జనవరిలో నారాయణపేట - కొడంగల్ ఎత్తిపోతలపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ
జనవరి 8న ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరించనున్న కాలుష్య నియంత్రణ మండలి - ఒకటో ప్యాకేజీ రూ.1179.24 కోట్లు, రెండో ప్యాకేజీ రూ.1172.79 కోట్లకు టెండర్లు పూర్తి
Published : December 12, 2025 at 3:36 PM IST
Narayanpet-Kodangal Raised Irrigation Scheme : నారాయణపేట - కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకానికి మరో ముందడుగు పడింది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ప్రకటనను ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పూర్తయిన తర్వాత పర్యావరణ అనుమతుల కోసం కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖకు రాష్ట్రం నివేదిక సమర్పించనుంది. జనవరి నాటికి పర్యావరణ అనుమతులు పొందేలా ప్రణాళిక రచించారు.
నారాయణపేట - కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం : ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని కరవు పీడిత ప్రాంతాలకు తాగు, సాగునీటిని సరఫరా చేసే లక్ష్యంతో నిర్మిస్తున్న నారాయణపేట - కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించి మరో ముందడుగు పడింది. జనవరి నాటికి పర్యావరణ అనుమతులు పొందే దిశగా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటన జారీ చేసింది. జూరాల జలాశయం వెనక జలాలను 3 దశల్లో ఎత్తిపోసి నారాయణపేట, వికారాబాద్ జిల్లాల్లోని మక్తల్, నారాయణపేటతో పాటు కొడంగల్ నియోజకవర్గ పరిధిలో లక్ష ఎకరాలకు సాగునీరు, ఏడు మండలాల్లోని 91 గ్రామాలకు తాగునీరు అందించాలనేది ఈ ఎత్తిపోతల పథకం ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.2,945.50 కోట్లను గతేడాదే మంజూరు చేసింది. ఇక ఈ ప్రాజెక్టుతో ఏర్పడే పర్యావరణ ప్రభావంపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టేందుకు, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి రెండు ప్రాంతాల్లో సభలు నిర్వహించేందుకు నిర్ణయించింది.
జనవరి నాటికి పర్యావరణ అనుమతుల కోసం ప్రణాళిక : జనవరి 8న నారాయణపేట జిల్లా దామరగిద్ద, వికారాబాద్ జిల్లా దౌల్తాబాద్ మండలాల్లో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ సభలు నిర్వహించనుంది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ముంపు, నిర్వాసితం, పునరావాసం తదితర సమస్యలను ఆయా సభల్లో తెలియజేయవచ్చు లేదా అభిప్రాయాలు, అభ్యంతరాలను హైదరాబాద్లోని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కార్యాలయంలో లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేయవచ్చునని అధికారులు తెలిపారు.
మూడు దశల్లో నిర్మాణం : ఈ ప్రాజెక్టును 3 దశల్లో నిర్మించాలనేది ప్రభుత్వం ప్రణాళిక. 7 టీఎంసీల నీటిని 3 పంపుహౌస్ల ద్వారా ప్రెషర్ మెయిన్ పద్ధతిలో తరలిస్తారు. అందుకోసం ఒకటో ప్యాకేజీ కింద రూ.1179.24 కోట్లు, రెండో ప్యాకేజీ కింద రూ.1172.79 కోట్లకు ఇప్పటికే టెండర్లు పూర్తయ్యాయి. రెండు ప్యాకేజీలలో పంపుహౌస్లు, పైప్లైన్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. అందుకోసం మక్తల్ మండలంలో 155.38 ఎకరాలు, ఊట్కూరులో 235, నారాయణపేట 94.14, దామరగిద్ద మండలంలో 75.16 ఎకరాలు సేకరించనున్నారు. అందులో 17.17 ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూములు.
ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తర్వాతే కేంద్రానికి నివేదిక : భూసేకరణ పూర్తవగానే ప్రధాన కాలువలు, డిస్ట్రిబ్యూటరీలు, చెరువుల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెంపునకు సంబంధించిన పనులు ప్రారంభిస్తారు. అందుకోసం దాదాపు రెండు వేల ఎకరాల వరకు భూములు సేకరించాల్సి ఉంటుందని అంచనా. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పూర్తయిన తర్వాత పర్యావరణ అనుమతుల కోసం కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖకు రాష్ట్రం నివేదిక సమర్పించనుంది. జనవరి నెలాఖరు నాటికి పర్యావరణ అనుమతులు జారీ అయ్యే అవకాశం ఉందని నీటిపారుదల వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
