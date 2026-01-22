ETV Bharat / state

'తెలంగాణకు నిర్దిష్ట విధానాలు లేవు' - బ్రిజేష్‌కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట ఏపీ

బ్రిజేష్‌కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట ఏపీ వాదనలు - తెలంగాణకు నిర్దిష్ట విధానాలు లేవు - గోదావరి నుంచి 240 టీఎంసీలను ఆ రాష్ట్రం మళ్లిస్తోంది

AP Arguments Before the Brijesh Kumar Tribunal About Diversion of Water from Krishna
AP Arguments Before the Brijesh Kumar Tribunal About Diversion of Water from Krishna (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 1:40 PM IST

AP Arguments Before the Brijesh Kumar Tribunal About Diversion of Water from Krishna: నీటి కేటాయింపులకు సంబంధించి తెలంగాణ అవలంబిస్తున్న విధానాలు, వాదనలను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బ్రిజేష్‌కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. ట్రైబ్యునల్ వద్ద నీరు తీసుకోమంటూనే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు వేస్తూ అడ్డుకుంటున్నారని ఎండగట్టింది. తెలంగాణకు నిర్దిష్ట విధానాలు లేవంటూ ఆక్షేపించింది. గోదావరి నుంచి 240 టీఎంసీలను తెలంగాణ మళ్లిస్తోందని వాదనలు వినిపించింది. కృష్ణా నుంచి ఏపీ నీటి మళ్లింపు తప్పదని ఇందుకు చట్టబద్ధ రక్షణలున్నాయని పేర్కొంది.

దిల్లీలో బ్రిజేష్‌కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట తెలంగాణ విధానాలను ఏపీ ఎండగట్టింది. సీనియర్ న్యాయవాది జయదీప్‌ గుప్తా ఏపీ తరఫున వాదనలు వినిపించారు. గోదావరిలో మిగులు జలాలు ఉన్నాయని, ఇతర బేసిన్లకు ఏపీ మళ్లించుకోవచ్చని ట్రైబ్యునల్‌లో తెలంగాణ వాదిస్తోందని మరోవైపు పోలవరం నుంచి నల్లమలసాగర్‌ ప్రాజెక్టును అడ్డుకుంటోందని వాదించారు. డీపీఆర్​ను తయారుచేయకుండా నిలువరించాలంటూ సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసిందని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నిర్దిష్ట విధానాలు లేవన్నారు.

నీటి మళ్లింపును నిలిపివేయడం సాధ్యం కాదు: ఉమ్మడి ఏపీకి కృష్ణా ట్రైబ్యునల్‌ కేటాయించిన 811 టీఎంసీలకు సంబంధించి ఇప్పటికే అన్ని ప్రాజెక్టులూ ఉన్నాయన్నారు. తెలంగాణ వాదిస్తున్నట్లుగా కృష్ణా నది నుంచి ఇతర బేసిన్లకు నీటి మళ్లింపును నిలిపివేయడం సాధ్యం కాదని పేర్కొన్నారు. ఈ మళ్లింపునకు రెండు ట్రైబ్యునళ్లు, రాష్ట్ర విభజన చట్టం రక్షణలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. బయటి పరీవాహానికి మళ్లించే నీటికి అంతర్గత పరీవాహక కేటాయింపులతో సమంగా రక్షణ కల్పించాలన్నారు. తెలంగాణ వాదనల్లో నిజాలు లేవంటూ ఒక్కో అంశాన్నీ ప్రస్తావిస్తూ జస్టిస్‌ బ్రిజేష్‌కుమార్, సభ్యులు జస్టిస్ రామ్మోహన్‌రెడ్డి, జస్టిస్ తాళపత్రల ఎదుట వాదనలు కొనసాగించారు. జయదీప్‌ గుప్తాకు సీనియర్ న్యాయవాది ఉమాపతి, న్యాయవాదులు ఎస్​. సంజయ్‌, జె. శరత్‌చంద్ర సహకరించారు.

పెన్నా పరీవాహకంలో మరే పరీవాహకంలో లేనంతగా నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉందని, కరవు తీవ్రంగా ఉందని జయదీప్‌ గుప్తా వివరించారు. ఆ కరవు ప్రాంతాలకు నీటిని మళ్లిస్తే తప్పేమిటని ప్రశ్నించారు. కృష్ణా నుంచి నీటిని మళ్లించవద్దని, గోదావరి నుంచి తీసుకోవాలని, ట్రైబ్యునల్‌లో తెలంగాణ వాదిస్తోందని పెన్నాకు గోదావరి ప్రత్యామ్నాయ ఆధారమంటోందని గుర్తు చేశారు. అటు ప్రాజెక్టు డీపీఆర్‌ తయారు చేయడాన్నీ అడ్డుకుంటోందని పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా కలగజేసుకున్న ట్రైబ్యునల్‌ ప్రాజెక్టుల వారీగా నీటి కేటాయింపులను ట్రైబ్యునల్ ఖరారు చేస్తుందని, తెలంగాణ వాదించినట్లుగా ఆయా ప్రాజెక్టుల్లో నీరు ఆదా అవుతోందా అది నిజమేనా అని ప్రశ్నించింది. దీనికి స్పందించిన జయదీప్‌ ప్రతి ప్రాజెక్టుకూ సంబంధించి తెలంగాణ చేసిన వాదనలు ఏ రకంగా తప్పో స్పష్టంగా వివరిస్తామని బదులిచ్చారు. అందుకు అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు సిద్ధం చేస్తున్నామని చెబుతూ వాదనలు కొనసాగించారు.

మళ్లిస్తున్న నీటిని పరిమితం చేయాలి: పరీవాహకం బయటకు నీటి ప్రవాహాల మళ్లింపును కావేరీ జల వివాద ట్రైబ్యునల్ నిషేధించిదని తెలంగాణ వాదించిందని గుర్తుచేసిన జయదీప్‌ కావేరీ ట్రైబ్యునల్ అలాంటి నిర్ణయాలు వెలువరించలేదని తేల్చిచెప్పారు. బేసిన్ బయటకు నీటి మళ్లింపులను సుప్రీంకోర్టూ సమర్థించిందని స్పష్టం చేశారు. 1987, 2002, 2012 జాతీయ నీటి విధానాలు ఇతర బేసిన్లకు నీటి బదిలీలను అనుమతిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. బచావత్ ట్రైబ్యునల్, బ్రిజేష్‌కుమార్ ట్రైబ్యునల్‌ రెండూ నీటి మళ్లింపులను చట్టబద్ధంగా అనుమతించాయని వాటి తీర్పులను తిరగదోడే ఆస్కారం ఎంత మాత్రమూ లేదని స్పష్టం చేశారు. పరీవాహకం బయటకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మళ్లిస్తున్న నీటిని పరిమితం చేయాలని బచావత్ ట్రైబ్యునల్‌ను కర్ణాటక కోరగా ఆ వాదనను ట్రైబ్యునల్ తిరస్కరించిందని జయదీప్‌ గుర్తు చేశారు.

గోదావరి నుంచి 240 టీఎంసీల నీటిని బయటి పరీవాహకానికి తెలంగాణ మళ్లిస్తోందని జయదీప్ ట్రైబ్యునల్‌కు వివరించారు. ఇందుకు కేంద్ర జలసంఘం అనుమతులు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతలను తెలంగాణ 6 టీఎంసీలకు పెంచిందని తుపాకులగూడెం ఎత్తిపోతల 21 టీఎంసీలను దీనికి జతచేసిందని వివరించారు. తెలంగాణ గోదావరి జలాలను బయటి పరీవాహకాలకు మళ్లిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు అభ్యంతరం చెప్పడమేంటని ప్రశ్నించారు.

బయటి పరీవాహక ప్రాంతాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటి మళ్లింపు 323 టీఎంసీల నుంచి 310.02 టీఎంసీలకు తగ్గిందని వివరించారు. ఇందులో 140.78 టీఎంసీల నీరు కృష్ణా డెల్టా వ్యవస్థలోనే ఉందని తెలిపారు. ఇది సాంకేతికంగా బయటి పరీవాహకమే తప్ప చారిత్రకంగా ఆ ప్రాంతం కృష్ణా పరీవాహకంలో భాగంగా పరిగణించిందేనని తెలిపారు. కృష్ణా డెల్టా, సాగర్ కుడి కాలువ, కేసీ కాలువ, తుంగభద్ర ఎగువ కాలువ, గుంటూరు ఛానల్ వంటి ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, తాగునీటి అవసరాలు తీర్చేందుకు ఎంతో కీలకమని వివరించారు. నికరంగా ఏపీ బయటి పరీవాహకానికి మళ్లించేది 157 టీఎంసీలు మాత్రమేనని జయదీప్‌ బ్రిజేష్‌కుమార్ ట్రైబ్యునల్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.

