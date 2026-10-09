గ్లాసుల్లో మత్తు, వలపులతో ఎత్తు - అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా పబ్లు!
Anti Social Activities in Pubs: 9 నెలల వ్యవధిలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పబ్లపై 30కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఓవైపు పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నా, నిర్వాహకులు మాత్రం ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి.
Published : October 9, 2026 at 9:00 AM IST
Anti Social Activities in Pubs : కూకట్పల్లిలోని ఓ పబ్లో వ్యభిచారం జరుగుతున్నట్లు తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి తనిఖీలు చేసి పలువురు యువతులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గచ్చిబౌలి పరిధిలోని మరో పబ్ నిర్వాహకులు యువకులను ఆకట్టుకునేందుకు ఆంధ్ర, ముంబయి నుంచి యువతులను రప్పించినట్లు గుర్తించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మరో పబ్లో మద్యం మత్తులో ఇరువర్గాలు గొడవపడి నానా హంగామా చేశారు.
9 నెలల్లో 30కి పైగా కేసులు
రాజధాని హైదరాబాద్లో 150కి పైగా పబ్లు ఉన్నాయి. 9 నెలల కాలంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పబ్లపై 30కి పైగా కేసులు బుక్ చేశారు. ప్రైవేట్ భవనాల్లో మరికొన్ని పబ్లను అనధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఓవైపు పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నా, నిర్వాహకులు మాత్రం ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి. దేశ, విదేశీ యువతులను రప్పించి చీకటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు.
యువతను ఆకట్టుకునేందుకు మత్తు పదార్థాల వల విసురుతున్నారు. తెల్లవారుజాము వరకు ఆటపాటలతో గడుపుతున్నారు. వారాంతంలో సమస్య తీవ్రంగా ఉంటుందని చుట్టుపక్కల స్థానికుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. తాజాగా జూబ్లీహిల్స్లోని 36 కెమిస్ట్రీ పబ్లో హనీట్రాప్ కలకలం రేపింది. కూకట్పల్లికి చెందిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగికి డేటింగ్ యాప్లో పరిచయమైన ఓ యువతి పబ్కు రప్పించి మోసానికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే.
చూసీచూడనట్లు వదిలేసి
చాలా పబ్బుల్లో డ్రగ్స్ లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు బహిరంగంగా తెలుసు. చెకింగ్ చేసేందుకు వెళ్లగానే వెంటనే పై అధికారుల నుంచి ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. అటువైపు ఎందుకెళ్లారంటూ అడుగుతున్నారని ఓ పోలీస్ అధికారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అనుమతులు ఒకరి పేరుతో ఉన్నా, తెర వెనక నడిపించేది వేరొకరంటూ మరో పోలీస్ అధికారి చెప్పారు.
కొన్నిసార్లు పైనుంచి వచ్చే ఒత్తిళ్లతో చూసీచూడనట్లు వదిలేయాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మైనర్లకు పబ్బుల్లో అనుమతి ఇవ్వద్దని నిబంధనలున్నా, కొన్ని పబ్లు యథేచ్ఛగా బ్రేక్ చేస్తున్నాయి. మద్యం, హుక్కా అందుబాటులో ఉంచి పెద్ద ఎత్తున డబ్బు వసూలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలతో పాటు విమర్శలూ ఉన్నాయి. ఇటీవల పిల్లలను అనుమతించిన ఓ పబ్పై పోలీసులు కేసు బుక్ చేశారు.
చుట్టూ బౌన్సర్లు, కనిపించని కెమెరాలు
ఊహించని బిల్లు చేతికిచ్చినా పబ్లో నోరు మూసుకొని చెల్లించాల్సిందే. ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే బౌన్సర్లతో బెదిరిస్తారు. చాలా పబ్బుల్లో సీసీ టీవీ కెమెరాలు సరిగా లేవని పోలీసులు ఎన్నోసార్లు గుర్తించారు. కొన్నిచోట్ల ఉన్నా పని చేయట్లేదని చెబుతున్నారు. రక్షణగా ఉండాల్సిన బౌన్సర్లు కొన్నిసార్లు హద్దు మీరి ప్రవర్తిస్తున్నారు. యువతులపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించటం, అడ్డగించిన వారిపై దాడులకు దిగుతున్న ఘటనలు నగరంలో వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. తనిఖీలకు వెళ్లిన పోలీసులను సైతం నిర్వాహకులు బెదిరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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