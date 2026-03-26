ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ దక్షిణభాగంపై కేంద్రం నుంచి మరో ముందడుగు - మంత్రి కోమటిరెడ్డికి కేంద్రమంత్రి గడ్కరీ లేఖ

దక్షిణభాగానికి డీపీఆర్‌ దిశగా చర్యలు తీసుకున్నట్లు నితిన్‌ గడ్కరీ వెల్లడి - డీపీఆర్‌ తయారీ కోసం కన్సల్టెన్సీని అపాయింట్‌ చేసినట్లు స్పష్టీకరణ - మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్న నితిన్ గడ్కరీ

Centre Focus on RRR South DPR
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 10:58 PM IST

Centre Focus on RRR South DPR : ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ దక్షిణభాగంపై కేంద్రం నుంచి మరో ముందడుగు పడింది. దక్షిణభాగానికి డీపీఆర్‌ దిశగా చర్యలు తీసుకున్నట్లు నితిన్‌ గడ్కరీ వెల్లడించారు. డీపీఆర్‌ తయారీ కోసం కన్సల్టెన్సీని అపాయింట్‌ చేసినట్లుగా పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. డీపీఆర్​ రూపకల్పన జరుగుతోందని అందులో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు నితిన్ గడ్కరీ లేఖ పట్ల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు కేంద్రమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నార్త్ పార్ట్ ఇప్పటికే మంజూరై.. టెండర్ దశలో ఉందని తెలిపారు. సౌత్ పార్ట్ పట్ల కూడా కేంద్రం నుంచి సానుకూల నిర్ణయం వచ్చిందన్నారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ రాష్ట్రానికి మరో గేమ్ చేంజర్ కాబోతుందని మంత్రి కోమటిరెడ్డి అన్నారు.

UNION MINISTER NITHIN GADKARI
