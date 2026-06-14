చంద్రబాబు విజన్తో ఏపీ బ్రాండ్ వాల్యూ ఈజ్ బ్యాక్ - రెండేళ్లలోనే రూ.21.64 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు
రెండేళ్లలోనే మారిన పారిశ్రామిక ముఖచిత్రం - వివిధ సంస్థలతో రూ.21.64 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు - సుమారు 23 లక్షల ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం- విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల్లో రాష్ట్రానికి అత్యధికంగా రాక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 8:57 AM IST
AP Brand Value Is Back : వైఎస్సార్సీపీ పాలన సాగిన ఐదేళ్ల కాలం పారిశ్రామికవేత్తలకు అదో నరకం. రాజకీయ కక్షలు, వేధింపులు, నిత్యం ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక మేము ఉండలేం మహాప్రభో అంటూ పారిశ్రామిక వేత్తల గగ్గోలు. ఫలితంగా పక్క రాష్ట్రాలకు పరిశ్రమల వలసలు, ఏపీ బ్రాండ్ వాల్యూ భారీగా పతనం. కట్ చేస్తే కూటమి రాగానే రెండంటే రెండేళ్లల్లోనే కథంతా మారింది. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంతో పారిశ్రామిక రంగం గాడిన పడింది. నాడు పారిపోయిన కంపెనీలే, నేడు రాష్ట్రానికి తరలి వస్తున్నాయి. సరికొత్త గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు సైతం ఏపీకి క్యూ కడుతున్నారు. మొత్తంగా రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల వరద పారుతోంది. వీటితో పాటు సీఎం మానస పుత్రికగా భావించే "ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్త" లక్ష్యం దిశగా బలమైన అడుగులు పడుతున్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకటే మాట చంద్రబాబు విజన్తో ఏపీ బ్రాండ్ వాల్యూ ఈజ్ బ్యాక్.
రూ.21.64 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు : ఎన్డీఏ సర్కార్ ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ప్రకారం, 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్న మాట నిలబెట్టుకునేందుకు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్తను చేసేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. ఫలితంగా రాష్ట్రాన్ని ఉద్యోగాంధ్రగా మార్చేందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు. పరిశ్రమలు రావాలంటే అనువైన వాతావారణం ఉండాలి. నిర్ణయాల్లో వేగం, సానుకూల దృక్పథం కావాలి. ఆకర్షణీమైన విధానాలు అవసరం. వీటితో పాటు స్నేహపూర్వక పరిస్థితులు ఉండాలి. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఇవన్నీ మిస్ అయ్యాయి. ఫలితంగా పరిశ్రమలు రాష్ట్రానికి వచ్చేందుకు ససేమిరా అన్నాయి. కానీ కూటమి సర్కార్ ఏర్పడిన రెండేళ్లలోనే పారిశ్రామిక ముఖ చిత్రం మారింది.
పటిష్ఠమైన పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్, పెట్టుబడిదారులకు అనువైన వాతావరణంతో తయారీ రంగం, మౌలిక సదుపాయాల ఆధారిత పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో దేశంలోనే ఏపీ అగ్రగామిగా నిలిచింది. పారిశ్రామిక ప్రగతిని ప్రోత్సహించేలా స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో అనుమతులు పెట్టుబడుల్లో వేగాన్ని పెంచాయి. 2024 జూన్ నుంచి రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే వివిధ సంస్థలతో సుమారు రూ.21.64 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు కుదర్చుకుంది. వాటి ద్వారా సుమారు 23 లక్షల ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. దేశానికి వచ్చిన విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల్లో 25.3 శాతం రాష్ట్రానికి రావడం ఏపీ బ్రాండ్ వాల్యూకు నిదర్శనం. మరోవైపు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున 175 ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ పార్కులను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది.
గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక రంగం పరిస్థితి దారుణంగా ఉండేది. పారిశ్రామిక వేత్తల వేధింపులకు మన రాష్ట్రాన్ని బ్రాండ్ వాల్యూగా మార్చేశారు. కొత్త పెట్టుబడుల మాట అటు ఉంచితే గత టీడీపీ సర్కార్ వివిధ సంస్థలతో కుదుర్చుకున్న ఎమ్ఓయూలు వాటికి కేటాయించిన భూముల సమీక్ష పేరుతో ఇబ్బందులు పెట్టారు. పరిశ్రమల కోసం కేటాయించిన భూములు వెనక్కి లాక్కుని రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లేవరకు వెంటాడారు. పారిశ్రామిక వేత్తలపై రాజకీయ కక్షలకు పాల్పడ్డారు. దీంతో రాష్ట్రం వైపు చూడాలంటేనే పెట్టుబడిదారులు హడలెత్తిపోయారు. పాలన వికేంద్రీకరణ పేరుతో అమరావతిని ధ్వంసం చేయడం వంటి చర్యలు పెట్టుబడిదారులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. 2014 -19 మధ్య అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న ఆసియా పేపర్ అండ్ పల్ప్, జాకీ ఇండస్ట్రీస్, లులూ గ్రూప్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్, అదానీ డేటా సెంటర్, అమరరాజా బ్యాటరీస్ వంటి సంస్థలు జగన్ తీరుతో పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలను ఉపసంహరించాయి.
దేశ విదేశాల్లో ఔట్రీచ్లు నిర్వహించినా, ఎక్స్పోలలో ప్రత్యేక స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసినా, ఎవరూ రాష్ట్రం వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు. మరోవైపు ఐదేళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ ఒకే ఒక్క పెట్టుబడుల సదస్సు నిర్వహించింది. 2023 మార్చిలో విశాఖలో జరిగిన ఈ సదస్సులో 388 మంది పెట్టుబడిదారులతో 13.12 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. వాటిని గ్రౌండింగ్ చేయడంపై మాత్రం దృష్టి పెట్టలేదు. విదేశీ పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో పెద్ద రాష్ట్రాలతో పోటీ పడే రాష్ట్రాన్ని 2019 అక్టోబర్ నుంచి 2023 సెప్టెంబర్ మధ్య 13వ స్థానానికి పడిపోయేలా చేశారు. దావోస్ వెళ్లినా రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వచ్చేవారు లేక చివరకు దేశీయ కంపెనీలు అదానీ, అరబిందో, గ్రీన్ కో వంటి సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని దావోస్ నుంచి తెచ్చిన పెట్టుబడులుగా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.
ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఏర్పాటు : ఐదేళ్ల విధ్వంసాన్ని అధిగమించి కోల్పోయిన బ్రాండ్ వాల్యూను పునరుద్ధరించడంపై కూటమి సర్కార్ దృష్టిపెట్టింది. పారిశ్రామిక వేత్తలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు, వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా అనువైన వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రతి ఒప్పందాన్ని గ్రౌండింగ్ చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఎమ్ఓయూలు పక్కన పడేయకుండా పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రభుత్వం తరఫున అధికారులే పారిశ్రామికవేత్తలతో సంప్రదింపులు జరిపి వారి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రాధాన్యమిచ్చింది. దీంతో భారీ సంస్థలు రాష్ట్రానికి క్యూ కట్టాయి. అమెరికా తర్వాత అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ను గూగుల్ విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీన్ని 13 నెలల్లోనే గ్రౌండింగ్ చేయడం ప్రభుత్వ వేగవంతమైన నిర్ణయాలకు నిదర్శనం. ఆర్సెలార్ మిత్తల్ ఉక్కు పరిశ్రమ విశాఖ తీసుకురావడంలోనూ వేగవంతమైన నిర్ణయాలే కారణం. పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు వీలుగా స్లరీ పైప్లైన్ ఏర్పాటుకు కేంద్రం నుంచి అవసరమైన అనుమతులు వేగంగా సాధించింది. ప్రకాశం జిల్లాలో భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లక్ష కోట్లతో చమురు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. కేవలం 36 రోజుల్లోనే పుట్టపర్తిలో 15 వేల కోట్లతో యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టును గ్రౌండింగ్ చేసింది. భారత్ పోర్ట్ అనుబంధ సంస్థ కల్యాణ స్ట్రాటజీస్ సిస్టమ్ లిమిటెడ్ రక్షణ రంగ ఆయుధాల తయారీ ప్రాజెక్టును మడకశిరలో ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు తమిళనాడుకే పరిమితమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రూ.2,500 కోట్లతో ఏపీలో తయారీ యూనిట్ నెలకొల్పుతుంది.
"దాదాపు 23లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్గా రావడం గానీ, అందులో 50-60శాతం గ్రౌడింగ్ స్టేజీలో శంకుస్థాపనలు కూడా జరగడం జరిగింది. ప్రభుత్వం దాదాపు 30 ఇండస్ట్రియల్ సెక్ట్రల్స్ పాలసీలను తీసుకొచ్చి, దేశంలోనే బెస్ట్ పాలసీలుగా వాటిని పరిగణించడం జరుగుతోంది"-పొట్లూరి భాస్కరరావు, ఏపీ ఛాంబర్స్ ప్రెసిడెంట్
8.97 లక్షల మందికి ఉపాధి : 2025 నవంబర్లో విశాఖ భాగస్వమ్య సదస్సులో వివిధ సంస్థలతో ప్రభుత్వం 538 ఎమ్ఓయూలు కుదుర్చుకుంది. వాటి ద్వారా 11.37 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు 14.03 లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఆ సంస్థలు తెలిపాయి. 2024 జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు 218 సంస్థలు రూ.10.27 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి ప్రభుత్వంతో నేరుగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. వాటి ద్వారా 8.97 లక్షల మందికి ఉపాధి లభించనుంది. విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సు, ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాల్లో 282 ప్రాజెక్టుల గ్రౌండింగ్కు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. వాటిలో వంద ప్రాజెక్టులు గ్రౌండ్ అయ్యాయి. 2014 -19 మధ్య కాలంలో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంతో కియా కార్ల కంపెనీ తీసుకొచ్చి ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా రూపురేఖలు మార్చింది. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వైపు అడుగులు వేసింది. ప్రతి విభాగానికి కచ్చితమైన కాల పరిమితులు నిర్ణయించింది. రోజుల వ్యవధిలోనే భూమి కేటాయింపు పూర్తి చేయడం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. పెట్టుబడిదారుల పోర్టల్ ద్వారా ప్రాజెక్టులకు భూమి కేటాయింపు నుంచి పనులు ప్రారంభించే దశ వరకు నిరంతర పర్యవేక్షించే ఏర్పాట్లు చేసింది. నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాల ద్వారా మానవ వనరులను సిద్ధం చేస్తోంది.
ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ, ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ, ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ డెవలప్మెంట్, ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏపీ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ, ఐటీ, జీసీసీ, డేటా సెంటర్, ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, టెక్స్టైల్, అపరెల్, గార్మెంట్, మారిటైం, ఏపీ డ్రోన్, ఏపీ ఏరోస్పెస్, డిఫెన్స్, ప్రైవేటు పార్కులు, డ్రోన్ పాలసీ ఇలా 22 రకాల సెక్టోరియల్ పాలసీలను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. దావోస్లో నిర్వహించిన ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం పాల్గొంది. కృత్రిమ మేథ, ఆడ్వాన్స్డ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఏపీ అనకూలమని పెట్టుబడిదారులకు వివరించాయి. రష్యాలోని మాస్కోలో నిర్వహించిన సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనమిక్ ఫోరం సదస్సుకు మంత్రి లోకేశ్ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రతినిధి బృందం హాజరైంది. స్సేస్, సెమీ కండక్టర్ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఏపీలో ఉన్న అవకాశాలను ప్రభుత్వం వివరించింది. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల ఆకర్షణ లక్ష్యంగా యూఏఈ, మధ్యప్రాచ్య. దేశాల్లో రోడ్ షోలు నిర్వహించింది. మౌలిక సదుపాయలు, పట్టణాభివృద్ధి రంగాల్లో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ లక్ష్యంగా సింగపూర్లో నిర్వహించిన వరల్డ్ సిటీస్ సమ్మిట్లో పాల్గొంది.
"ఒకే నగరాన్ని డెవలప్ చేస్తే ఎంత నష్టపోయామో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మన అందరికీ తెలిసిందే. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. విశాఖను సిలికాన్ కారిడార్గానూ, మ్యానుఫ్యాచర్ హబ్గా శ్రీసీటీ, దక్షిణ కోస్తాను తీసుకురావడం జరుగుతోంది. అమరావతి ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా అయింది"-రాజశేఖర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఏపీ ఛాంబర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్
భారీ పెట్టుబడులు వస్తున్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉపాధి కల్పించే సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి సారించాలి. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త లక్ష్యం నెరవేరడంలో ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈలు కీలకం. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చోటు చేసుకున్న పరిణామాలతో ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయాయి. ముడి సరకు ధరలు, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు పెరిగి వాటిపై అదనపు భారం పడింది. వాటి ఉత్పత్తుల మార్కెంటింగ్కు ప్రాధాన్యత కల్పించాలి. వన్ డిస్ట్రిక్ట్ - వన్ ప్రొడక్ట్ విధానం అమలు చేస్తున్నా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రావడం లేదు. ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈల నుంచి ఉత్పత్తుల కొనుగోలు చేసిన సంస్థలు వాటికి నిర్దేశిత వ్యవధి అంటే 45 రోజుల్లో బిల్లులు చెల్లించేలా ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలి. ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈల కోసం క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం, సెక్టార్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కుల్లో కామన్ ఫెసిలిటీలను కల్పించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. ఏపీ క్రెడిట్ గ్యారంటి పథకం కింద వాటికి రుణాలను అందించేలా ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యమ్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్న 20.77 లక్షల ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈలకు రుణాలు అందించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. పాలసీ నిబంధనల మేరకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సాహకాలను విడుదల చేయాలి.
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