'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో' - సైకిల్ తొక్కిన మంత్రి టీజీ భరత్, ఎమ్మెల్యేలు

Published : November 30, 2025 at 10:18 PM IST

Anti Drug Awareness Programs in Across AP: డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​ని తీర్చిదిద్దాలనే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనకు అనుగుణంగా ఈగల్ సెల్ నిర్విరామంగా కృషి చేస్తుంది. అందుకు అనుగుణంగా ఏపీ వ్యాప్తంగా 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో, సైకిల్ తొక్కు బ్రో' అనే నినాదంతో పలు జిల్లాల్లో సైకిల్ ర్యాలీలను నిర్వహించింది.

సైకిల్ తొక్కిన మంత్రి భారత్ : 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో, సైకిల్ తొక్కు బ్రో' అంటూ కర్నూలులో ఈగల్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టారు. మంత్రి టీజీ భరత్‌, పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితారెడ్డి, ఈగల్ ఎస్పీ నగేష్ బాబు సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొని సైకిల్ తొక్కారు. కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి RS రోడ్డు కూడలి వరకు సైకిల్ ర్యాలీ సాగింది.

దాదాపు 400 మంది యువత, నగరవాసులు సైకిల్‌ తొక్కుతూ డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా ఏపీని మార్చడం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి భరత్ అన్నారు. ఎవరైనా డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటున్నట్లు తెలిస్తే పోలీసులకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత నగర పౌరులపై ఉందన్నారు.

ఏపీ వ్యాప్తంగా 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో, సైకిల్ తొక్కు బ్రో' (ETV Bharat)

విద్యా సంస్థల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు : ఏపీలో మారకద్రవ్యాల నిర్మూలనకు ఈగల్ టీం ఎంతో కృషి చేస్తుందని ఈగల్ విభాగం ఎస్పీ నగేశ్ బాబు తెలిపారు. ఈగల్ టీం ఏర్పడినప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ తగ్గుముఖం పట్టిందని ఆయన తెలిపారు. డ్రగ్స్​పై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. అందులో భాగంగా కర్నూలులో డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో కార్యక్రమం నిర్వహించామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో గంజాయి సాగు పూర్తిగా అరికట్టామని వివరించారు. ఈగల్ టీంతో కలిసి ఏపీ వ్యాప్తంగా పనిచేసేందుకు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సిద్దమౌతుందని కర్నూలు జిల్లా రెడ్ క్రాస్ సోసైటీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్. గోవిందు రెడ్డి తెలిపారు.

భారీ సైకిల్ ర్యాలీ : డ్రగ్స్​కు వ్యతిరేకంగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము నేతృత్వంలో భారీ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియం కమిటీ, ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్లు డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో, సైకిల్ తొక్కు బ్రో అనే నినాదంతో గుడివాడ సైక్లోథాన్ 2025 పేరిట ర్యాలీ నిర్వహించారు. యువతతో కలిసి ఈగల్ బృందం ఐజీ రవికృష్ణ సైకిల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. మంచి, చెడు అలవాట్లు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చిన్నతనం నుంచి గుర్తించాలని ఎమ్మెల్యే రాము సూచించారు. మంచి అలవాట్లతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చని వివరించారు. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ నిర్మూలనే లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రతిష్టాత్మకంగా చర్యలు చేపడుతున్నారని తెలిపారు.

డ్రగ్స్ అమ్మితే కఠిన చర్యలు: డ్రగ్స్​కు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు కాకినాడ జిల్లా తునిలో పోలీసులు సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. సీఐ గీతా రామకృష్ణ, చెన్నకేశవులు ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మెయిన్ రోడ్, గొల్లప్పారావు సెంటర్, గవర్నమెంట్ హాస్పటల్ మీదుగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. డ్రగ్స్ వినియోగం వల్ల అనర్ధాలు, అమ్మకాలు చేస్తే తీసుకునే కఠిన చర్యలను వివరించారు. డ్రగ్స్​కు వ్యతిరేకంగా అందరితో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు.

గంజాయి, మాదకద్రవ్యాలను విక్రయించినా, కొనుగోలు చేసినా పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని ఎస్సై శివ నాగబాబు తెలిపారు. ఆదివారం గండేపల్లి పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ‘సైక్లో థాన్’ లో భాగంగా ‘డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో- సైకిల్ తొక్కు బ్రో’ కార్యక్రమంలో సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్సై మాట్లాడుతూ యువత, విద్యార్థులు మత్తుకు బానిసై జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అటువంటి వారు ఎక్కడ కనిపించినా ఈగల్ టీం లేదా టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు 1972, 112లకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలన్నారు. అనంతరం సింగరాయపాలెం రోడ్డులో పోలీస్ సిబ్బంది సైకిల్ తొక్కుతూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.

గంజాయి సాగుపై డ్రోన్లతో నిఘా : గంజాయి సాగుకు వ్యతిరేకంగా రైతుల్లో చైతన్యం తెచ్చేందుకు ఈగల్‌ అధిపతి ఆకే రవికృష్ణ, పోలీసులు, వివిధ శాఖల సమన్వయంతో రంగంలోకి దిగారు. ఎవరైనా గంజాయి వేస్తే, చట్టపరంగా ఎదుర్కోవాల్సిన కేసులు, పర్యవసానాలపై సాగు చేసే వారికి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో గంజాయి ఉనికిని గుర్తించేందుకు పోలీసు అధికారులు డ్రోన్లతో నిఘా పెట్టారు. గతంలో గంజాయి వేసిన చోట ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏ పంటలు వేశారో డ్రోన్ల సాయంతో పరిశీలిస్తున్నారు. డ్రోన్ల ద్వారా గంజాయి తోటలను గుర్తించిన ప్రాంతాల్లోకి ఈగల్‌ బృందాలను పంపించి, ధ్వంసం చేస్తున్నారు.

భవిష్యత్తులో మరింత ఉద్ధృతం : కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నమోదైన ప్రతి గంజాయి కేసులోనూ ఫైనాన్షియల్‌ ఇన్విస్టిగేషన్‌ చేయిస్తున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల్లోని ఎస్పీలు, డీఎస్పీలు, ఎస్‌హెచ్‌వోలకు ఈగల్‌ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణనిచ్చారు. నమోదయ్యే ప్రతి కేసులోనూ స్మగ్లర్లకు సంబంధించిన ఆర్థిక మూలాలను వెలికితీస్తామని ఆకే రవికృష్ణ తెలిపారు. వారి ఆస్తులన్నీ జప్తు చేయిస్తాం, భవిష్యత్తులో ఇది మరింత ఉద్ధృతమవుతుందని స్పష్టం చేశారు.

