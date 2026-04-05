టెన్త్ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌ - ఆ రెండు సబ్జెక్టుల్లో 6 మార్కులు ఉచితం!

హిందీలో 2, ఇంగ్లీష్‌లో 4 మార్కులు కలపాలని విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం - ప్రశ్నపత్రాల్లో దొర్లిన తప్పుల వల్లే ఈ అవకాశం - ఏ సమాధానం రాసినా మార్కులు వేయాలని ఆదేశాలు

​AP 10th Grace Marks
​AP 10th Grace Marks (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 6:13 PM IST

AP 10th Grace Marks : పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ తీపికబురు అందించింది. ఈ ఏడాది జరిగిన పబ్లిక్ పరీక్షల్లో కొన్ని పొరపాట్లు జరిగాయి. ప్రధానంగా హిందీ, ఆంగ్ల (ఇంగ్లీష్) సబ్జెక్టుల ప్రశ్నపత్రాల్లో తప్పులు దొర్లాయి. సిలబస్, బ్లూప్రింట్‌కు వ్యతిరేకంగా కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి. దీంతో విద్యార్థులు నష్టపోకూడదనే సదుద్దేశంతో వారికి 6 మార్కులు ఉచితంగా (గ్రేస్ మార్కులుగా) ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం నిర్ణయించింది. సబ్జెక్టు నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.

హిందీ పేపర్‌లో తప్పులు : హిందీ పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులకు 2 మార్కులు అదనంగా కలవనున్నాయి. హిందీ ప్రశ్నపత్రంలోని 3, 6 బిట్లలో ఇచ్చిన ప్రశ్నల కింద కొన్ని ఐచ్ఛికాలు (ఆప్షన్స్) ఉన్నాయి. ఆ ఆప్షన్లలో ముద్రణా పరంగా అక్షర దోషాలు ఉన్నట్లు సబ్జెక్టు నిపుణుల కమిటీ గుర్తించింది. దీంతో ఆ రెండు ప్రశ్నలకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున మొత్తం రెండు మార్కులు కలపాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే, దీనికి ఒక చిన్న షరతు ఉంది. విద్యార్థులు కచ్చితంగా ఆ ప్రశ్నలకు జవాబు రాసి (అటెంప్ట్ చేసి) ఉండాలి. వారు తప్పు సమాధానం రాసినా సరే, ఆ మార్కులు ఇచ్చేస్తామని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం సంచాలకులు (డైరెక్టర్) శ్రీనివాసులురెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

ఇంగ్లీష్‌లో నాలుగు మార్కులు! : ఆంగ్ల భాష (ఇంగ్లీష్) సబ్జెక్టు ప్రశ్నపత్రంలో ఒక పెద్ద పొరపాటే జరిగింది. పేపర్‌లో ఇచ్చిన 28వ ప్రశ్న నిర్దేశిత పాఠ్యపుస్తకం (టెక్స్ట్ బుక్) నుంచి రాలేదు. దాన్ని నేరుగా వర్క్ బుక్ నుంచి ఇచ్చారు. అండర్ లైన్ చేసిన నాలుగు పదాలకు వ్యతిరేక పదాలు రాయాలంటూ నాలుగు మార్కులకు ఈ ప్రశ్నను ఇచ్చారు. ఇలా ఇవ్వడం పరీక్షల బ్లూప్రింట్‌కు పూర్తిగా వ్యతిరేకం. దీనిపై విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల నుంచి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. సబ్జెక్టు నిపుణుల కమిటీ ఈ ఫిర్యాదులను నిశితంగా పరిశీలించింది. వర్క్ బుక్ నుంచి ప్రశ్న ఇవ్వడాన్ని తప్పుబట్టింది. దీంతో ఆ 28వ ప్రశ్నకు విద్యార్థులు ఎలాంటి సమాధానం రాసినా, పూర్తిస్థాయిలో నాలుగు మార్కులు వేయాలని తుది నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఏప్రిల్ 6 నుంచి మూల్యాంకనం : హిందీ, ఇంగ్లీష్ రెండు సబ్జెక్టులకు కలిపి అదనంగా 6 మార్కులు ఇస్తారు. ఈ కీలక సమాచారాన్ని ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల విద్యాశాఖాధికారులకు (డీఈఓ) అధికారికంగా పంపించారు. పేపర్లు దిద్దే ఉపాధ్యాయులకు ఈ మేరకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేయనున్నారు. ఏప్రిల్ 6వ తేదీ నుంచి పదో తరగతి జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం (కరెక్షన్) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రారంభం కానుంది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఫలితాల విడుదలపైనా స్పష్టత వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్, పదో తరగతి ఫలితాలను ఏప్రిల్ నెలలోనే విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. కేవలం పది రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ రెండు కీలక ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇంటర్ ఫలితాల షెడ్యూల్ ఇదీ : ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష పత్రాల మూల్యాంకనం ఏప్రిల్ 9వ తేదీ నాటికి ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత మార్కుల క్రోడీకరణ, ఇతర సాంకేతిక ప్రక్రియలకు మరో ఐదు నుంచి ఆరు రోజుల సమయం పడుతుంది. అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే ఏప్రిల్ మూడో వారంలో ఇంటర్ ఫలితాలను విడుదల చేసేందుకు ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది.

పదో తరగతి పేపర్ల కరెక్షన్ ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 6న మొదలై 15వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత ఫలితాలను ప్రాసెస్ చేయడానికి సుమారు 8 నుంచి 10 రోజుల సమయం పడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తయిన వెంటనే, ఏప్రిల్ చివరి వారంలో పదో తరగతి ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం భావిస్తోంది.

