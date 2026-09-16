అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్లో రూ. 5,912 కోట్లు - 14 ప్రాజెక్టులకు సూత్రప్రాయ ఆమోదం
పట్టణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు కేటాయించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ రెండో విడతలో 5 వేల 912 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 14 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 7:20 AM IST
Urban Challenge Fund : పట్టణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు కేటాయించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ రెండో విడతలో 5 వేల 912 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న 14 ప్రాజెక్టులకు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. పట్టణాల్లో మురుగునీటి వ్యవస్థ, వరదనీటి కాలువలు, తాగునీటి సరఫరా, పార్కింగ్, వాణిజ్య మౌలిక వసతులను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రాజెక్టులను చేపట్టనున్నారు.
సూత్రప్రాయ ఆమోదం : రాష్ట్రంలో పట్టణ మౌలిక వసతులను మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం నడుంబిగించింది. కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ అమలు చేస్తున్న అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ పథకం కింద రెండో దశలో చేపట్టనున్న 14 ప్రాజెక్టులకు సూత్రప్రాయ ఆమోదం తెలిపింది. 14 ప్రాజెక్టుల మొత్తం అంచనా వ్యయాన్ని 5 వేల 912 కోట్లుగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్టుల అంచనా వ్యయంలో 25 శాతం నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్గా అందించనుంది. మరో 50 శాతం నిధులను మున్సిపల్ బాండ్లు, పీపీపీ విధానం ద్వారా సమీకరించనున్నారు. మిగిలిన 25 శాతం నిధులను పట్టణ స్థానిక సంస్థలే సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
నీటి సరఫరా వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేలా : అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం పరిధిలోని 25 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మురుగు, వరదనీటి కాలువల నిర్మాణానికి 18 వందల కోట్లు ప్రతిపాదించారు. తిరుపతి ఆర్థిక ప్రాంతంలోని 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ ఇదే తరహా పనులకు 12 వందల 31 కోట్లు, విశాఖ ఆర్థిక ప్రాంతంలోని 11 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో డ్రైనేజీ, వరదనీటి నియంత్రణ పనులకు 867 కోట్ల 70 లక్షల రూపాయలు ప్రతిపాదించారు. విజయవాడలో వరదనీటి కాలువల నిర్మాణానికి 600 కోట్లు కేటాయించాలని ప్రతిపాదించారు. నగర శివారు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేలా ఎస్.సీ.ఏ.డీ.ఏ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు 300 కోట్లు, తాడిగడపలో నీటి సరఫరా సమస్య పరిష్కారానికి 150 కోట్ల ప్రాజెక్టును ప్రతిపాదించారు.
పీపీపీ విధానంలో : నెల్లూరులో పరిశ్రమలకు శుద్ధి చేసిన మురుగునీటిని అందించే ప్రాజెక్టుకు 200 కోట్లు, మురుగునీటి కాలువల నిర్మాణానికి 130 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. రాజమహేంద్రవరంలో రెండు ప్రాంతాల్లో మల్టీలెవల్ కార్ పార్కింగ్, గోదావరి రివర్ఫ్రంట్, మల్టీ ఫంక్షనల్ కమర్షియల్ హబ్ను పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు 240 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. గుంటూరులో మురుగునీటి వ్యవస్థకు 300 కోట్లు, పీవీకే నాయుడు కూరగాయల మార్కెట్ను పీపీపీ విధానంలో నిర్మించేందుకు 118 కోట్లు, ఇతర మౌలిక వసతుల కోసం 53 కోట్ల 65 లక్షలు కావాలని ప్రతిపాదించారు.
రెండో దశలో : అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ రెండో దశలో పట్టణ స్థానిక సంస్థలే తమ వాటా నిధులను సమకూర్చుకోవాలని ఆర్థికశాఖ స్పష్టం చేసింది. అవసరమైన రుణాలను సమీకరించే బాధ్యతను కూడా స్థానిక సంస్థలే చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ తొలి దశలో 19 వందల 90 కోట్ల 83 లక్షల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో విశాఖ, తాడేపల్లి-మంగళగిరి నగరపాలక సంస్థల్లో 4 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. రెండో దశలో తాజాగా మరో 14 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించడంతో రాష్ట్రంలోని పలు పట్టణాల్లో డ్రైనేజీ, వరద నియంత్రణ, నీటి సరఫరా, పట్టణ మౌలిక వసతులు మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
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