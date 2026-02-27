ఏవోబీలో గంజాయిని అడ్డుకునేందుకు ఏపీ, ఒడిశా అధికారుల జాయింట్ ఆపరేషన్
డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా నిర్మూలనకు ప్రణాళిక - భేటీలో పాల్గొన్న ఏపీ ఈగల్ ఐజీ రవికృష్ణ, ఒడిశా ఐజీ సార్థక్ సారంగి - డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కలిసి పని చేయాలని నిర్ణయం
Published : February 27, 2026 at 11:40 AM IST
AP And Odissa Police Join Hands Against Drugs Eradication: గంజాయి, మాదక ద్రవ్యాలను అడ్డుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈగల్ - ఒడిశా ఏఎన్టీఎఫ్ అధికారులు వర్చువల్గా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏవోబీ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో గంజాయి, మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాని అడ్డుకునేందు ప్రణాళికపై చర్చలు జరిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ ఈగిల్ ఐజీ రవికృష్ణ, ఒడిశా ఐజీ సార్థక్ సారంగిలతో పాటు పలువురు ఐపీఎస్ అధికారులు బోర్డర్ నార్కోటిక్స్ కన్వర్జెన్స్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సరిహద్దుల్లో గూఢఛర్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. మత్తు పదార్ధాల నివారణకు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎదురవుతున్న సమస్యలపై ఈగల్ ఐజీ ఆకే రవికృష్ణ మాట్లాడారు. దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు, సమన్వయంతో ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తే గణనీయమైన ఫలితాలు వస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు.
సంయుక్త ఆపరేషన్: ఒడిశాలో గంజాయి సాగు, విక్రయాలు, రవాణా చేస్తున్న ముఠాలపై కేంద్రీకృత చర్యలు తీసుకోవాలని ఒడిశా ఐజీ సారంగి తెలిపారు. అడవులు ,అంతర్గత ప్రాంతాల ద్వారా జరుగుతున్న మత్తు పదార్ధాల అక్రమ రవాణా మార్గాలపై నిఘా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించారు. రెండు రాష్ట్రాల సమన్వయంతో మత్తు పదార్ధాల నిర్మూలనకు జాయింట్ ఆపరేషన్స్ చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. రెండు రాష్ట్రాల నుంచి నోడల్ అధికారులను నియమించాలని సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు. తక్షణ సమాచార వినిమయం కోసం ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ వేదికను సైతం ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
మరిన్ని: మత్తు పదార్థాల విక్రయదారులంతా ఎంతో తెలివిగా యువతకు అలవాటు చేసి దానిని వ్యసనంలా మారుస్తున్నారు. వృత్తి విద్యలో ఉన్నతమైన చదువులు చదువుతున్న వారినే లక్ష్యంగా ఎంచుకుంటూ వారిని డ్రగ్స్కు పూర్తి బానిసలుగా మార్చుతున్నారు. మరికొందరు అయితే మత్తు సరిపోవడం లేదని ఎండీఎంఏ కొనుగోలు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో: గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో విచ్చలవిడిగా మత్తు పదార్థాల దందా జరిగేది. అప్పట్లో ఎంతో మంది గంజాయికి బానిస అయినవాళ్లు ఉన్నారు. వారి సమాచారం అంతా ఎండీఎంఏ విక్రయదారుల వద్ద ఉన్నాయి. వీటిని సరఫరా చేయడానికి కొరియర్ వ్యక్తులను వాడుకునే వారు. ఈ వ్యక్తులకు ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బును వారి ఎకౌంట్లోకి జమ చేసేవారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు గుంటూరుకు చెందిన ఆ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధి బంధువులు బెంగళూరు నుంచి డ్రగ్స్ను తెచ్చి జిల్లాలో విక్రయించేవారు. ఆ క్రమంలోనే ఓసారి బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా పోలీసుల చేతికి చిక్కారు. దాంతో నాటి ప్రజాప్రతినిధి పోలీసులపై ఉన్నతస్థాయిలో ఒత్తిడిని తెచ్చి తన వారిని విడిపించారు. ఇంకా అప్పట్లో మొదలైన మత్తువిక్రయం నేటికి కొనసాగుతూనే ఉంది.
యథేచ్ఛగా రవాణా: ఏపీలో గంజాయి మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. ఏజెన్సీ నుంచి మైదాన ప్రాంతాల వరకు మత్తు మందు యథేచ్ఛగా రవాణా అవుతోంది. ఒకచోట భారీ ఎత్తున గంజాయి డంప్లు బయటపడుతుంటే, మరోచోట మత్తులో యువకులు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. సామాన్యుల ప్రాణాలకు, మహిళల మానప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోతోంది. అలానే ఈ గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలు యువత, బాలలు సహా వివిధ వర్గాల జీవితాలను చిత్తు చేస్తున్నాయి. దుష్పరిణామాలకు కారణమవుతున్నాయి.
