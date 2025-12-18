Telangana Panchayat Elections Results2025

ఏఎన్​ఆర్​ కళాశాలలో రామోజీ స్కిల్​ డెవలప్​మెంట్​ సెంటర్​ : రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ కిరణ్

గుడివాడలో ANR కళాశాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు - ఏఎన్‌ఆర్‌ చిత్రపటంతో పోస్టల్ స్టాంపును ఆవిష్కరించిన వెంకయ్యనాయుడు - కాలేజీ డైమండ్‌ జూబ్లీ వేడుకల సావనీర్‌ను ఆవిష్కరించిన రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్‌

ANR College Diamond Jubilee Celebrations
ANR College Diamond Jubilee Celebrations (ETV)
Published : December 18, 2025 at 8:53 PM IST

ANR College Diamond Jubilee Celebrations : మనిషి జీవించే జీవితం భవిష్యత్తు తరాలకు గుర్తు పెట్టుకునేలా ఉండాలని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. ఏఎన్​ఆర్‌ కాలేజీలో స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కేంద్రం నిర్మాణానికి అక్కినేని కుటుంబం రూ.2 కోట్లు కేటాయించడం, అలాగే రామోజీ గ్రూపు రూ.50 లక్షలు విరాళం ఇవ్వడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కేంద్రాన్ని ఈనాడు యాజమాన్యమే నిర్వహించాలని సూచించారు.

ఏఎన్​ఆర్​ కళాశాలలో రామోజీ స్కిల్​ డెవలప్​మెంట్​ సెంటర్ (ETV)

ఇవాళ ఏఎన్​ఆర్‌ కళాశాల 75వ వజ్రోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఆనాటి విద్యార్థులందరూ పెద్ద ఎత్తున కళాశాలకు చేరుకున్నారు. దాదాపు 50 సంవత్సరాల తర్వాత తమతో చదువుకున్న, అల్లరి చేసిన మిత్రులందరినీ ఒక్కసారి చూడటంతో సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలోని అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కళాశాల 75వ వజ్రోత్సవ వేడుకలు కోలాహలంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ ఎంపీ కావూరి సాంబశివరావు, ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి బట్టు దేవానంద్‌ పాల్గొన్నారు. రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ చెరుకూరి కిరణ్‌ వర్చువల్‌గా వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

కాలేజీ అభివృద్ధికి సహకరించాలి: కళాశాల డైమండ్‌ జూబ్లీ వేడుకల సావనీర్‌ను రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్‌ ఆవిష్కరించారు. అలాగే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు చిత్రపటంతో రూపొందించిన పోస్టల్‌ స్టాంపును మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు ఆవిష్కరించారు. డైమండ్‌ జూబ్లీ సందర్భంగా గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, కేంద్ర మంత్రి ధర్మేద్రప్రధాన్‌ అభినందన లేఖలను పంపారు.

రామోజీ గ్రూప్స్​ తరుపున రూ.50 లక్షలు విరాళం: మనం చదువుకున్న కళాశాలతో మనకు అనుబంధం ఉంటుందని, తల్లిదండ్రులు చదువుకున్న కళాశాలతో కూడా అనుబంధం పెంచుకోవడం సంతోషంగా ఉందని రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్‌ తెలిపారు. రాబోయే తరాలకు మంచి విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ఎంతో మంది భారీ విరాళాలు ఇచ్చి ఏఎన్నార్‌ కళాశాలను స్థాపించారని చెప్పారు. విద్యాపరంగా విద్యార్థులు మంచి నడవడిక, నైతిక విలువలు ఉండాలని అన్నారు.

"వజ్రోత్సవ వేడుకలకు రావాల్సి ఉంది. కానీ పరిస్థితుల వల్ల కుదరలేదు. కళాశాల 100 సంవత్సరాల వేడుకలకు తప్పకుండా వస్తాను. కళాశాలలో స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ సెంటర్‌కు మా కుటుంబం తరపున రూ.50 లక్షలు విరాళంగా ఇస్తాం. -సీహెచ్​ కిరణ్, రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ

ఏఎన్నార్​ కాలేజ్​ వజ్రోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించడం సంతోషకరం : ఏఎన్​ఆర్‌ కళాశాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించుకోవడం సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడకు చెందిన ఎంతోమంది వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారని వారందరూ కాలేజీ అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరారు. కళాశాలలో స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కేంద్రం నిర్మాణం కోసం అక్కినేని కుటుంబం రూ.2 కోట్లు కేటాయించడం అభినందనీయమని వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు.

"కళాశాలలో చదవడంతోపాటు మనం భవిష్యత్తు తరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచేలా జీవితంలో ఎదగాలి. ఇదే కళాశాలలో ఎంతోమంది చదువుకుని ఉన్నతస్థితికి చేరుకున్నారు. ఏఎన్నార్‌ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేయబోతున్న స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ సెంటర్‌ ఈనాడు యాజమాన్యమే నిర్వహించాలి. వారికి ఆ పట్టుదల ఉంది. - వెంకయ్యనాయుడు, మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి

నాయకులుగా ఎదగాలంటే కళాశాలలే మొదటి మెట్టు : కాలం తీరిన కోర్సుల స్థానంలో విద్యార్థుల కలను సాకారం చేసుకునేలా మార్పులు తీసుకురావాలని కేంద్ర మాజీ విజిలెన్స్‌ కమిషనర్‌ కేవీ చౌదరి అన్నారు. 75 సంవత్సరాల్లో చేసిన దానికన్నా 3 రెట్లు గత 25 ఏళ్లలో చేశామని చెప్పుకునేలా కళాశాలను తీర్చిదిద్దాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. విద్యార్థులు నాయకులుగా ఎదగాలంటే కళాశాలలే మొదటి మెట్టని ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్‌ తెలిపారు. ఇదే కళాశాలలో చదువుకుని న్యాయమూర్తి స్థాయి వరకూ చేరుకున్నానంటే అధ్యాపకులు చూపిన మంచి దారని తెలిపారు.

ఏఎన్​ఆర్‌ చూపిన మార్గం నేడు ఎంతోమంది విద్యార్థులను ఉన్నతస్థితికి తీసుకువెళ్లిందని పామర్రు, గుడివాడ ఎమ్మెల్యేలు వర్ల కుమార్‌రాజా, వెనిగండ్ల రాము తెలిపారు. తాను చదువుకోకపోయినా అందరూ చదువుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఏఎన్​ఆర్‌ ఆ రోజుల్లోనే రూ.లక్ష ఇవ్వడం అభినందనీయమన్నారు. కళాశాల అభివృద్ధికి తమవంతు సహకారం అందిస్తామని తెలిపారు.

అప్పుడు ఎన్టీఆర్​కు ఏఎన్నార్‌ కాలేజీ విద్యార్థులు అండగా నిలిచారు: జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌

విద్యార్థులకు అక్కినేని నాగార్జున భారీ కానుక - రూ.2 కోట్లు విరాళం

