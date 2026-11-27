‘డిజిటల్ హౌస్'గా అసెంబ్లీ - ‘నెవా’ ప్రాజెక్టుతో పూర్తిగా ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలు
Assembly to Become a Digital House : తీయ ఈ-విధాన్ అప్లికేషన్ (నెవా) ప్రాజెక్టులో భాగంగా పార్లమెంట్ సహా రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల కార్యకలాపాలను ఆన్లైన్ చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:01 AM IST
రాష్ట్ర అసెంబ్లీ త్వరలో ‘డిజిటల్ హౌస్’గా మారబోతోంది. కాగిత రహితంగా ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలు సాగించనుంది. కొత్త విధానాన్ని రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల నుంచే అమలు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ సూర్యదేవర ప్రసన్నకుమార్ తెలిపారు. జాతీయ ఈ-విధాన్ అప్లికేషన్ (నెవా) ప్రాజెక్టులో భాగంగా పార్లమెంట్ సహా రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల కార్యకలాపాలను ఆన్లైన్ చేస్తున్నారు. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును ‘ఎన్ఐసీ’ నిర్వహిస్తోంది. దీనిపై 2024 నవంబరులో పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖతో ఏపీ అసెంబ్లీకి ఒప్పందం కుదిరింది. రూ.23.58 కోట్ల వ్యయంతో మొదలైన ‘నెవా’ అమలు ప్రక్రియ బాలారిష్టాలను అధిగమించి నాలుగైదు నెలల కిందటే పట్టాలెక్కింది.
మాక్ సన్నాహాలు: రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల్లోగా కొత్త విధానంలో ‘మాక్ అసెంబ్లీ’ నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. వివిధ శాఖల నుంచి ఆన్లైన్లో డమ్మీ బిల్లులు పంపి, సభ్యులు అడిగినట్లుగా డమ్మీ ప్రశ్నలు అప్లోడ్ చేసి పరిశీలించనున్నారు. లెజిస్లేషన్, ప్రశ్నలు, రిపోర్టింగ్ మాడ్యూల్స్ను ప్రాథమికంగా అమలు చేయనున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే అసెంబ్లీ నుంచి 15 మంది అధికారులు దిల్లీకి వెళ్లి శిక్షణ పొందారు. తర్వాత కమిటీ, రిసెప్షన్ మాడ్యూల్స్ను జత చేయనున్నారు. రిపోర్టింగ్ మాడ్యూల్లో సభలో సభ్యులు ఏం మాట్లాడారు వాటి టెక్ట్స్తో సహా ఆన్లైన్లో కనిపించనున్నాయి.
ప్రశ్నలు కంపోజ్ చేసి పంపొచ్చు: ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వేసే ప్రశ్నలను ఇకపై వారు కాగితాలపై రాసి పంపాల్సిన అవసరం ఉండదు. వారికిచ్చే ట్యాబ్ల్లోనే కంపోజ్ చేసి, ఆన్లైన్లో అసెంబ్లీకి పంపొచ్చు. అలా వచ్చిన ప్రశ్నలను అసెంబ్లీ ఉద్యోగులు సరిచూసి, వాటిని సంబంధిత శాఖలకు పంపుతారు. ఆయా శాఖల నోడల్ అధికారులు వాటికి సమాధానాలు తెప్పిస్తారు. సంబంధిత శాఖ మంత్రి అనుమతి పొందగానే వాటిని తిరిగి సభకు పంపుతారు. స్పీకర్ అనుమతించాక వాటిని సభ్యులకు చేరవేస్తారు. ఈ ప్రక్రియలన్నీ ఆన్లైన్లోనే సాగుతాయి. వివిధ శాఖల నుంచి బిల్లులు కూడా ఈ విధానంలోనే సభకు పంపనున్నారు.
సీట్లలో డిస్ప్లే మానిటర్లు: ఉభయ సభల్లో ప్రతి సభ్యుడి సీటు వద్ద ప్రత్యేకంగా డిస్ప్లే ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సభలో ప్రవేశపెట్టే ప్రతి బిల్లు, నివేదిక వాటిలో కనిపిస్తాయి. చర్చలు జరుగుతున్నపుడు ఇతర సభ్యులు మాట్లాడిన వాటిలో పాయింట్లను నోట్ చేసుకునేందుకు వీలుగా స్క్రిబ్లింగ్ ప్యాడ్ కూడా ఉండనుంది. వీటికోసం ఉభయ సభల్లో విద్యుత్ పనులు పూర్తయ్యాయి. సభ్యుల సీట్లలో ‘డిస్ప్లే మానిటర్’లను ఏర్పాటు చేయడమే మిగిలింది.
‘నెవా’పై అసెంబ్లీలో ప్రత్యేకంగా తర్ఫీదిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 150 మంది అసెంబ్లీ, మరో 120 మంది సచివాలయ అధికారులకు, ప్రభుత్వ శాఖల్లోని ఎస్ఓలు 450 మందికి, మంత్రుల పీఎస్లకు, కార్యదర్శి నుంచి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి వరకు ఆయా ఉన్నతాధికారుల పీఎస్లకు అవగాహన కల్పించారు. వచ్చే వారంలో ఎమ్మెల్యేలకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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