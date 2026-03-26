ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణభాగంపై కేంద్రం నుంచి మరో ముందడుగు - మంత్రి కోమటిరెడ్డికి కేంద్రమంత్రి గడ్కరీ లేఖ
దక్షిణభాగానికి డీపీఆర్ దిశగా చర్యలు తీసుకున్నట్లు నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడి - డీపీఆర్ తయారీ కోసం కన్సల్టెన్సీని అపాయింట్ చేసినట్లు స్పష్టీకరణ - మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్న నితిన్ గడ్కరీ
Published : March 26, 2026 at 10:58 PM IST
Centre Focus on RRR South DPR : ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణభాగంపై కేంద్రం నుంచి మరో ముందడుగు పడింది. దక్షిణభాగానికి డీపీఆర్ దిశగా చర్యలు తీసుకున్నట్లు నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు. డీపీఆర్ తయారీ కోసం కన్సల్టెన్సీని అపాయింట్ చేసినట్లుగా పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డికి రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు. డీపీఆర్ రూపకల్పన జరుగుతోందని అందులో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు నితిన్ గడ్కరీ లేఖ పట్ల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు కేంద్రమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నార్త్ పార్ట్ ఇప్పటికే మంజూరై.. టెండర్ దశలో ఉందని తెలిపారు. సౌత్ పార్ట్ పట్ల కూడా కేంద్రం నుంచి సానుకూల నిర్ణయం వచ్చిందన్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ రాష్ట్రానికి మరో గేమ్ చేంజర్ కాబోతుందని మంత్రి కోమటిరెడ్డి అన్నారు.