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దక్షిణాదిపై కరవు ఎఫెక్ట్ - అత్యంత తీవ్రమైన హాట్‌స్పాట్​గా ఏపీ

దక్షిణాది, తూర్పు తీర రాష్ట్రాల్లోనూ క్షామం ఏర్పడింది. వాయవ్య భారతం ఉష్ణగుండంగా మారింది. ఈశాన్యంలో ఏకకాలంలో అతివృష్టి, అనావృష్టి సంభవిస్తోంది. దేశంలో 52 ఏళ్ల వాతావరణ మార్పులపై అధ్యయనం చేశారు.

AP Among Hotspots
అత్యంత తీవ్రమైన కరవు హాట్‌స్పాట్​గా ఏపీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:53 AM IST

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AP Among Hotspots : దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఏపీ సహా దక్షిణ భారతం తీవ్ర కరవు ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది. అత్యంత వేగంగా పొడిబారుతోంది. 1990కి ముందు 10 శాతం ప్రాంతంలోనే క్షామ పరిస్థితులు ఉండగా, 2000 సంవత్సరం తర్వాత 40 శాతానికి విస్తరించింది. 1971-2022 మధ్య 52 సంవత్సరాల్లో వచ్చిన మార్పులపై ‘భారత ఉపఖండంలో వాతావరణ తీవ్రతల పరిణామ క్రమం’పై భారత వాతావరణ శాఖ, నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ మీడియం రేంజ్‌ వెదర్‌ ఫోర్‌క్యాస్టింగ్, అట్రియా యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు సంయుక్తంగా రూపొందించిన అధ్యయన ఫలితాలు ఇంటర్నేషనల్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ క్లైమటాలజీలో ప్రచురితమయ్యాయి.

వీరు రోజువారీ ఉష్ణోగ్రతలు, డేటాసెట్‌ల ఆధారంగా దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులపై అధ్యయనం నిర్వహించారు. 1980లతో పోలిస్తే 2010 నాటికి దేశమంతటా కరవు, వేడి ప్రభావం గణనీయంగా పెరిగినట్లు తేల్చారు. ఎక్సెస్‌ హీట్‌ ఫ్యాక్టర్, హీట్‌ ఇండెక్స్, గరిష్ఠ, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు, ఎస్‌పీఈఐ (కరవు సూచిక), వరస పొడిరోజులు, ఒకరోజు అత్యధిక వర్షపాతం తదితర కీలక సూచీల ఆధారంగా క్లైమేట్‌ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌ ఇండెక్స్‌ (సీఈఐ)ను రూపొందించారు. పశ్చిమ, దక్షిణ ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత, తూర్పున కరవు, ఈశాన్యంలో అస్థిరత, వాయవ్యంలో వేడి పరిస్థితులు పెరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు.

ఏపీ, ఒడిశా, తమిళనాడుతో కూడిన తూర్పుతీర ప్రాంతం అత్యంత తీవ్రమైన కరవు హాట్‌స్పాట్‌గా మారింది. సాధారణ వర్షపాతంలో లోటుతో పాటు నేలలో తేమ ఆవిరై దీర్ఘకాలిక నీటి ఎద్దడి ముప్పు పొంచి ఉంది. 1980 నాటితో పోలిస్తే 2011-2021 నాటికి కరవు తీవ్రత 20 శాతం నుంచి 30 శాతానికి విస్తరించింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తీవ్ర కరవు ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా మారింది. కొన్ని సంవత్సరాల్లో అత్యంత క్షామ పరిస్థితుల్ని చవిచూసిందని సహ రచయిత, భారత భూవిజ్ఞాన మంత్రిత్వశాఖ మాజీ కార్యదర్శి ఎం.రాజీవన్‌ తెలిపారు. తమ సూచీల్లో అత్యంత వేగంగా ప్రభావం చూపుతున్న వాతావరణ ప్రమాదాల్లో కరవు ఒకటని ప్రధాన రచయిత తోట మోహన్‌ (నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ మీడియం రేంజ్‌ వెదర్‌ ఫోర్‌క్యాస్టింగ్‌) పేర్కొన్నారు. ఇది తూర్పుతీరంలో మరింత బలపడిందని ఆయన చెప్పారు.

  • తూర్పు తీరంతో పాటు దక్షిణాదిలోనూ కరవు వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడంతో వడగాలుల తీవ్రత హెచ్చింది. దీంతో వర్షపాతం తగ్గుతోంది.
  • ఈశాన్యంలో 1970-1990 మధ్య 20 శాతం నుంచి 30 శాతం ఉన్న కరవు ప్రాంతం 2000 నుంచి క్రమంగా పెరుగుతూ 2020 నాటికి 40 శాతం నుంచి 50 శాతానికి విస్తరించింది.
  • ఈశాన్యంలో 2000 ఏడాది ముందు 0.05 శాతం నుంచి 12 శాతం వైశాల్యంలోనే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యేవి. 2000 తర్వాత ఈ విస్తీర్ణం 12 శాతం నుంచి 15 శాతానికి చేరింది. దక్షిణాదిలో 2010-2020 మధ్య ఉష్ణోగ్రతల్లో భారీ పెరుగుదల నమోదైంది. వర్షపాతంలో క్షీణత, విస్తృత వాతావరణ మార్పులు, పట్టణాల్లో వేడి ఉద్గారాలు పెరగడం ఇందుకు కారణం. వాయవ్యంలో దేశంలో అన్నిప్రాంతాల కంటే ఎక్కువ వేడి ఉంటోంది. నేలలో తేమ తగ్గడం, భూ ఉపరితలం త్వరగా వేడెక్కడం వల్ల ఈ ప్రాంతం ఉష్ణ తీవ్రతల కేంద్రంగా మారింది.
  • కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లోనూ మార్పు కనిపిస్తోంది. హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లోని ఈశాన్యంలోనూ శీతల రాత్రులు తగ్గిపోయాయి. సహజంగానే వేడి ప్రాంతమైన వాయవ్య భారతంలో రాత్రివేళ ఉష్ణోగ్రతల్లో ఓ మోస్తరు పెరుగుదల ఉంది. దక్షిణాదిలో వేగవంతమైన పట్టణీకరణ, అర్బన్‌ హీట్‌ ఇండెక్స్‌ వల్ల రాత్రిపూట చల్లదనం లోపిస్తోంది. తూర్పు, మధ్య భారతంలో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పుల వల్ల పంటల ఎదుగుదల లోపిస్తోంది. మరోవైపు ప్రజల్లో ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వస్తున్నాయి.

స్థిరమైన పెరుగుదల : ఈశాన్యంలో దీర్ఘకాల వర్షరహిత రోజులు పెరిగాయి. దక్షిణాదిన స్థిరంగా ఉన్నా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కన్పించింది. ఒకేరోజు భారీ వర్షపాతం సూచీలో ఈశాన్యం ముందుండగా, దక్షిణాది దిగువన ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే వాయుగుండాలు, అల్పపీడనాలు లోతట్టు ప్రాంతాలకు విస్తరించడం అరుదుగా మారింది.- వేడి సూచీలో దక్షిణ, ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో స్థిరమైన పెరుగుదల ఉంది. బంగాళాఖాతం సమీపంలో ఉండటం వల్ల దక్షిణాదిలో అధిక తేమ, ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి ఉక్కపోత తీవ్రమవుతోంది. వాయవ్య భాగంలో వడగాల్పుల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంది.

ఏం చేయాలి? :

  • దక్షిణాదిలో దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొనేందుకు సమగ్ర నీటి నిర్వహణ, వర్షపు నీటి సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
  • వాయవ్య ప్రాంతంలో వడగాలులు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు అనువుగా హరిత కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందించి, అమలుచేయాలి.
  • వర్షపాత అనిశ్చితి, ఆకస్మిక వరదలు తట్టుకునేలా ఈశాన్యంలో మౌలిక వసతులు కల్పించాలి.

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