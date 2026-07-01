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అలెర్ట్ - వానాకాలం వచ్చేసింది - పాములతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం

పాము కాటు విరుగుడు (యాంటీ-వెనమ్) ఇంజెక్షన్లు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు - పాము కాటుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సూచనలు

Anti Venom Injections In Primary Health Center
Anti Venom Injections In Primary Health Center (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 3:02 PM IST

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Anti Venom Injections In Primary Health Center : ముంచుకొస్తున్న వర్షకాలంలో వరద ప్రవాహం ఎంతుంటుందో తెలియదు కానీ, జనావాసాల్లో పాముల తాకిడి మాత్రం బీభత్సంగా ఉండబోతోంది. వర్షాలకు బొరియలు, కలుగులు నీటితో నిండిపోవడంతో విషసర్పాలు సురక్షిత ప్రాంతాల కోసం ఇళ్ల వైపు పరుగులు తీస్తుంటాయి. కాకినాడ జిల్లా వాసులకు వర్షాకాలంలో పాముల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలానే ఆసుపత్రులలో పాము కాటు విరుగుడు (యాంటీ-వెనమ్) ఇంజెక్షన్లు అందుబాటులో ఉండేలా అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకోవాలి కోరుతున్నారు. కొవ్వూరు పట్టణం, దేవరపల్లి డొమ్మేరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఇంజెక్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

జూన్ 28న, ఉండ్రాజవరం మండలం చివటంలో పశువుల కోసం పచ్చి గడ్డి కోస్తున్న ఒక రైతును పాము కాటు వేసింది. అతన్ని తణుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. జూన్ 15న, దేవరపల్లి మండలం గౌరీపట్నంలోని క్వారీలో పనిచేస్తుండగా జి. శివరామకృష్ణను కట్లపాము (క్రైట్) కాటు వేసింది. అతన్ని కొవ్వూరు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి (GHC) తరలించగా, అతను ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.

వర్షాకాలంలో విషపూరిత పాములు ఎక్కువగా చురుకుగా ఉంటాయి. తెల్లవారుజామున లేదా రాత్రి వేళల్లో పొలాలకు వెళ్లే రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా పాము కాటు బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు. పాము విషం కంటే బాధితుడికి కలిగే భయం . ఆందోళన వల్లే ప్రాణాపాయం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

పాము కాటేస్తే ఏమి చేయాలి: పాము కాటు వేసిన సమయం, పాము రంగు, ఆకారాన్ని గమనించి, ఆ వివరాలను వైద్యుడికి తెలియజేయండి. కాటుకు గురైన శరీర భాగాన్ని కదపకుండా నిటారుగా ఉంచండి. ఉంగరాలు, గాజులు, చేతి గడియారాలు వంటి వస్తువులను తొలగించండి. బాధితుడిని నడిపించకుండా వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించండి. ఆసుపత్రి లోపలికి తీసుకెళ్లడానికి స్ట్రెచర్‌ను ఉపయోగించండి. బాధితుడు భయపడకుండా ఉండేలా చూస్తూ, వారికి ధైర్యం చెప్పండి.

గమనించవలసిన అంశాలు : పాము కాటు వేసిన చోట కోరల గుర్తులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. రెండు రంధ్రాల గుర్తులు కనిపిస్తే, అది విషపూరిత పాము కాటుగా గుర్తించాలి. నొప్పి తీవ్రంగా ఉండి, క్రమంగా శరీరం పైభాగం వైపు వ్యాపిస్తుంది. దీనితో పాటు మొద్దుబారినట్లుగా అనిపిస్తుంది. నాలుక మందంగా అనిపించవచ్చు. గొంతు కండరాలు బిగుసుకుపోయినట్లు లేదా కుంచించుకుపోయినట్లు అనిపించవచ్చు. స్పృహ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.

ఏమి చేయకూడదు : కాటు వేసిన ప్రదేశాన్ని కత్తితో కోయవద్దు. నోటితో విషాన్ని పీల్చి బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నించవద్దు. కాటు వేసిన అవయవం చుట్టూ గట్టిగా కట్టు (టూర్నికెట్) కట్టవద్దు. కాటు గాయంపై మంచు, వేడి లేదా ఇతర రసాయనాలను పూయవద్దు. అధునాతన వైద్య చికిత్స పాము కాటు బాధితులకు సమర్థవంతమైన చికిత్స అందించడానికి అన్ని ఆసుపత్రులలో పాము కాటు విరుగుడు (యాంటీ-వెనమ్) ఇంజెక్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బాధితులను వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించాలి. పాము లక్షణాలను వైద్యుడికి వివరించడం వల్ల తక్షణ చికిత్స అందించడం సులభమవుతుంది. ఎన్. వసుంధర, డి.ఎంహెచ్ఓ (DMHO) కాకినాడ జిల్లా గణాంకాలు గత ఏడాది పాముకాటుకు గురైనవారు 59 మంది కాగా ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 21 బాధితులు ఉన్నారు.

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PRIMARY HEALTH CARE CENTERS
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ANTI VENOM SNAKE INJECTIONS
పాము కాటు విరుగుడు
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