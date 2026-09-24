ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారానికి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు - నెలకు రూ.1.50 లక్షల వరకు
సంక్షేమం, అభివృద్ధి ప్రజలకు వేగంగా చేరవేసేందుకు కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ఎంప్యానెల్మెంట్ పాలసీకి ఆమోదం తెలిపింది. ఇకపై క్రియేటర్ల ద్వారా సోషల్ మీడియాలో ప్రభుత్వం ప్రచారం నిర్వహించనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 9:37 AM IST
AP Social Media Influencer Policy : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రజలకు మరింత వేగంగా చేరవేసేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో 'సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ఎంప్యానెల్మెంట్ పాలసీ'కి కేబినెట్ ఆమోదం లభించింది.
ఈ విధానం ప్రకారం ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్, ఎక్స్ వంటి సామాజిక మాధ్యమ వేదికల్లో ప్రభావం ఉన్న క్రియేటర్లను ఎంప్యానెల్ చేసి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ప్రచారంలో భాగస్వాములను చేయనున్నారు. తొలుత ఏడాది కాలానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, పనితీరు సంతృప్తికరంగా ఉంటే మరో రెండేళ్ల వరకు పొడిగించే అవకాశం కల్పించారు. గోవా, ఉత్తర్ప్రదేశ్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, హిమాచల్ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో అమల్లో ఉన్న విధానాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఈ పాలసీని రూపొందించినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.
ఫాలోవర్ల ఆధారంగా నాలుగు కేటగిరీలు: సామాజిక మాధ్యమ క్రియేటర్లను ఫాలోవర్ల సంఖ్య ఆధారంగా నాలుగు కేటగిరీలుగా విభజించారు. లక్ష మందికి పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నవారిని కేటగిరీ-ఏ, 50 వేల నుంచి 99,999 మంది వరకు ఉన్నవారిని కేటగిరీ-బీ, 25 వేల నుంచి 49,999 మంది వరకు ఉన్నవారిని కేటగిరీ-సీ, 10 వేల నుంచి 24,999 మంది వరకు ఉన్నవారిని కేటగిరీ-డీగా పరిగణిస్తారు. ఏదైనా ఒక సామాజిక మాధ్యమ వేదికలో కనీసం 10 వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉంటేనే దరఖాస్తు చేసుకునే అర్హత ఉంటుంది.
కంటెంట్కు అనుగుణంగా పారితోషికం: ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు పోస్టు చేసే కంటెంట్ రకాన్ని బట్టి ప్రభుత్వం చెల్లింపులు చేస్తుంది. అత్యధిక రీచ్ ఉన్న ఒక్క ప్రధాన ప్లాట్ఫామ్కే నగదు చెల్లింపు ఉంటుంది. అయితే అదే కంటెంట్ను తమ ఇతర సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో ఉచితంగా పోస్టు చేయడం తప్పనిసరి. ఒక క్రియేటర్కు నెలకు గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షలు చెల్లించే పరిమితిని నిర్ణయించారు.
ప్రభుత్వం అందించే గ్రాఫిక్ పోస్టులకు కేటగిరీ-ఏకు రూ.1,500, బీకి రూ.1,000, సీకి రూ.750, డీకి రూ.500 చొప్పున చెల్లిస్తారు. ప్రభుత్వం అందించే ఆడియో, వీడియో పోస్టులకు కేటగిరీ-ఏకు రూ.2,000, బీకి రూ.1,500, సీకి రూ.1,000, డీకి రూ.750 చొప్పున ఇస్తారు. క్రియేటర్లు స్వయంగా రూపొందించే వీడియోలకు కేటగిరీ-ఏకు రూ.15,000, బీకి రూ.7,500, సీకి రూ.5,000, డీకి రూ.2,500 చొప్పున పారితోషికం చెల్లించనున్నారు.
ఎంప్యానెల్మెంట్కు కఠిన నిబంధనలు: ప్రత్యేక యాప్, పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. స్క్రూటినీ కమిటీ పరిశీలనతో పాటు రెండు దశల తనిఖీల అనంతరం ఎంపికైన వారికి ఎంప్యానెల్మెంట్ కార్డులు జారీ చేస్తారు. గత 60 పోస్టులను పరిశీలించి అశ్లీల, విద్వేషపూరిత లేదా అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు ఉంటే దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తారు. ఒప్పంద కాలం మొత్తం కూడా ఈ అంశాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుంది.
కనీసం రెండు పోస్టులు లేదా వీడియోలు తమ మొత్తం ఫాలోవర్ల సంఖ్య కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ సాధించి ఉండాలి. గత ఆరు నెలల్లో వారానికి రెండు పోస్టుల చొప్పున 48కు పైగా మంచి రీచ్ ఉన్న పోస్టులు చేసిన రికార్డు ఉండాలి. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్ చెక్ పోస్టులను ఉచితంగా ప్రచారం చేయడం తప్పనిసరి. ఈ నిబంధనను పాటించకపోతే ఎంప్యానెల్మెంట్ రద్దు చేస్తారు. 18 ఏళ్లు నిండిన వ్యక్తులు మాత్రమే నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉండగా, కంపెనీలు, సంస్థలకు ఈ విధానంలో అవకాశం లేదు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిని బ్లాక్లిస్ట్లో చేర్చనున్నారు.
ఇతర రాష్ట్రాల్లో అమలు: సామాజిక మాధ్యమ క్రియేటర్లకు పారితోషికం చెల్లించే విధానం ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో అమల్లో ఉంది. హిమాచల్ప్రదేశ్లో కేటగిరీల వారీగా నెలకు రూ.2 లక్షలు, రూ.1 లక్ష, రూ.50 వేలు, రూ.10 వేల వరకు చెల్లిస్తున్నారు. రాజస్థాన్లో నెలవారీ గౌరవ వేతనంగా రూ.25 వేలు, రూ.15 వేలు ఇస్తున్నారు. పంజాబ్లో వీక్షణలు, ప్రాథమిక రేటు ఆధారంగా చెల్లింపులు చేస్తుండగా, ఉత్తర్ప్రదేశ్లో సామాజిక మాధ్యమ వేదికల ఆధారంగా గరిష్ఠ పరిమితిని నిర్ణయించారు. అక్కడ ఎక్స్కు రూ.5 లక్షలు, ఫేస్బుక్కు రూ.4 లక్షలు, ఇన్స్టాగ్రామ్కు రూ.3 లక్షలు, యూట్యూబ్ వీడియో కంటెంట్కు రూ.8 లక్షల వరకు నెలకు చెల్లింపులు చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త పోలీస్ కమిషనరేట్లు - కేబినెట్ ఆమోదం
అమరావతి సంగమం నిర్మాణానికి రూ.759.79 కోట్లు - ఏపీ కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలివే