతికి విశాఖపట్నంలో 500 చదరపు గజాల నివాస స్థలం, ఆమె డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత గ్రూప్-1 హోదాలో ఉద్యోగం ఇచ్చేందుకు అనుమతిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
- అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె మండలం వలసపల్లిలో కేంద్రీయ విద్యాలయం ఏర్పాటుకు వీలుగా 6.09 ఎకరాలు కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్కు ఉచితంగా కేటాయించేందుకు ఆమోదించారు.
- ఏపీ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అదనంగా రూ.11,850 కోట్ల రుణం తీసుకోవడానికి, దీనికి ప్రభుత్వ హామీకి ఆమోదం తెలిపింది.
- ద్వారకా తిరుమల మండలం జగన్నాథపురం పరిధిలోని రాఘవపురంలో షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయం అభివృద్ధికి కొచ్చర్లకోట లలితమ్మకు 2 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని, ఎకరా రూ.30 లక్షల ధరతో కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
వచ్చే ఏడాది నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం: పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో భాగంగా ఉపయోగించే రాయి కోసం హిల్ నంబరు 902లో రాయిని తవ్వేందుకు అయ్యే ఆర్థిక భారానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యమని అన్నారు. మిగిలిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయడంలో భాగంగా ఈ రాయి తవ్వకం పని రూ.247.12 కోట్లతో ప్రస్తుత కాంట్రాక్టర్ మేఘా ఇంజినీరింగ్కు అప్పగించేందుకు అనుమతించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పీఎంఏవై 1.0 కింద ఇళ్లు, స్థలాలు కావాలి అంటూ ఇప్పటివరకు 10 లక్షల మంది దరఖాస్తులు చేసుకున్నట్లు మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి వెల్లడించారు.
సీఆర్డీఏ కమిషనర్కు అధికారం కల్పిస్తూ తీర్మానం: రాజధాని అమరావతిలో వీధి పోటున్న ప్లాట్లు, వాస్తు పరంగా రైతుల అభ్యంతరాలు ఉన్న 112 ప్లాట్లను రద్దు చేసి, లాటరీ ద్వారా వేరే ప్లాట్లు కేటాయించేలా సీఆర్డీఏ కమిషనర్కు అధికారం కల్పిస్తూ తీర్మానించారు. ఆ ప్లాట్లు అసలు యజమానుల ఆధీనంలో ఉంటేనే వేరే ప్లాట్లును కేటాయిస్తారు. రాజధాని ప్రాంతంలో భూమి లేని పేదలకు ఇచ్చే పింఛన్ను తల్లిదండ్రులు మరణించిన కుటుంబాల్లో వారి మైనర్ పిల్లలకు బదిలీ చేసేందుకు సీఆర్డీఏ కమిషనర్కు అధికారం కల్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కల్తీ జరిగిందనేది నిజమే కదా?: టీటీడీలో లడ్డూ తయారీకి వినియోగించే నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందనేది నిజమే కదా? అయితే దేంతో కల్తీ జరిగింది అనేది తెలియాలని మంత్రి పార్థసారథి పేర్కొన్నారు. కల్తీ నెయ్యి అంశం విషయంలో ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ప్రచారంపై విలేకరులు ప్రశ్నించగా, మంత్రి పై విధంగా స్పందించారు. సిట్ నివేదిక పై ప్రతిపక్షం కొద్ది రోజులుగా అల్లరి చేస్తోందని, ఆ నివేదికలో ఏముందో అధికారికంగా తెలియాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఆ నివేదికను చూసి, తాము అధికారికంగా మాట్లాడతామని చెప్పారు. కల్తీ నెయ్యి అంశంపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చ జరిగినట్లు మంత్రి తెలిపారు.
