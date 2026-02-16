ఇళ్ల పట్టాల పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ భారీ మోసానికి పాల్పడింది: పీవీఎన్ మాధవ్
2019–2024 మధ్య కాలంలో నకిలీ పట్టాలిచ్చి వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయ మోసానికి పాల్పడిందన్న మాధవ్ - గత వైఎస్సార్సీపీ మోసాలపై ప్రత్యేక విచారణకు బీజీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 10:30 PM IST
AP BJP President PVN Madhav Fire on YSRCP : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పేదల ఇళ్ల పట్టాల పేరుతో భారీ కుంభకోణానికి, రాజకీయ మోసానికి పాల్పడిందని ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ పీవీఎన్ మాధవ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. 2019–2024 మధ్య కాలంలో జరిగిన నకిలీ పట్టాల పంపిణీ, భూమి చూపించకుండా చేసిన ఎన్నికల మోసంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
బీజేపీ చేపట్టిన ‘జనతా వారధి’ కార్యక్రమం ద్వారా వచ్చిన పిర్యాదులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించినప్పుడు ప్రజల్లో హృదయ విదారకమైన ఆవేదన ఉందని మాధవ్ పేర్కొన్నారు. దీనిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో బీజేపీ నేతలు వినతిపత్రాలు సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రొంగల గోపీ శ్రీనివాస్ సమన్వయం చేశారు. ఇది కేవలం రాజకీయ వినతి కాదు, పేదవాడి గుండెల్లో నుంచి వచ్చిన ఆవేదన అని వ్యక్తం చేశారు.
ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందాలనే కుట్రతో : 2024 ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందాలనే కుట్రతో అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సుమారు 30 లక్షలకు పైగా పట్టాలను పంపిణీ చేసిందని ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్ అన్నారు. కానీ, నేడు ఆ పట్టాలన్నీ ఎందుకూ పనికిరాని చిత్తు కాగితాలుగా పేదల ఇళ్లలో మిగిలిపోయాయని విమర్శించారు. పట్టా చేతికిచ్చారు కానీ, ఆ పట్టాకు తగిన భూమి ఎక్కడుందో చూపలేదన్నారు. ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వలేదని బీజేపీ నేతలు తమ వినతి పత్రాల్లో పేర్కొన్నారని గుర్తుచేశారు.
ఇచ్చిన పట్టాల్లో ఎన్ని నకిలీవి? : 2019-24 మధ్య ఇచ్చిన పట్టాల్లో ఎన్ని నకిలీవి? అసలు భూమి లేని పట్టాలు ఎన్ని? అనేది తేల్చడానికి ప్రత్యేక విచారణ జరపాలని మాధవ్ కోరారు. నకిలీ పట్టాలు తయారు చేసిన వారు, దానికి సహకరించిన అధికారులు, సంతకాలు చేసిన వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్రానికి లక్షలాది ఇళ్లు కేటాయించి వేల కోట్ల నిధులు ఇస్తే, గత ప్రభుత్వం వాటిని నిర్వీర్యం చేసి పేదలను వంచించిందని అన్నారు.
రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల పక్షాన నిలవాలని, గత ప్రభుత్వ అవినీతిపై అధికారులు ఉదాసీనంగా ఉండకుండా తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని మాధవ్ డిమాండ్ చేశారు. బాధితులకు కేవలం కాగితాలు కాదు, నిజమైన ఇల్లు కేటాయించాలని నేతలు డిమాండ్ చేశారు.
