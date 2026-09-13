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మాధురి రాథోడ్ కేసు - ఈశ్వర్ సాయికి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు

పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశారన్న ఆరోపణలపై నార్సింగి పోలీసులు ఫోక్‌ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయిపై కేసు నమోదు చేశారు. తనకు న్యాయం జరగడం లేదంటూ మాధురి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Anticipatory bail for Eswar Sai
ఈశ్వర్ సాయి కేసు వివరాలు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 7:24 PM IST

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Anticipatory bail for Eswar Sai : సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశమైన ఫోక్‌ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్ వ్యవహరం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశారన్న మాధురి రాథోడ్ ఫిర్యాదుతో నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ఈశ్వర్ సాయికి హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఇద్దరి మధ్య సంబంధం చాలా కాలంగా పరస్పర సమ్మతితో కొనసాగిందని, ఇరువురికి పరిచయం ఎప్పటినుంచో ఉందని, ఈశ్వర్ తరపు న్యాయవాది కోర్టుకి వివరించారు. అసలు ఈ ఇరువురి వ్యవహారంలో అసలు ఏం జరిగింది. వైరల్ వీడియోల నుంచి హైకోర్టు వరకూ ఎలా వెళ్లింది?

సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ : ఫోక్ ఆర్టిస్టులుగా పరిచయమైన ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్ మధ్య వివాదం వేములవాడ ఘటనతో ఒక్కసారిగా బహిర్గతమైంది. వేములవాడలోని ఓ హోటల్ గదిలో ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి రాథోడ్ ఒకే గదిలో ఉన్న సమయంలో ఈశ్వర్ సాయి భార్య శరణ్య అక్కడికి చేరుకుని వారిద్దరిని పట్టుకున్నట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు వైరల్​గా మారాయి. ఇద్దరినీ ఒకే గదిలో చూసిన తర్వాత శరణ్య మాధురిని ప్రశ్నించడంతో తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అప్పటి వరకు వ్యక్తిగతంగా ఉన్న వ్యవహారం బహిరంగ చర్చగా మారింది. ఆ తర్వాత మాధురి రాథోడ్ శరణ్యపై కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తనపై దాడి చేశారని, దూషించారని ఆరోపించారు.

మాధురి ఆత్మహత్యాయత్నం : వేములవాడ ఘటన తర్వాత వివాదం మరింత ముదిరింది. ఈశ్వర్ సాయి తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడంటూ మాధురి రాథోడ్ నార్సింగి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆమె ఫిర్యాదు ఆధారంగా బీఎన్​ఎస్​ 69, ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 3(2)(వీ) కింద కేసు నమోదైంది. కేసు నమోదైన తర్వాత తనకు న్యాయం జరగడం లేదంటూ, మాధురి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించిన ఘటన కూడా కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఈశ్వర్ సాయికి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు : మరోవైపు మాధురి ఫిర్యాదుతో నమోదైన కేసులో తనకు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వాలని ఈశ్వర్ సాయి హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు. మాధురి రాథోడ్‌తో తన ఈశ్వర్​కు ఉన్న సంబంధం దీర్ఘకాలంగా పరస్పర సమ్మతితో కొనసాగిందని అతని తరఫు న్యాయవాది నాగూర్ బాబు కోర్టుకు తెలిపారు. పెళ్లి పేరుతో మోసం చేశారన్నవి కేవలం ఆరోపణలేనన్నారు. కేవలం సానుభూతి పొందేందుకు తప్పుడు ఆరోపణలు, కేసు పెట్టారని కూడా వాదించారు. ఇరువైపుల వాదనలు విన్న హైకోర్టు ఈశ్వర్ సాయికి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

TAGGED:

FOLK DANCER ESHWAR SAI
MADHURI RATHOD CASE
ఈశ్వర్ సాయి
ANTICIPATORY BAIL FOR ESWAR SAI

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