శాసనసభ సమావేశాలు నిరవధిక వాయిదా - 18 బిల్లులు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం
15 రోజుల్లో 72 గంటల 14 నిమిషాల పాటు సాగిన సభా కార్యకలాపాలు - 122 మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రసంగించారని వెల్లడి - ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు కలిసి మొత్తంగా మూడు ప్రకటనలు
Published : March 7, 2026 at 10:14 AM IST
18 Bills Unanimously Approved in Legislative Sessions : ఈ దఫా శాసనసభా సమావేశాల్లో 18 బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టి, ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారని సభాపతి చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. 15 రోజుల్లో 72 గంటల 14 నిమిషాల పాటు సభా కార్యకలాపాలు జరిగాయని, ఈ సమావేశాల్లో 122 మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రసంగించారని వెల్లడించారు
ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు కలిసి మొత్తంగా 3 ప్రకటనలు చేశారని, ఒక లఘు చర్చ జరగ్గా, ప్రభుత్వం తరఫున ఓ తీర్మానం ప్రవేశ పెట్టినట్లు తెలిపారు. 16వ శాసనసభ 5వ సమావేశాల ముగింపు సందర్భంగా ఈ గణాంకాలను స్పీకర్ శుక్రవారం (నిన్న) ప్రకటించారు.
శాసనసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు మొదటి సారిగా పాఠశాల విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించామని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. 'చట్ట సభల కార్యకలాపాల పై విద్యార్థులోను కూడా అవగాహన రావాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు. గతంలో మాక్ అసెంబ్లీ బాగా నిర్వహించామని అన్నారు.
విద్యార్థులు హర్షం: అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అవకాశం దక్కడం పట్ల పాఠశాల విద్యార్థులు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు 10 పాఠశాలల విద్యార్థులు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగే సమయంలో గ్యాలరీలో కూర్చొని వీక్షించేందుకు స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ఏర్పాట్లు చేశారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 166 పాఠశాలల నుంచి 6,693 మంది విద్యార్థులు వచ్చారని ఆయన అన్నారు. వీరందరూ గ్యాలరీల్లోంచి సమావేశాలు చూశారని పేర్కొన్నారు. స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ఆయా పాఠశాలల యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజకీయాల్లోకి రావాలనే భావన తమకు కలుగుతోందని పిల్లలు చెప్పారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగింపు: శాసనసభ సమావేశాలు శుక్రవారంతో ముగుస్తాయని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సమావేశాల్లో నక్షత్ర గుర్తులేని 6 ప్రశ్నలు, 80 నక్షత్ర గుర్తు ప్రశ్నలకు సభ్యులు సమాధానమిచ్చారని ఆయన తెలిపారు. రెండు స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నలు, మరో 2 సాధారణ ప్రతిపాదనలకు సమాధానం ఇచ్చారని స్పీకర్ వెల్లడించారు. ఈ ప్రశ్నలు, సమాధానాలు సభా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఉంటాయని స్పీకర్ తెలిపారు. సమాధానాలు ఇవ్వని ప్రశ్నలకు మంత్రులు నేరుగా సభకు పంపాలని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు స్పష్టం చేశారు.
శాసనమండలి నిరవధిక వాయిదా: శాసన మండలి శుక్రవారం (నిన్న) నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. జాతీయ గీతంతో సమావేశాలను ముగించారు. ఈ సమావేశాల్లో మండలి 28 గంటలు పని చేసినట్లు ఛైర్మన్ మోషేనురాజు తెలిపారు. మంత్రులు 115 స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారని ఆయన అన్నారు. 18 బిల్లులకు సభ ఆమోదం తెలిపిందని ఛైర్మన్ మోషేనురాజు వెల్లడించారు. 3 అంశాల పై మంత్రులు వివరణ ఇచ్చారన్నారు. రెండు లఘు చర్చలకు సభలో సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
