రబీలో రూ.4,410 కోట్ల ధాన్యం కొనుగోలు - 24 గంటల్లోనే నిధులు చెల్లింపు: మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
24 గంటల్లో 94% చెల్లింపులు - ధాన్యం కొనుగోలులో కొత్త రికార్డు - ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 140% అదనపు ధాన్యం సేకరణ - మరో 30 వేల టన్నుల కోటా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 3:47 PM IST
AP Boiled Rice Procurement 8 Lakh Metric Tons: రాష్ట్ర రైతుల ఇబ్బందులను గుర్తించి కేంద్రం పెద్ద మనసు చాటుకుంది. 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో రైతన్నలకు ఊరట లభించింది. రబీలో రూ.4,410 కోట్ల ధాన్యం కొని 24 గంటల్లోనే 94% నిధులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయడం చారిత్రాత్మక రికార్డు అని పౌరసరఫరాల మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.
రాష్ట్రంలోని రైతుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని బాయిల్డ్ రైస్ కొనుగోలు చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరగా, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించిందని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. రాష్ట్రం నుంచి 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ సేకరించేందుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని వెల్లడిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
24 గంటల్లో 94% చెల్లింపులు: శుక్రవారం విజయవాడ రామవరప్పాడులోని రైతు భరోసా కేంద్రం, మిల్లులను మంత్రి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంస్థ ఎండీ ఎస్. ఢిల్లీరావుతో కలిసి ధాన్యం కొనుగోలు తీరుతెన్నులపై సమీక్షించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రబీ సీజన్లో ఇప్పటివరకు రూ.4,410 కోట్ల విలువైన ధాన్యాన్ని సేకరించామని చెప్పారు. అందులో 94 శాతం నిధులను కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేశామని పేర్కొన్నారు. ఇది చారిత్రాత్మక రికార్డు అని, గత ప్రభుత్వాల హయాంలో నెలల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి ఉండేదని గుర్తు చేశారు.
70 లక్షల టన్నుల లక్ష్యం: రాష్ట్రంలో రైతుల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కూటమి ప్రభుత్వం విప్లవాత్మక మార్పులు చేపట్టిందని, ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పారదర్శకత, వేగాన్ని తీసుకొచ్చామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరిస్తూ పౌరసరఫరాల శాఖ, జిల్లా యంత్రాంగం, కార్పొరేషన్ సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. ఈ ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో కలిపి సుమారు 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిందని తెలిపారు.
'ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ధాన్యం సేకరణ, కొనుగోలు, చెల్లింపుల గురించి రైతులతో నేరుగా మాట్లాడి ఆరా తీశాం. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ధాన్యం సేకరణ గణనీయంగా పెరిగింది. గత ఏడాది కేవలం 30 వేల మెట్రిక్ టన్నులు సేకరించగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 80 వేల మెట్రిక్ టన్నులు సేకరించాం. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 130-140 శాతం అదనం. అంచనాల కంటే దిగుబడి ఎక్కువగా ఉన్నందున జిల్లా యంత్రాంగం విజ్ఞప్తి మేరకు ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు అదనంగా మరో 30 వేల మెట్రిక్ టన్నుల కోటాను కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈ రబీలో జిల్లా నుంచి మొత్తం లక్షా 10 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించబోతున్నాం.' - మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
పొరుగు జిల్లాల మిల్లర్లకు అనుమతి: రైతుల కోరిక మేరకు ఇతర జిల్లాల మిల్లర్లు వచ్చి ధాన్యం సేకరించే అంశంపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందని మంత్రి చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా మిల్లర్లలకు అనుమతి ఉందని, అవసరమైతే పొరుగు జిల్లాల మిల్లర్లకు కూడా వెసులుబాటు కల్పించేలా సోమవారం జరిగే ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. లారీలు, గోనె సంచుల నాణ్యత వంటి చిన్న చిన్న స్థానిక సమస్యలను సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరిస్తున్నారని, రైతులు ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.
పంట కొనుగోళ్లలో రైతులకు లాభదాయక ధరలు కల్పించడమే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు
తుపాన్లకు "పంట" అదరదు - "వరి" నేలరాలదు - రైతుల ప్రయోజనకారిగా ఈ వంగడం!