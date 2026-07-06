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చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యం కేసులో మరో ట్విస్ట్‌ - అనుమానాస్పదంగా కియా కారు

జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమైన రోజు అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన కియా కారు - రెండ్రోజులుగా ఇదే ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న కారు - చిన్నారి బంధువుల ఆరోపణలపై అప్రమత్తమైన పోలీసులు

Another Twist in Child Gnaneswari Missing Case
Another Twist in Child Gnaneswari Missing Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 9:41 PM IST

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Another Twist in Child Gnaneswari Missing Case : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సి.హెచ్‌.అగ్రహారంలో గతనెల 6న అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి కేసులో మరో ట్విస్ట్‌ బయటపడింది. జ్ఞానేశ్వరి కనిపించకుండా పోయిన రోజున పరిసర ప్రాంతాల్లో కియా కారు అనుమానాస్పదంగా కనిపించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. దీనిపై గతంలోనే జ్ఞానేశ్వరి కుటుంబసభ్యులు పోలీసుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

తాజాగా రెండు రోజుల నుంచి ఇదే ప్రాంతంలో ఆ కారు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతోందని కుబుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. కారు, కారులో ఉన్న వ్యక్తులపై కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే కారు నర్సీపట్నం సమీపంలో చిన్నారి బంధువును ఢీకొట్టిందని ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ కారుపై జ్ఞానేశ్వరి కుటుంబసభ్యుల అనుమానాలతో పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. గతంలో వ్యక్తం చేసిన అనుమానం మేరకు కారు గురించి విచారించామని పోలీసులు చెప్పారు. తాజాగా మరోసారి కారు, అందులోని వ్యక్తుల గురించి లోతుగా విచారణ చేపట్టామని తెలిపారు.

అసలేం జరిగిందంటే? : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ CH అగ్రహారంలో గణేష్, భవాని దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి. గ్రామ శివారులోని పామాయిల్ తోటలో కాపలాదారులుగా పనిచేస్తున్న ఈ కుటుంబానికి జ్ఞానేశ్వరే ఇంటివెలుగు. జూన్‌ 6 మధ్యాహ్నం తండ్రి తోట పనులకు వెళ్తుండగా జాను వెనకే వెళ్లింది. కొద్దిసేపటికే తండ్రి తిరిగి ఇంటి దగ్గర వదిలివెళ్లాడు. తల్లి మరో చిన్నారికి స్నానం చేయిస్తోంది. ఈలోపే జాను కనిపించకుండా పోయింది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధి కానీ ఆ కుటుంబానికి మాత్రం అంతులేని నిరీక్షణగా మారిపోయింది. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ, ఆడుకుంటూ ఉండే చిన్నారి కనిపించకపోవడంతో ఇంట్లో విషాదం నెలకొంది.

జూన్ 6 మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో జ్ఞానేశ్వరి కనిపించకుండా పోయింది. మొదట అందరూ పాప తోటలోనే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటుందని అనుకున్నారు. తోటంతా వెతికారు, గ్రామమంతా గాలించారు. కానీ జాను కనిపించలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. డ్రోన్ కెమెరాలు డాగ్ స్క్వాడ్, NDRF, అటవీశాఖ, ప్రత్యేక బృందాలు కొండలు, తోటలు, లోయలు, చెరువులు, బోరుబావులు ఒక్క అంగుళం కూడా వదలకుండా వెతికాయి. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించారు. ఫోన్ కాల్స్ విశ్లేషించారు. అనుమానితులను విచారించారు. అయినా జాను ఎక్కడుందో చెప్పే ఒక్క ఆధారం కూడా లభించలేదు.

దర్యాప్తులో కీలకంగా ఉన్న కుక్క మృతి : ఈ కేసులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది ఆ కుటుంబం పెంచుకున్న శునకం. చిన్నారితో పాటు అదృశ్యమైన ఆ కుక్క జూన్‌ 9న తోటలోకి తిరిగి రావడంతో దాని వెనుకే జాను జాడ దొరుకుతుందని అంతా భావించారు. జూన్‌12న GPS ట్రాకర్ అమర్చి అది వెళ్లిన ప్రతి దారిని పోలీసులు అనుసరించారు. దాదాపు పది కిలోమీటర్ల మేర తిరిగిన ప్రాంతాలన్నింటినీ జల్లెడ పట్టారు. కానీ ఎక్కడా జాడ దొరకలేదు. చివరకు శునకం కూడా జూన్‌ 13న మృతిచెందడంతో దర్యాప్తులో కీలకంగా ఉంటుందని భావించిన మరో ఆశ కూడా ముగిసిపోయింది. జూన్‌ 14 శునకానికి పోస్ట్‌మార్టం నిర్వహించారు. నమూనాలు సేకరించి విశాఖలోని ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌కు పంపించారు. శునకం అనారోగ్యంతోనే మృతి చెందిందని జూన్‌ 24న నివేదిక వచ్చింది.

కేసు తీవ్రత గుర్తించిన ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌, హోంమంత్రి అనిత ఆదేశాలతో అదనపు బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి. థర్మల్ డ్రోన్లు, అటవీ శాఖ త్వరిత స్పందన బృందాలు, హనుమాన్ రెస్క్యూ టీమ్ అందరూ కలిసి కొండ ప్రాంతాన్ని అణువణువూ వెతికారు. అడవి జంతువుల ప్రమేయం ఉందా? ఎవరైనా చిన్నారిని తీసుకెళ్లారా? లేక మరేదైనా జరిగిందా? ప్రతి కోణంలోనూ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. పక్క జిల్లాల్లోని RTC, రైల్వే స్టేషనల్లో గోడపత్రాలు అంటించారు. ఆచూకీ చెబితే లక్ష రూపాయల బహుమతి ప్రకటించారు. అయినా ఇప్పటివరకు ఒక్క ఆధారం కూడా లభించలేదు. పాప ఘటనపై ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తూనే ఉంది.

మిస్టరీగా మారిన చిన్నారి అదృశ్యం కేసు : నెల రోజులు గడిచినా చిన్నారి జాడ మాత్రం దొరకలేదు. తలుపు చప్పుడు వినిపిస్తే చాలు. మా జాను వచ్చిందేమో అని ఆ తల్లి ఆశగా చూస్తోంది. తండ్రి చూపులన్నీ ఆ తోట దారినే వెతుకుతున్నాయి. పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇంత టెక్నాలజీ వాడినా ఇన్ని బలగాలను ఉపయోగించినా పాప ఆచూకీ దొరకకపోవటం మిస్టరీగా మారింది.

అయితే జ్ఞానేశ్వరి కనిపించకుండా పోయిన రోజున పరిసర ప్రాంతాల్లో కియా కారు అనుమానాస్పదంగా కనిపించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. తాజాగా రెండు రోజుల నుంచి ఇదే ప్రాంతంలో ఆ కారు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతోందని కుబుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. దీంతో మరోసారి కారు, అందులోని వ్యక్తుల గురించి లోతుగా విచారణ చేపట్టామని పోలీసులు తెలిపారు.

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ANOTHER TWIST IN GNANESWARI CASE

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