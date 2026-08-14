'నీటి కేటాయింపుల్లో పరిష్కారమైన అంశాలను తిరగతోడద్దు' - బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ ఎదుట ఏపీ వాదన
రాష్ట్రం మొత్తం అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఏపీ వాదన - ఆయకట్టు ప్రకారం ప్రాజెక్టుల వారీగా నీటి కేటాయింపులు జరగాలని వాదన - నేడు ప్రారంభం కానున్నతెలంగాణ ప్రతివాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:18 AM IST
AP Arguments Before Brijesh Tribunal on Water Allocations : నీటి కేటాయింపుల్లో ఇప్పటికే పరిష్కరించిన అంశాలను తిరగతోడకూడదని బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ ఎదుట రాష్ట్రం వాదనలు వినిపించింది. మునుపటి వినియోగం, కరవు పరిస్థితులు, గతంలో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కేటాయింపులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంది. దీర్ఘకాలికంగా నీటిని వినియోగించుకుంటున్న ప్రాజెక్టుల కేటాయింపులను కాపాడాలంటూ వాదనలు ముగించింది. తెలంగాణ ప్రతివాదనలు నేడు(శుక్రవారం) ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఇప్పటికే ఉన్న నీటి కేటాయింపులను తిరగదోడటానికి వీల్లేదని బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ ఎదుట ఆంధ్రప్రదేశ్ తన వాదనలు వినిపించింది. అంతర్రాష్ట్ర నదీ వివాదాల చట్టం 1956 నిబంధన 4(1) ప్రకారం, ఇప్పటికే పరిష్కారమైన అంశాలను తిరిగి ప్రస్తావించకూడదని తెలిపింది. శాస్త్రీయ పంట నీటి అవసరాల ప్రకారం కృష్ణా డెల్టా, KC కాలువ, సాగర్ ప్రాజెక్టుల కింద ఇప్పటికే నీటి ఆదా సాధించాం, కొత్తగా వీటి కింద నీటిని ఆదా చేసే అవకాశం లేదని ఏపీ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది జయదీప్ గుప్తా వాదించారు.
కరవు, ఎడారి ప్రాంతాలు పరిగణనలోకి : నీటి కేటాయింపులకు పరీవాహక ప్రాంత పరామితులను ప్రాతిపదికగా తీసుకోలేమని బచావత్ ట్రైబ్యునల్, బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ రెండూ యాంత్రిక ఫార్ములాలు, శాతాల ఆధారంగా లెక్కలు కట్టడాన్ని తిరస్కరించాయని చెప్పారు. గత వినియోగం, కరవు పరిస్థితులు, ఇప్పటికే ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కేటాయింపులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని, దీర్ఘకాలికంగా నీటిని వినియోగించుకుంటున్న ప్రాజెక్టులకు ఉన్న కేటాయింపులను కాపాడాలని, పరీవాహకం బయట ఉన్న కరవు ప్రాంతాలు, ఎడారిగా ఉన్న ప్రాంతాలు సహా రాష్ట్రం మొత్తం అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని లాయర్ గుప్తా వాదించారు.
నిర్దిష్ట నీటి కేటాయింపులు లేకపోతే : ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో బచావత్ ట్రైబ్యునల్ కేటాయింపులను రక్షించాలని కృష్ణా తొలి ట్రైబ్యునల్ ఏయే ప్రాజెక్టులకు నిర్దిష్టంగా నీటిని కేటాయించిందో ఆ కేటాయింపులను కూడా కొనసాగించాలని కోరారు. ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులకు ఇప్పటికే నిర్దిష్ట నీటి కేటాయింపులు లేకపోతే రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఉన్న స్థానిక ఆయకట్టును పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రాజెక్టుల వారీగా నీటి కేటాయింపులు చేయాలన్నారు. రాష్ట్ర విభజన చట్టం 2014 షెడ్యూలు 11లో సూచించిన విధంగా ఇప్పటికే ఉన్న ప్రాజెక్టులకు నీటి కేటాయింపులకు సంబంధించి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆ తర్వాత కూడా నీళ్లు అందుబాటులో ఉంటే కొత్త, ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టులకు ట్రైబ్యునల్ నీళ్లు ఇవ్వవచ్చని వాదించారు. బ్రిజేష్ ట్రైబ్యునల్ అదనపు అంశాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే తెలంగాణ వాదనలు జరిగాయి. ఆ వాదనలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ తన వాదనలను ముగించింది. ఏపీ వాదనలపై తెలంగాణ ప్రతివాదనలు నేడు ప్రారంభం కానున్నాయి.
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