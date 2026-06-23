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పెట్టుబడుల స్థాపనకు పెద్దపీట - 80కిపైగా అజెండా అంశాలకు కేబినెట్ ఆమోదం

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం - దాదాపు 80కు పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం తెలిపిన కేబినెట్‌ - రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల స్థాపనకు పెద్దపీట వేస్తూ మంత్రివర్గంలో కీలక నిర్ణయాలు

AP Cabinet Key Decisions Today
AP Cabinet Key Decisions Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 7:45 PM IST

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AP Cabinet Key Decisions Today : రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పెట్టుబడుల స్థాపనకు పెద్దపీట వేస్తూ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పరిశ్రమలు, ఐటీ, పర్యాటకం, రాజధాని అభివృద్ధి, డేటా సెంటర్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలిలో తీసుకున్న దాదాపు రూ.34,000ల కోట్ల పెట్టుబడుల స్థాపన ద్వారా 35,000ల ఉద్యోగాల కల్పనకు సంబంధించిన నిర్ణయాలకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల స్థాపనకు పెద్దపీట వేస్తూ మంత్రివర్గంలో కీలక నిర్ణయాలు (ETV)

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం దాదాపు 80కి పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి పరిధిలోని ఉండవల్లి ప్రాంతంలో రూ.426 కోట్లతో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనులకు కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ నిర్మాణానికి రూ.130 కోట్ల పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అమరావతిలో 5 స్టార్ హోటళ్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే ప్రతిపాదనలకు మంత్రిమండలి ఆమోదించింది.

AP Cabinet Meeting Updates : విశాఖ, తిరుపతి, కర్నూలు, అన్నవరం ప్రాంతాల్లోనూ పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ అంగీకారం తెలిపింది. ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును 60 నుంచి 62 సంవత్సరాలకు పెంచుతూ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లో సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు భూముల కేటాయింపు, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే ప్రతిపాదనలకు మంత్రిమండలి ఆమోద ముద్ర వేసింది.

కేబినెట్​ ఆమోదం తెలిపిన అజెండాలో ఉన్న పలు కీలక ప్రాజెక్టులను పరిశీలిస్తే పరిశ్రమలు, తయారీ రంగంలో సుమారు రూ.22,000ల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఐటీ, డేటా సెంటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ రూ.5300 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను ఆమోదించింది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, పతంజలి, న్యూట్రిఫీడ్స్ రూ.586 కోట్ల పెట్టుబడులకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. అదేవిధంగా రక్షణ, ఏరోస్పేస్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా వందల కోట్ల పెట్టుబడులు లభించాయి.

రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు కానున్న సంస్థలు - రానున్న ఉద్యోగాలు :

  • విశాఖలో ఇన్ఫినిక్స్ ఐటీ క్యాంపస్ ద్వారా 4000ల ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
  • రాయలసీమలో రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ తయారీ యూనిట్ ద్వారా 3000ల ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
  • శ్యామ్ మెటాలిక్స్ స్టీల్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా 3200 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
  • ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ విస్తరణ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 3040 కొలువులు రానున్నాయి.
  • పతంజలి ఫుడ్ అండ్ హెర్బల్ పార్క్ ద్వారా 2000ల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
  • ఎంసీఎన్‌ఎక్స్ ఇండియా ఆటోమోటివ్ కెమెరా మాడ్యూల్స్ యూనిట్ ద్వారా 1633 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
  • బాల్ బెవరేజెస్, యాక్షన్ టెసా తదితర ప్రాజెక్టులు 1500ల ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
  • జెట్‌ఫ్యాబ్ పీసీబీ తయారీ యూనిట్ ద్వారా 1049 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.

అదేవిధంగా బీసీ బిడ్డల విద్యకు కూటమి ప్రభుత్వం భరోసా కల్పించింది. 10 ఎంజేపీ గురుకులాలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. వీటిని ఎచ్చెర్ల(శ్రీకాకుళం), నక్కపల్లి(అనకాపల్లి), మాచర్ల(పల్నాడు), గిద్దలూరు(మార్కాపురం), గుంతకల్లు(అనంతపురం), రాయచోటి(అన్నమయ్య), పత్తికొండ, మంత్రాలయం(కర్నూలు), పెనుకొండ, కదిరి(శ్రీసత్యసాయి)లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో ఐదు బాలికలవి కాగా మరో ఐదు బాలురవి. అదేవిధంగా ఒక్కో గురుకులంలో 37 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే ఇవి ప్రారంభం కానున్నాయి.

అమరావతి ల్యాండ్‌ పూలింగ్‌ స్కీమ్‌ ఒకటి, రెండో దశల కోసం సీఆర్డీఏ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, తహసీల్దార్లకు సంబంధించి 95 తాత్కాలిక పోస్టుల మంజూరుకు కేబినెట్ ఆమోదం లభించింది. మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టుల పరిధిని 15 కిలోమీటర్లకు హేతుబద్దీకరిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

"రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ రాష్ట్రంలో భారీగా ఉన్నందున వీటినీ ఎగుమతులు చేస్తే చైనా కంటే ఏపీ ఎగుమతుల్లో ముందుకు పోతుంది. అన్ని రకాల అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొనే పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలుపుతున్నాం. ప్రతిపక్షం పెట్టుబడులపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోంది. ప్రపంచంలోని డేటా సెంటర్స్ అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్​ వైపు చూస్తున్నాయి. రేడియేషన్, వాటర్ సమస్య, పొల్యూషన్ అంటూ డేటా సెంటర్స్ ఏర్పాటుపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. గ్లోబల్ క్వాంటం వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్​లో పెట్టుబడులు రావటం ప్రారంభమైంది. క్వాంటం వ్యాలీలో 11 సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చాయి". - పార్థసారథి, సమాచార శాఖ మంత్రి

AP Govt on OPS of Employees : మరోవైపు సీపీఎస్‌ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. వెటరన్‌, ఫ్యామిలీ సీపీఎస్‌ కంట్రిబ్యూషన్‌పై కేబినెట్ స్పష్టత ఇచ్చింది. ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ మేరకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్‌ మంజూరు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. 2017 నుంచి పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ సమస్యను సర్కార్ పరిష్కరించింది. దీంతో రాష్ట్రంలోని 11,000ల మంది సీపీఎస్‌ ఉద్యోగులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. జీఓఎమ్ నంబర్‌ 57 అమలుపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడంపై సచివాలయ సీపీఎస్‌ అసోసియేషన్‌ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

కేబినెట్ సమావేశంలో ప్రభుత్వం, ఉద్యోగులకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుందని ఏపీ ఎన్జీవో అధ్యక్షుడు విద్యాసాగర్ తెలిపారు. సీపీఎస్​ నుంచి ఓపీఎస్​లోకి మెమో 57 ప్రకారం 11,000ల మంది ఉద్యోగులకు మేలు జరగనుందని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ వయసును 60 నుంచి 62 పెంచడం వల్ల తమ కల ఫలించిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగుల తరఫున సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​, మంత్రి లోకేశ్​కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నట్లు వివరించారు. మరోవైపు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల రెగ్యులైజేషన్​ సంబంధించి 8000ల మందికి ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని వెల్లడించారు. కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయసును 60 నుంచి 62 పెంచాలని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. అదేవిధంగా పెండింగ్​లో ఉన్న పీఆర్సీ అంశాన్ని పరిశీలించాలని ప్రభుత్వాన్ని, విద్యాసాగర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

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Last Updated : June 23, 2026 at 7:45 PM IST

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