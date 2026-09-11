ఒక్కో జూ పార్క్కు ఏటా రూ.3 కోట్ల సీఎస్ఆర్ నిధులు - శాసనసభ కమిటీ సిఫార్సులు
విశాఖపట్నంలోని ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాలను, తిరుపతిలోని శ్రీ వెేంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాలను సింగపూర్ మందాయ్ తరహాలో అభివృద్ధి చేయాలని అసెంబ్లీ కమిటీ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 8:42 PM IST
Visakhapatnam Tirupati Zoo Upgrade : విశాఖపట్నంలోని ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాలను, తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాలను సింగపూర్లోని మందాయ్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం తరహాలో అభివృద్ధి చేయాలని శాసనసభ వన్యప్రాణి, పర్యావరణ పరిరక్షణ కమిటీ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. దీని కోసం ఒక కన్సల్టెన్సీని నియమించాలని సూచించింది. ఒక్కో జంతు ప్రదర్శనశాలకు ఏటా కనీసం రూ.3 కోట్ల చొప్పున కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధులు సమీకరించాలని నిర్దేశించింది.
ఏటా రూ.50 లక్షల ఎంపీ ల్యాడ్స్ నిధులు :
- విశాఖ జూ అభివృద్ధికి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ఎంపీల నుంచి ఏటా రూ.50 లక్షల చొప్పున ఎంపీ ల్యాడ్స్ నిధులు సమీకరించాలి.
- విశాఖ జూ, కంబాలకొండ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం, బీచ్, కైలాసగిరిని కలిపి ఒకే పర్యాటక సర్క్యూట్గా అభివృద్ధి చేయాలి. జూ, కంబాలకొండ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని కలుపుతూ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి లేదా అండర్పాస్ నిర్మించాలి.
టీటీడీ నుంచి రూ.3 కోట్ల నిధులు :
- టీటీడీ నుంచి ఏటా కనీసం రూ.3 కోట్ల నిధులు కేటాయించాలి.
- తిరుపతి జూకు వెళ్లేందుకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలి. తిరుపతి, తిరుమలలోని వివిధ ప్రదేశాల్లో జూ టికెట్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలి. గైడ్లను నియమించాలి.
- జూ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేలా తిరుపతి, తిరుమలలోని వివిధ ప్రదేశాల్లో తగిన ప్రచారం కల్పించాలి.
- బొమ్మ రైలు సౌకర్యం, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించాలి.
సందర్శకుల సంఖ్యను పెంచేలా
- తిరుమలకు రోజూ 90 వేల మందికి పైగా యాత్రికులు వస్తుండగా వారిలో కేవలం 4 శాతం మందే జూ పార్క్ను సందర్శిస్తున్నారు. సందర్శకుల సంఖ్యను పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
- ఈ జూ పార్క్లోని 13 కిలోమీటర్ల పొడవైన గోడలో ఎక్కువ భాగం కూలిపోయింది. పార్క్కు నీటి సరఫరా సరిపోవట్లేదు.
- విశాఖపట్నం జూలో 1,404 జంతువులు, పక్షులు ఉండగా వాటికి సేవలందించేందుకు ఒకే ఒక్క పశువైద్యుడు, సహాయకుడు అందుబాటులో ఉన్నారు. ఈ జూకు మంజూరైన మొత్తం 81 పోస్టుల్లో 59 ఖాళీగా ఉన్నాయి.
- విశాఖ జూ నిర్వహణకు ఏటా అదనంగా రూ.6 కోట్లు, తిరుపతి జూ నిర్వహణకు ఏటా అదనంగా రూ.కోటి అవసరం.
- జంతువుల దత్తతను ప్రోత్సహించాలి.
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