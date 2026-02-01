ఏసీబీ వలలో 'దర్శి మున్సిపల్ కమిషనర్' - ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు గుర్తింపు
విధి నిర్వహణలో అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు, ఆదాయానికి మించి ఆస్తులను కూడబెట్టినట్లు సమాచారం - దాడుల్లో రూ.2 కోట్ల విలువైన అక్రమార్జన గుర్తింపు - మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం రూ. ఐదారు కోట్లు
ACB Raids In The House Of Darsi Municipal Commissioner : ఆదాయానికి మించి ఆస్తులకు సంబంధించిన రాష్ట్రంలో వచ్చిన ఫిర్యాదులపై రాష్ట్ర అవినీతి నిరోధక శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. అవినీతికి పాల్పడే అధికారులు, వ్యాపారులు, సంస్థలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఏసీబీ డైరెక్టర్ జనరల్ అతుల్ సింగ్ గత సంవత్సరం కేసుల సమీక్ష అనంతరం వెల్లడించారు. దానికి తగినట్లుగానే 2026వ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి తమకు వచ్చిన ఫిర్యాదులను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.
ఆస్తి పన్నును బూచిగా చూపి భారీగా లంచాలు వసూలు చేయడంలో ఆయన దిట్ట. సుమారు దశాబ్దన్నర కాలంపాటు ఈ విభాగంలోనే పనిచేసిన అనుభవం పురపాలక కమిషనర్ హోదాలో మరింత డబ్బులు ఎలా రాబట్టవచ్చో తెలుసుకుని అనేక వసూళ్లు సాగించారు. జూనియర్ సహాయకుడిగా ఉద్యోగ ప్రస్థానం ప్రారంభించిన ఆయన దాదాపు రూ.కోట్లకు పడగలెత్తారు. కూడబెట్టిన కొంత డబ్బును స్థిరాస్తి వ్యాపారంలో పెట్టారు. అక్కడ ఆయనతో ఉన్న వ్యాపార భాగస్వాములతో తేడాలు రావడంతో చివరకు ఆయన అక్రమార్జన లోకానికి బట్టబయలైంది.
కమిషనర్ ఇంట్లో అనిశా సోదాలు : ప్రకాశం జిల్లాలోని దర్శి మున్సిపల్ కమిషనర్గా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న యాదల మహేశ్వరరావు నివాసం, అతని కార్యాలయంలో అవినీతి నిరోధకశాఖ అధికారులు శనివారం(31-01-26) సోదాలు నిర్వహించారు. విధి నిర్వహణలో అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు, ఆదాయానికి మించి ఆస్తులను కూడబెట్టినట్లు వచ్చిన సమాచారంతో ఏకకాలంలోనే దర్శితో పాటు స్వగ్రామమైన సత్తెనపల్లి, నరసరావుపేటలోని ఆయన ఇళ్లల్లో, ఒంగోలులోని బంధువుల నివాసంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు.
మహేశ్వరరావు ఇంట్లో సోదాలు : నెల్లూరు అనిశా డీఎస్పీ రామకృష్ణుడు పర్యవేక్షణలో మహేశ్వరరావు ఇంట్లో సోదాలు కొనసాగాయి. మహేశ్వరరావు తల్లి, భార్య, కుమారుడి పేర్ల మీద రెండు ఇళ్లు, తొమ్మిది నివాస స్థలాలు, 0.89 సెంట్ల వ్యవసాయ భూమి, రూ.2.6 లక్షల నగదు, 729 గ్రాముల బంగారం, 9.275 కిలోల వెండి, ఓ కారు, మూడు ద్విచక్రవాహనాలు ఉన్నట్లు అనిశా అధికారులు గుర్తించారు. దాడుల్లో రూ.2 కోట్ల విలువైన అక్రమార్జనను గుర్తించారు. ఇది మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం చూస్తే రూ.ఐదారు కోట్లు ఉంటుంది. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులున్నాయని, పూర్తి వివరాలు లెక్క కట్టిన తర్వాత వెల్లడిస్తామని డీఎస్పీ తెలిపారు. కమిషనర్ను అదుపులోకి తీసుకుని నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపర్చనున్నట్లు చెప్పారు.
ఇళ్ల స్థలాలే ఎక్కువ : శనివారం జరిగిన అనిశా దాడుల్లో ఇళ్ల స్థలాలను తొమ్మిది చోట్ల గుర్తించారు. పల్నాడు జిల్లాలోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా నరసరావుపేట కేంద్రంగా అనేక ఆస్తులు కూడగట్టారు. పల్నాడు జిల్లాలో వసూలు చేసే లంచాలతో స్థిరాస్తి వ్యాపారం మొదలుపెట్టడంతో భాగస్వాములకు ఆయనకు మధ్య వ్యాపార లావాదేవీల్లో కొన్ని తేడాలు రావడంతో అనిశాకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అనిశా దాడుల్లో భారీగా బంగారం, వెండితో పాటు నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనిశా దాడుల్లో డీఎస్పీ రామకృష్ణుడు, సీఐలు రమేష్, శేషు, ఎస్ఐలు షరీఫ్, ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
జూనియర్ సహాయకుడి నుంచి కమిషనర్గా : మహేశ్వరరావుది స్వస్థలం సత్తెనపల్లి కాగా, తండ్రి చనిపోవడంతో కారుణ్య నియామకంలో జూనియర్ సహాయకుడిగా పురపాలక శాఖలో ఆయన ప్రస్థానం మొదలుపెట్టారు. సుమారు 12 సంవత్సరాల పాటు వినుకొండలో పనిచేసిన ఆయన డబ్బు ముట్టందే ఏ పనిచేయరని పేరును కూడా సంపాదించారు. వినుకొండ పంచాయతీ నుంచి పురపాలక సంఘంగా ఆవిర్భవించినప్పుడు ఆస్తి పన్ను విధింపులో పెద్దఎత్తున మహేశ్వరరావు వసూళ్లు సాగించారని అక్కడి వారు చెబుతుంటారు. ప్రస్తుతం ఆయన వినుకొండ రెవెన్యూ అధికారిగా పని చేస్తూ దర్శి కమిషనర్ (ఎఫ్ఏసీ)గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. దర్శి నగర పంచాయతీ నుంచి పురపాలక సంఘంగా మారినప్పుడు బాగా డబ్బులు వెనకేసుకున్నారన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయు.
ఎవరినీ నొప్పించరు : అందరిని వరుసలు కలిపి, ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ మహేశ్వరరావు పనులు చక్కబెడతారని చెబుతారు. ఏ పార్టీ రాజకీయ నాయకులతోనైనా లౌక్యంగా వ్యవహరిస్తారని మహేశ్వరరావుకి పేరుంది. పోస్టింగులను నాయకుల ప్రాపకంతో కూడా దక్కించుకుంటారని, ఈ క్రమంలో దర్శి పురపాలక సంఘం ఇన్ఛార్జి కమిషనర్గా మూడు సంవత్సరాలుగా తిష్ఠవేశారు. బీపీఎస్, ఎల్ఆర్ఎస్ ఏ పథకమైనా తాను చెప్పినట్లు ముడుపులు సమర్పించుకుంటేనే ఏ పనైనా జరుగుతుందని లేదంటే క్రమబద్ధీకరణ జరగదని సున్నితంగా చెప్పి డబ్బులు రాబట్టడంలో మహేశ్వరరావు దిట్టగా మారారు. స్థిరాస్తి వ్యాపారులు వెంచర్లు వేయాలంటే పై అధికారులకు డబ్బులివ్వాలని చెప్పి భారీగా వసూళ్లు సాగిస్తారు. మహేశ్వరరావు లౌక్యంతో ఉన్నతాధికారులను బాగా మచ్చిక చేసుకుంటారని సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
