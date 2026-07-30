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ఏపీలో పెట్టుబడుల వరద - రూ.1.44 లక్షల కోట్ల ప్రతిపాదనలకు ఎస్‌ఐపీసీ గ్రీన్ సిగ్నల్

మరో రెండు భారీ డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు - అనకాపల్లిలో రూ.85 వేల కోట్లతో 'రెన్యూ గ్రీన్‌' డేటా సెంటర్ - విశాఖలో రూ.31,387 కోట్లతో ఏఎం ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ డేటా సెంటర్

AP SIPC Investment Proposals
AP SIPC Investment Proposals (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:03 AM IST

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AP SIPC Investment Proposals : రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక ప్రగతి కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రముఖ సంస్థలు క్యూ కడుతున్నాయి. ఐటీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, సోలార్ రంగాల్లో వేలాది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో పరిశ్రమలు స్థాపించేందుకు బహుళజాతి సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి. తాజాగా రాష్ట్రంలో రూ.1,44,943 కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ (ఎస్‌ఐపీసీ) సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్ అధ్యక్షతన బుధవారం సచివాలయంలో జరిగిన ఈ ఉన్నతస్థాయి భేటీలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించే ఈ భారీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 9,367 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

డేటా సెంటర్లకు పెద్దపీట : రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు సంస్థలు అత్యధిక ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. మొత్తం పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనల్లో రూ.1.16 లక్షల కోట్లు కేవలం రెండు డేటా సెంటర్ల నుంచే రావడం విశేషం. అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెంలో 'రెన్యూ గ్రీన్' సంస్థ ఏకంగా రూ.85 వేల కోట్లతో 1000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. హైపర్ స్కేల్ తరహాలో నిర్మించే ఈ భారీ ప్రాజెక్టు ద్వారా 1,880 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. అలాగే విశాఖపట్నం జిల్లా భీమునిపట్నంలో 'ఏఎం ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్' రూ.31,387 కోట్ల పెట్టుబడితో 512 మెగావాట్ల గ్రీన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా సెంటర్‌ను నెలకొల్పేందుకు ప్రతిపాదించింది. దీని ద్వారా మరో వెయ్యి మందికి ఉపాధి దొరకనుంది.

గ్రీన్ ఎనర్జీపై సంస్థల ఫోకస్ : డేటా సెంటర్లతో పాటు గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సోలార్, విండ్ ఎనర్జీ రంగాల్లో పెట్టుబడుల వరద పారుతోంది. కాలుష్య రహిత పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తుండటంతో సంస్థలు అదే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. కాకినాడలో వారీ క్లీన్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ రూ.15 వేల కోట్లతో గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేయనుంది.

దీనివల్ల 1,500 మందికి ఉపాధి దక్కుతుంది. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మెగా ఇండస్ట్రియల్ హబ్‌లో అగస్త్య గ్రీన్ ఎనర్జీ రూ.7,799 కోట్లతో సోలార్ తయారీ యూనిట్‌ను నెలకొల్పనుంది. విశాఖలో అక్షత్ గ్రీన్‌టెక్ రూ.1,600 కోట్లతో టాప్‌కాన్ సోలార్ సెల్ ప్లాంట్‌ను స్థాపిస్తోంది. కర్నూలు జిల్లాలో జాక్సన్ గ్రీన్ రెన్యూవబుల్ రూ.1,533 కోట్లతో విండ్, సోలార్ హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది.

ఉపాధి కల్పనలో కీలక అడుగులు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమం అవుతోంది. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో ప్రముఖ సంస్థ హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ రూ.880 కోట్లతో అల్యూమినియం ఎక్స్‌ట్రూషన్‌ ప్రాజెక్టును ప్రతిపాదించింది. దీనికి 60 ఎకరాల భూమి కేటాయింపుపై కమిటీ పరిశీలించింది. కర్నూలు జిల్లాలో ఓచార్ గ్రీన్ ఫ్యూయల్స్ (రూ.616 కోట్లు), ఆరాధ్య, ఉషోదయ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు (చెరో రూ.143 కోట్లు) ఏర్పాటు కానున్నాయి.

విజయనగరం జిల్లాలో ఎఫ్‌పీఈఎల్ రైవాడ పవర్ సంస్థ రూ.480 కోట్లతో సోలార్ ప్రాజెక్టును, గణేశ సాయి మౌమిష సంస్థ రూ.66 కోట్లతో స్టీల్ యూనిట్‌ను నెలకొల్పనున్నాయి. పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా తిరుపతిలో ఆర్కే2 ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (రూ.150 కోట్లు), కాకినాడలో సన్‌రైజ్ హోటల్స్ (రూ.54 కోట్లు) పెట్టుబడులు పెట్టనున్నాయి. అలాగే విశాఖలో రూ.90 కోట్లతో ఎస్త్రేల లాజిస్టిక్స్ పార్క్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు అందాయి.

పాత ఉత్తర్వుల్లో కీలక సవరణలు : కొత్త పెట్టుబడుల రాకతో పాటు, గతంలో ప్రభుత్వం జారీ చేసిన పలు అనుమతులపై ఎస్‌ఐపీసీ సమీక్ష నిర్వహించింది. అదానీ ఎస్‌పీవీ (గూగుల్ డేటా సెంటర్)కు విశాఖలో కేటాయించిన భూముల సేల్ అగ్రిమెంట్‌లో మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించారు. విశాఖలో ఎకోబాక్స్ ఇండస్ట్రియల్స్, నెల్లూరులో ఎస్‌ఈఐఎల్ ఎనర్జీ ఇండియా, అనకాపల్లిలో ఎమ్నార్ ఫార్మా సంస్థలకు కేటాయించిన భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు, సేల్ డీడ్ మార్పులపైనా లోతుగా చర్చించారు.

అనకాపల్లిలో వారీ ఎనర్జీ సంస్థ వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభ తేదీ గడువు పెంపు ప్రతిపాదనను పరిశీలించారు. కర్నూలు జిల్లాలో ఎస్‌ఏఈఎల్ సోలార్ ప్రాజెక్టుకు అదనపు భూముల కేటాయింపుపై చర్చలు జరిపారు. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, పరిశీలించిన ప్రతిపాదనలన్నింటినీ ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలికి (ఎస్‌ఐపీబీ) పంపనున్నారు. అక్కడ సీఎం ఆమోదముద్ర పడిన వెంటనే ఈ భారీ ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కనున్నాయి.

మరో 11 ప్రాజెక్టులకు SIPB ఆమోదం - రూ.9076 కోట్ల పెట్టుబడులు, 10 వేల ఉద్యోగాలు

ఏపీలో మూడు నోడ్‌ల ద్వారా రూ.31,300 కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యం - 1.95 లక్షల మందికి ఉపాధి

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