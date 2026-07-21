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ఆత్మహత్యాయత్నం ఓ నాటకం! - మరో మలుపు తిరిగిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​ లైంగిక వేధింపుల కేసు

ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ ఆత్మహత్యాయత్నం నాటకంగా భావిస్తున్న పోలీసులు - అతిగా మద్యం తాగడంతో అపస్మారక స్థితిలోకి ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి - రక్తపరీక్షలో కనిపించని విష పదార్థం ఆనవాళ్లు

Trainee IPS Uday krishna Case New Twist
Trainee IPS Uday krishna Case New Twist (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 7:17 AM IST

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New Twist in Trainee IPS Uday krishna Case : సంచలనం సృష్టించిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​ లైంగిక వేధింపుల కేసు మరో మలుపు తిరిగింది. నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్​ ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకొని ఆసుపత్రి పాలైనట్లు సోమవారం రోజంతా ప్రచారం జరిగింది. అయితే అదంతా నాటకమని, సానుభూతి పొందడం కోసమే ఇలా చేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

ప్రతిష్టాత్మకమైన జాతీయ పోలీస్‌ అకాడమీలో తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఫిర్యాదు చేయటంతో శనివారం రాత్రి అత్తాపూర్‌ పోలీసులు ఉదయ్​ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన ట్రైనీ ఐపీఎస్​ ఉదయ్‌ ఆదివారం అమీర్‌పేట్‌లోని స్నేహితురాలి గదికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఆహారం తీసుకోకుండా అతిగా మద్యం తాగడంతో అపస్మారక స్థితిలోకి చేరాడు. సోమవారం ఉదయం నిద్ర లేపేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.

మంచం పక్కనే మద్యం సీసా, శానిటైజర్‌ ఉండటంతో ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు భావించి అతని సోదరుడు ప్రణయ్‌ కృష్ణారెడ్డి, మరికొందరు మిత్రులు కలిసి ఉదయం 9.30 గంటలకు ఎస్సార్​నగర్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వెంటనే అతనికి అత్యవసర చికిత్స అందించిన వైద్యులు రక్త నమూనాలను పరీక్షకు పంపారు. రక్తంలో ఎలాంటి విష పదార్థం లేదని నివేదిక రావడంతో తనపై వచ్చిన వేధింపుల కేసును పక్కదారి పట్టించేందుకు ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి నాటకం ఆడినట్లు పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. మద్యం మత్తులోనే సూసైడ్‌ నోట్‌ రాసినట్టు భావిస్తున్నారు.

అంతర్గత కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నతాధికారులు : జాతీయ పోలీస్‌ అకాడమీలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఉదంతంపై దర్యాప్తు జరిపేందుకు అధికారులు అంతర్గత కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపి, ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డిపై తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా అత్తాపూర్‌ పోలీసులు జాతీయ పోలీస్ అకాడమీ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. సీసీటీవీ కెమెరాల దృశ్యాలను సేకరించనున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్​తో ఏడాదిగా తన స్నేహం కొనసాగుతోందని, తాను ఆత్మహత్యకు యత్నించడానికి ఆమెతో పాటు నలుగురు కారణమని నిందితుడు సోమవారం విడుదల చేసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఆమె తనతో వాట్సాప్‌లో ఛాటింగ్‌ చేసినట్టు ఆధారాలున్నాయన్నారు. తామిద్దరం కలిసి ఉన్న వీడియోలు ఆమె భర్తకు పంపినట్లు తెలిపారు. ఇక్కడ జరిగిన దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఆమె తనపై నిరాధార ఆరోపణలు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆమెతో పరిచయమైనప్పటి నుంచి జరిగిన ఘటనలకు సాక్ష్యాలన్నీ తన ఫోన్‌లో ఉన్నాయన్నారు.

న్యాయం గెలుస్తుందని విశ్వసిస్తున్నా : అంతకు ముందు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి పోస్టు పెట్టారు. తనపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, వదంతులు నిరాధారమని, అవాస్తవమని, న్యాయం గెలుస్తుందని విశ్వసిస్తున్నట్టు అందులో పేర్కొన్నారు. తన సోదరుడిపై జరుగుతున్న ప్రచారాలన్నీ అవాస్తవాలని ఉదయ్‌ సోదరుడు ప్రణయ్‌ కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులే శిక్షణలో ఉండగానే పోలీస్‌ స్టేషన్‌ మెట్లు ఎక్కడం దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలకు తావిస్తోంది.

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