రాజకీయవర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా 'దానం' అనర్హత అంశం - ఫిరాయింపులకు ఇకనైనా బ్రేక్ పడేనా?
దానం నాగేందర్పై హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేసింది. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే స్థానం ఖాళీ అయిందని తీర్పు ఇచ్చింది. తనకు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే ఉద్దేశం లేదని, ఎన్నికల క్షేత్రంలోనే తేల్చుకుంటానని దానం స్పష్టం చేశారు.
Published : September 19, 2026 at 8:06 AM IST
Anti Defection Law Telangana : దానం నాగేందర్పై హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ తీర్పుతో పార్టీ ఫిరాయింపులకు బ్రేక్ పడుతుందా? లేక ఈ నిర్ణయం కేవలం దానం వరకే పరిమితమా? రాజకీయవర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన పార్టీ ఫిరాయింపుల ఎపిసోడ్పై ప్రత్యేక కథనం.
రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్
ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్పై హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పార్టీ ఫిరాయించినట్లుగా హైకోర్టు నిర్ధారించడమే కాకుండా ఆ స్థానం ఖాళీ అయిందని తీర్పు వెలువరించింది. ఈ తీర్పుతో పార్టీ ఫిరాయింపులకు బ్రేక్ పడుతుందా? లేక స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు తప్పుపట్టి అనర్హత వేటు వేసినందున ఆయన వరకే పరిమితం అవుతుందా? అన్న చర్చ విస్తృతంగా జరుగుతోంది.
బీఆర్ఎస్ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లడంతో
మరో 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారినట్లు ఆధారాలు లేవని స్పీకర్ ఇచ్చిన రూలింగ్ను వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లు కూడా హైకోర్టులో ఉన్నాయి. వచ్చే నెలలో ఇవి కూడా విచారణకు రానున్న నేపథ్యంలో ఈ అంశానికి మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. తెలంగాణ మొదటి శాసనసభలోనే ఫిరాయింపులు ప్రారంభమైనా రెండింట మూడొంతుల మెజార్టీ సభ్యులు వచ్చే దాకా ఆగి, పార్టీ శాసనసభాపక్షాలనే విలీనం చేయగా, అప్పటి ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ స్పీకర్కు ఫిర్యాదు చేయడం వరకే పరిమితమైంది. కానీ ఇప్పుడు విపక్ష బీఆర్ఎస్ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లి పోరాడగా, బీజేపీ కూడా కోర్టుకెళ్లింది.
ఉప ఎన్నిక అనివార్యం
అనర్హత వేటు ప్రక్రియపై స్పీకర్ అనివార్యంగా ఓ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి రావడం, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ గుర్తుపై పోటీ చేసి లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గుర్తుపై పోటీ చేసినా పార్టీ మారినట్లు ఆధారాలు లేవని ఇచ్చిన ఆర్డర్ను హైకోర్టు రద్దు చేసి, ఈ స్థానం ఖాళీ అయినట్లు ప్రకటించింది. దీనిపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే ఉద్దేశం లేదని, ఎన్నికల క్షేత్రంలోనే తేల్చుకుంటానని దానం ప్రకటించడంతో అనివార్యంగా ఉప ఎన్నిక జరిగే అవకాశం ఉంది.
దానంతో పాటు మిగిలిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలపై కూడా అనర్హత వేటు వేయాలన్న కేసు హైకోర్టులో ఉంది. ఇందులో అరెకపూడి గాంధీ, కాలె యాదయ్య, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, సంజయ్, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ప్రకాశ్ గౌడ్, కడియం శ్రీహరి, తెల్లం వెంకట్రావు ఉన్నారు. వారంతా కూడా కాంగ్రెస్లో చేరలేదని, అభివృద్ధి పనుల కోసం మాత్రమే ముఖ్యమంత్రిని కలిశామని పేర్కొన్నారు. దాంతో పార్టీ మారినట్లు ఆధారాల్లేవని స్పీకర్ ఇచ్చిన రూలింగ్పై హైకోర్టు విచారణ జరపనుంది.
గతంలో తెలుగుదేశం శాసనసభా పక్షం విలీనం
2014 శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత అసెంబ్లీలో తెలుగుదేశం, కాంగ్రెస్, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్లో చేరారు. అయితే తెలుగుదేశం నుంచి గెలిచిన 15 మందిలో 12 మంది చేరే వరకు స్పీకర్ ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదు. 12 మంది చేరిన తర్వాత రెండింట మూడొంతుల మెజార్టీ రావడంతో తెలుగుదేశం శాసనసభా పక్షాన్నే విలీనం చేశారు. తెలుగుదేశం నుంచి గెలిచిన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ 2015లో మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టగా, 2016 మార్చిలో తెలుగుదేశం శాసనసభా పక్షం విలీనమైంది. అప్పటి వరకు దశల వారీగా ఎమ్మెల్యేల చేరిక జరిగింది. 21 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలలో ఏడుగురే బీఆర్ఎస్లో చేరారు. దాంతో విలీనానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. స్పీకర్కు ఫిర్యాదు చేసినా చర్య వాయిదా వేస్తూ వచ్చి చివరకు ఎలాంటి సమస్య లేకుండానే ఐదేళ్లు పూర్తి చేశారు.
ఫిరాయింపులకు బ్రేక్ పడుతుందా
2019లో మాత్రం 18 మందికి గానూ 12 మంది చేరడంతో రెండింట మూడొంతుల మెజార్టీ వచ్చి విలీనానికి అవకాశం ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి మంత్రిగా పని చేశారు. అప్పుడు కూడా 2019లో మార్చిలో ప్రారంభమై జూన్ వరకు దశల వారీగా చేరికలు జరిగాయి. కాంగ్రెస్ స్పీకర్కు ఫిర్యాదు చేయడం వరకే పరిమితమైంది. కానీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అడుగడుగునా గట్టిగా పోరాడింది. స్పీకర్, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, మళ్లీ హైకోర్టుకు ఇలా గట్టిగా చేసిన పోరాటం వల్ల ఒక ఎమ్మెల్యే పదవిని కోల్పోగా, మిగిలిన వారి విషయంలో ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆసక్తి అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లోనూ నెలకొంది. తాజాగా హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వల్ల అయినా ఫిరాయింపులకు బ్రేక్ పడుతుందా? అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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