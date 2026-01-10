ETV Bharat / state

ఇష్టారాజ్యంగా యూరియా వాడకం - పిల్లల ఎదుగుదల, మానసిక వికాసంపై తీవ్ర ప్రభావం

భూగర్భ జలాల్లో పరిమితికి మించిన నైట్రేట్‌ - తాగే నీటిలో చేరి మన శరీరాల్లోకి - అగ్రస్థానంలోని ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ, తెలంగాణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 12:09 PM IST

Telugu Farmers Overusing Urea: యూరియా ఎంత ఎక్కువ వేస్తే పైరు అంత ఏపుగా పెరుగుతుందని, అధిక దిగుబడి వస్తుందనే అపోహతో పొలాల్లో పరిమితికి యూరియా (నత్రజని) చల్లుతున్నారు. దీంతో నేలలో ఆమ్లత్వం పెరుగుతోంది. మొక్క నీటిని పీల్చుకునే అవకాశం కూడా లేని పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. అంతేకాదు భూగర్భ జలాలు కలుషితమవుతున్నాయి.

యూరియా కలిసిన నీటిని తాగుతున్న మనం తెలియని ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నాం. అధిక యూరియా వాడకం అభం శుభం తెలియని పిల్లల ఆరోగ్యంపైనా తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపిస్తోంది. భూగర్భజలాల్లో పరిమితికి మించి నత్రజని (లీటరు నీటిలో 45 మి.గ్రా. కంటే ఎక్కువ ఉంటే తాగడానికి పనికిరావు) ఉన్న తొలి 5 రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఉన్నాయని 2024 సెంట్రల్‌ గ్రౌండ్‌ వాటర్‌ బోర్డు (CGWB) నివేదిక వెల్లడిస్తోంది. అధిక యూరియా వాడకం దీనికి ప్రధాన కారణం. ఇళ్ల నుంచి వెలువడే వ్యర్థ జలాలు, లైనింగ్‌ లేని మురుగు నీటి పారుదల వ్యవస్థలూ ఇతర కారణాలని వివరించింది.

ఇష్టారాజ్యంగా యూరియా వాడకం: వ్యవసాయశాఖ గణాంకాల ప్రకారం సిఫారసు చేసిన మోతాదు కంటే జొన్నలో ఏకంగా 400 శాతం అదనంగా యూరియా వేస్తున్నారు. వరి, మిర్చి, పప్పుధాన్యాలు, మొక్కజొన్న, పసుపు సహా అన్ని పంటలకు యూరియా, ఇతర ఎరువుల వాడకం పరిమితికి మించిపోతోంది. ఆఖరికి పశువుల మేత కోసం వాడే నేపియర్‌ గడ్డి పెంపకానికి, సుబాబుల్‌ తోటలకూ ఇష్టారాజ్యంగా యూరియానే చల్లేస్తున్నారు.

ధర తక్కువ: యూరియా ధర రసాయన ఎరువులు కన్నా అతి తక్కువగా ఉంటోంది. 45 కిలోల యూరియా బస్తా రూ.266 మాత్రమే. కాంప్లెక్స్‌ ఎరువులు 50 కిలోల బస్తా ధర రూ.1,400 - రూ.1,900 పైమాటే. కాంప్లెక్స్‌ ఎరువుల్లోను కూడా నత్రజని ఉన్నా రైతులు వాటికి మరో యూరియా బస్తా కలిపి పొలంలో చల్లేస్తున్నారు. దీంతో పరిమితికి మించి యూరియా పొలంలోకి చేరుతోంది.

భూమి సారాన్ని కోల్పోతుంది:

  • యూరియా మోతాదుకు మించి చల్లితే మొక్క సహజ రోగనిరోధక శక్తిని కోల్పోతుంది. దాంతో పురుగులు, తెగుళ్ల తీవ్రత పెరుగుతుంది. వాటి నివారణకు రసాయనాలు పిచికారీ చేయాల్సి ఉంటోంది. ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది. దిగుబడి తగ్గుతుంది. పైగా ఇది పర్యావరణానికి మరింత హాని.
  • నేలలో ఆమ్లత్వం పెరుగుతుంది. దీంతో ఉపయోగకరమైన బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలు జీవించలేవు. తద్వారా భూమి సారాన్ని కోల్పోతుంది.
  • మొక్కలు పీల్చుకోగా మిగిలిన లవణాలు నేలలోకి చేరతాయి. దీంతో భూమి ఉప్పుగా మారి, నేల గట్టిపడుతుంది. మొక్కల వేర్లు నీటిని, ఇతర పోషకాల్ని పీల్చుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది. ఇది తెచ్చిపెట్టుకున్న నీటి ఎద్దడి లాంటిదే.
  • నేలలోని జింక్, ఇనుము ఇతర పోషకాలు హరించుకుపోతాయి. ఒక పోషకం అధికంగా ఉంటే గనక అది మొక్క మరో పోషకాన్ని గ్రహించకుండా అడ్డుకుంటుంది.
  • నేలలో సేంద్రియ కర్బన శాతం తగ్గిపోతుంది. మట్టి కణాలు ఒకదానికొకటి అంటుకుని ఉండవు. దీని వల్ల గాలి పీల్చుకునే శక్తి తగ్గుతుంది. నీటి నిల్వ సామర్థ్యము కూడా పడిపోతుంది.
  • గాలిలోని నత్రజనిని గ్రహించి మొక్కలకు అందించే అజిటోబాక్టర్‌, రైజోబియం వంటి లాభదాయక సూక్ష్మజీవులకు హాని కలుగుతుంది. నేలను గుల్లబరిచే వానపాములు కూడా కనుమరుగవుతాయి.

పిల్లల ఎదుగుదల, మానసిక వికాసానికీ దెబ్బ:

  • అధికంగా వాడే నత్రజని నీటితో కలిసి నేలలోకి ఇంకుతుంది. దీంతో భూగర్భజలాలు కలుషితం అవుతాయి. తాగునీటి ద్వారా మన శరీరంలోకి చేరుతుంది.
  • కొన్ని రకాల ఎరువుల్లోని కాడ్మియం, ఆర్సెనిక్‌ వంటి భార లోహాలు నేలలో కలుస్తున్నాయి. దీంతో మూత్రపిండాల వ్యాధులు, ఎముకల బలహీనత, చర్మ వ్యాధులు, నాడీ వ్యవస్థ పై ప్రభావం, పిల్లల్లో పెరుగుదల మందగించడం, క్యాన్సర్‌ తదితర ప్రమాదాలు తలెత్తుతాయి.
  • ఎరువుల్లోని రసాయన అవశేషాలు క్యాన్సర్‌కు కారణం అవుతాయి.
  • స్త్రీ, పురుషుల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బ తింటుంది. సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా తగ్గుతుంది. గర్భిణుల ద్వారా శిశువులకు చేరే ప్రమాదం ఉంది.
  • 6 నెలల లోపు శిశువులు బ్లూబేబీ సిండ్రోమ్‌ బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. పెదాలు, నాలుక, చేతులు, కాళ్లు నీలంగా మారుతాయి. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, బలహీనత, అలసట, వాంతులు, తీవ్రమైతే స్పృహ కోల్పోవడం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. పిల్లల జీర్ణ వ్యవస్థలో నైట్రేట్లుగా మారతాయి. ఇవి రక్తం ఆక్సిజన్‌ను మోసుకు వెళ్లే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయని వైద్య నివేదికలు కూడా వెల్లడిస్తున్నాయి.
  • పిల్లల ఎదుగుదల, మానసిక వికాసం పై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది.
  • నీటిలోని నత్రజని, ఫాస్పరస్‌ కారణంగా నాచు పెరుగుతుంది. తద్వారా ఆక్సిజన్‌ శాతం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా చేపలు, ఇతర జలచరాలు చనిపోతాయి.

భూగర్భ జలాల్లో పరిమితికి మించి నత్రజని: సీజీడబ్ల్యూబీ ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలను రుతుపవనాలకు ముందు, తర్వాత సేకరించి పరీక్షించగా వచ్చిన ఫలితాలు ఇవి.

రాష్ట్రం మొత్తం నమూనాలు రుతుపవనాలకు ముందు తర్వాత
మహారాష్ట్ర 335 178 220
మధ్యప్రదేశ్ 577 141 152
ఆంధ్రప్రదేశ్ 313 129 143
తెలంగాణ 363 130 130
కర్ణాటక 267 123 140
తమిళనాడు 286 103 131

యూరియా సిఫారసు, రైతులు వాడుతున్నది (హెక్టారుకు కిలోల్లో)

పంట సిఫారసు వాడుతున్నది
వరి 120 161
మొక్కజొన్న 200 389
పత్తి 150 208
మిరప 300 535
అరటి 500 559
పశువుల మేత 150 575
సుబాబుల్ 125 114
యూకలిప్టస్ 125 230
వేరుశనగ 30 121
పప్పుధాన్యాలు 20 73
జొన్న 80 414
పసుపు 188 377

